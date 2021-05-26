Dünya basınında bugün | George Floyd, katledilişinin 1. yılında anıldı: "Baban dünyayı değiştirecek"

ABD’de siyah vatandaş George Floyd'ün polis tarafından boynuna basılarak öldürülmesinin üzerinden bir yıl geçti. Floyd için ABD genelinde anma programları düzenlenirken Floyd’un ailesi ABD Başkanı Biden’la görüştü. Britanya’da hükûmet, tepki çekmemek için zorunlu olmayan seyahatlerle ilgili önerilerini yeniden düzenleyeceğini açıkladı. New York Times, ABD ve NATO'lu müttefiklerinin Temmuz'un başı veya ortası itibariyle Afganistan'daki tüm askerlerini tamamıyla çekmiş olmayı planladığını aktardı. New York Times, ABD ve NATO'lu müttefiklerinin Temmuz'un başı veya ortası itibariyle Afganistan'daki tüm askerlerini tamamıyla çekmiş olmayı planladığını aktardı.

26 Mayıs 2021'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | “Baban dünyayı değiştirecek”; George Floyd ölümünün birinci yılında anıldı

ABD’de siyah vatandaş George Floyd'ün polis tarafından boynuna basılarak öldürülmesinin üzerinden bir yıl geçti. Floyd için ABD genelinde anma programları düzenlenirken Floyd’un ailesi ABD Başkanı Biden’la görüştü. Floyd ailesinin avukatı, Biden'ın da desteklediği 'George Floyd Polis Yasası'nın geçmesi için bazı Kongre üyeleriyle de görüşeceklerini söyledi. Floyd cinayetiyle bağlantılı yasal işlemler devam ediyor.

The Independent | Hükûmetin yeni seyahat uyarısı tepki çekti; “Gizli saklı kapanma”

Britanya’da hükûmet, tepki çekmemek için zorunlu olmayan seyahatlerle ilgili önerilerini yeniden düzenleyeceğini açıkladı. Hindistan varyantının görüldüğü bölgelerin kent meclisleri, haberleri olmadan seyahat uyarılarının değiştirildiğini söyledi. İşçi Partisi “gizli saklı bir şekilde yerel kapatmalar olduğunu” savunarak önerinin geri çekilmesini istedi.

The New York Times | Pentagon, endişelere rağmen Afganistan'dan çekilmeyi hızlandırdı

New York Times, ABD ve NATO'lu müttefiklerinin Temmuz'un başı veya ortası itibariyle Afganistan'daki tüm askerlerini tamamıyla çekmiş olmayı planladığını aktardı. Bu tarihin, Biden'ın açıkladığı 11 Eylül tarihinden çok daha önce olduğuna ve yetkililerin çözmeyi hedeflediği birçok sorunu henüz çözemediğine dikkat çekildi. Gazete, Pentagon'un askerler bölgeden çekildikten sonra El Kaide gibi terör tehditleriyle nasıl mücadele edeceğine hala karar vermediğini ifade etti.

The Washington Post | Trump soruşturmasındaki savcı büyük juriyi belirledi

New York'ta savcılar, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın iş bağlantıları hakkında yürütülen soruşturmada suçlama yöneltilip yöneltilmeyeceğini kararlaştırması için özel bir juri kurdu.

Kurulan jurinin üyeleri kanıtları inceleyip kararlarını bu doğrultuda verecek.

The Washington Post'a konuşan diğer kaynaklar, Trump'ın şirketindeki diğer yöneticilere veya diğer organizasyona da suçlama yöneltilme ihtimali olduğunu söyledi.

Panelin kısa süre önce kurulduğu 6 hafta boyunca haftada 3 gün görev yapacağı belirtildi.

Jurinin kurulması, Bölge Savcısı Cyrus R. Vance Jr.'ın soruşturmasının ileri bir sürece ulaştığı anlamına geliyor olabilir. The Washington Post alınan kararın Vance Jr.'ın Trump'ın veya ona yakın birinin suç işlediğine dair kanıt bulduğunun sinyali olabileceğini ifade etti.

Trump salı günü yayımladığı açıklamada büyük jurinin kurulmasını, "ABD tarihinin en büyük cadı avının devamı" olarak nitelendirdi. Eski ABD lideri soruşturmanın "tamamen siyasi" olduğunu ifade etti.

Vance Jr., bahsi geçen soruşturmayı 2 yıldır yürütüyor. Savcı, eski ABD liderinin vergi kayıtlarını alabilmek için uzun bir yargı mücadelesi vermişti.

Moscow Times | Putin-Biden zirvesi 16 Temmuz'da Cenevre'de gerçekleşecek

New York Times, ABD ve NATO'lu müttefiklerinin Temmuz'un başı veya ortası itibariyle Afganistan'daki tüm askerlerini tamamıyla çekmiş olmayı planladığını aktardı.

Kremlin'den yapılan açıklamada iki liderin, "Rusya-ABD ilişkilerindeki mevcut durumu ve gelecekte nasıl daha fazla gelişebileceğini, stratejik istikrarla ilgili sorunları" konuşacağı belirtildi.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, "ABD-Rusya ilişkilerine istikrar ve öngörülebilirliği geri getirmeye çalıştığımız günlerde ikili birçok önemli konuyu ele alacak" denildi.

Le Monde | Maskesiz bir dünyanın ufku

ABD’de iki doz Koronavirüs aşılarını olan kişilerin açık alanlarda maske zorunluluğu kalkarken Fransa’da da hükûmet yaz boyunca maske kurallarının nasıl genişleyeceğini planlamaya başladı. Pasteur Enstitüsü, aşılama programının hızlı ilerlemesiyle yaz aylarında açık alanda maske kuralının kalkabileceğini söylerken bilim insanları maskelerin yine de günlük hayatın bir parçası olacağını söyledi.

Al Jazeera | Bağdat’taki protestoya katılan eylemci öldürüldü

Irak’ta binlerce kişi sokağa çıkarak protestolarda öldürülen eylemci ve aktivistler için sorumluluk üstlenilmesini talep etti. Tahrir Meydanı’nda toplanan kalabalıka polis sert bir şekilde müdahale etti. Onlarca protestocu yaralanırken, bir protestocu vurularak öldü. Irak İnsan Hakları Yüksek Komisyonu’na göre, 2019’un ekim ayından boyuna Irak’da 600 protestocu, 35 aktivist öldürüldü.