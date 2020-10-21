Dünya basınında bugün | "Google davası interneti sarsabilir"

T24 Dış Haberler

Britanya’da alınan üç aşamalı Koronavirüs kısıtlamaları kararlarına bağlı olarak Büyük Manchester bölgesinde uygulanan en üst seviye kısıtlamalar tepki çekiyor. ABD, Adalet Bakanlığı'nın Google'a açtığı anti-tröst davasını konuşuyor. ABD ile Rusya arasındaki son büyük nükleer silah anlaşması olan New START'ın (Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması) uzatılması için uzun süredir devam eden müzakerelerdeki açmazın çözülmesinin yakın olduğu belirtildi. İnsan Hakları İzleme Örgütü, bu ay Suudi Arabistan tarafından düzenlenecek Women 20 (W20) kadınlar zirvesinde hapisteki Suudi kadın hak savunucularının konuşulması gerektiğini söyledi.

21 Ekim 2020'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | Johnson’ın Manchester’da kısıtlama kararı kaos ve öfke yarattı

Britanya’da alınan üç aşamalı Koronavirüs kısıtlamaları kararlarına bağlı olarak Büyük Manchester bölgesinde uygulanan en üst seviye kısıtlamalar tepki çekiyor. Büyük Manchester Belediye Başkanı Andy Burnham, hükûmetin yeni uygulanmaya başlayan sistemde en ağır kısıtlamayı ilk olarak o bölgeye uygulamasına tepki gösterdi ve “İnsanların hayatlarıyla poker oynanıyor” dedi. Burnham, bölgede yaşayan vatandaşları ‘çok ağır bir kışın beklediğini’ söyledi ve kısıtlamalar nedeniyle maddi zorlukların yaşanacağını söyledi.

New York Times | İnterneti sarsabilecek anti-tröst davasında ABD, Google'a karşı

The Washington Post | Google'a tarihi anti-tröst davası

ABD Adalet Bakanlığı, teknoloji devini piyasa gücünü kullanarak internet üzerinden yapılan aramalarda ve arama reklamlarında yasa dışı tekel oluşturmakla suçladı ve 'anti-tröst' davası açtı. Davaya 11 eyalet de destek verdi.

Dava dilekçesinde, "20 yıl kadar önce Google Silikon Vadisi'nin sevilen çocuğu haline geldi. Çözüm bulmayı bilen, internette arama yapmak için yaratıcı yollar bulmuş bir start-up şirketti. Bu Google artık yok" denildi.

Adalet Bakanlığı, Google'ın rekabeti önlemek için ve tekelini büyütmek için "tehlikeli" taktikler kullandığını ifade etti.

Google konuyla ilgili açıklamasında davanın "derin kusurları" olduğunu ifade etti: "İnsanlar onu tercih ettikleri için Google kullanıyor. Buna zorlandıkları veya alternatif bulamadıkları için değil".

NYT, davayı "1990'dan bu yana bir teknoloji devi için en büyük test" diye nitelendirirken, sürecin tüketici huylarını değiştirebileceğini ifade etti

Moscow Times | ABD ile Rusya nükleer silah anlaşması konusunda müzakerelere geri yönelmeye başladı

ABD ile Rusya arasındaki son büyük nükleer silah anlaşması olan New START'ın (Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması) uzatılması için uzun süredir devam eden müzakerelerdeki açmazın çözülmesinin yakın olduğu belirtildi. ABD'li yetkililer Moskova'nın taviz verebileceğini açıklamasının ardından en yakın zamanda Rus diplomatlarla masaya oturmak istediklerini belirtti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, salı günü yaptığı açıklamada ABD'nin silah geliştirmeyi bir yıl süreyle durdurma talebini kabul edebileceklerini durudu.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus da, "Rusya'nın nükleer silah kontrolü konusunda ilerleme kaydetme isteğini memnuniyetle karşılıyoruz. ABD anlaşmayı bitirmek için hemen toplanmaya hazırdır. Rusya'nın da diplomatlarını aynı yetkiyi vermesini istiyoruz" dedi.

Şu ana kadar iki taraf da anlaşmanın uzatılmasını istediğini belirtse de ortak zemin bulmakta zorlandı. New START, yeni bir anlaşmaya varılmaması durumunda 2021'in Şubat ayında sona erecek. Bahsi geçen anlaşma ABD ile Rusya'nın konumlandırabileceği stratejik nükleer savaş başlığı, füze ve bombardıman uçağı sayısını sınırlandırıyor.

ABD anlaşmaya Çin'in eklenmesini ve yeni türde silahların New START kapsamına alınmasını isterken, Rusya anlaşmanın aynı şartlarla uzatılmasını istiyordu. Müzakerelerde taraflar birbirlerinin taleplerini reddetti.

Le Figaro | Samuel Paty cinayeti: Yoldan çıkmışlığın karşısında eğitimciler sokakta

Fransa’da eğitimciler geçen hafta derste gösterdiği Hz. Muhammed karikatüründen sonra hedef hâline getirilen ve sokakta başı kesilerek öldürülen öğretmen Samuel Paty için sokağa çıktı. Paty’i anmak için düzenlenen gösterilerde eğitimciler, ‘laik şehitler’ olmayı kabul etmeyeceklerini söyledi ve radikalleşmeye karşı harekete geçilmesi çağrısında bulundu.

Al Jazeera | “Suudi Arabistan tarafından düzenlenecek kadın zirvesinde, hapisteki Suudi kadınlar konuşulmalı”

İnsan Hakları İzleme Örgütü, bu ay Suudi Arabistan tarafından düzenlenecek Women 20 (W20) kadınlar zirvesinde hapisteki Suudi kadın hak savunucularının konuşulması gerektiğini söyledi. İnsan Hakları İzleme Örgütü, katılımcıların zirvede Suudi Arabistan’daki hak ihlallerinin üstünü örtme çabasına katılmamaları gerektiğini savundu. G20 tarafından desteklenen W20, ülkelerin toplumsal cinsiyet, kadın meseleleri gibi konularda attığı ve atacağı adımların görüşüldüğü bir zirve özelliğini taşıyor.