Dünya basınında bugün | "Gelecek pandemi daha ölümcül olabilir"

T24 Dış Haberler

AstraZeneca ile aşı geliştiren Oxford'dan bilim insanı Prof. Sarah Gilbert, Koronavirüs pandemisinin henüz bitmekten uzakta olduğunu, bir sonraki pandeminin ise "daha ölümcül" olabileceğini söyledi. New York Times gazetesi, 10 yıldır iç savaşın devam ettiği Suriye'de Devlet Başkanı Beşar Esad'a yakın isimlerin bir uyuşturucu imparatorluğu inşa ettiğini ifade etti. Financial Times gazetesinin ABD edisyonu, Washington'ın Rusya'nın asker yığınağı ile ilgili istihbaratını paylaşmasının ardından Moskova'nın Ukrayna'yı işgale hazırlandığı fikrine Avrupa Birliği ve NATO'nun da inanmaya başladığı belirtildi.

6 Aralık 2021'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | Oxford aşısının arkasındaki uzmanlar uyardı: Gelecek virüs daha ölümcül olabilir

AstraZeneca ile aşı geliştiren Oxford'dan bilim insanı Prof. Sarah Gilbert, Koronavirüs pandemisinin henüz bitmekten uzakta olduğunu, bir sonraki pandeminin ise "daha ölümcül" olabileceğini söyledi. Gilbert "Bu, bir virüsün hayatımızı tehdit etiği son zaman olmayacak. Doğrusu, çok daha kötüsü de olabilir" dedi. Britanya'da bilim insanları, hükümeti Omicron varyantına karşı uyararak, yeni varyantın çok daha hızlı yayıldığını belirtti.

The Independent | Suudi Arabistan GP'de kazanan Lewis Hamilton oldu

Formula 1 Suudi Arabistan Grand Prix'inde zafer Lewis Hamilton'ın oldu. İngiliz pilot ile Max Verstappen arasında yaşananlar da yarışa damga vurdu. Yarışın 37. turunda Verstappen en önde giderken Hollandalı pilota yeri vermesi söylendi. Bu esnada Verstappen yavaşladı ve Lewis Hamilton arkadan çarptı.

New York Times | Suriye'nin kalıntıları üzerine inşa edilmiş, yeni bir uyuşturucu imparatorluğu yükseliyor

New York Times gazetesi, 10 yıldır iç savaşın devam ettiği Suriye'de Devlet Başkanı Beşar Esad'a yakın isimlerin bir uyuşturucu imparatorluğu inşa ettiğini ifade etti. Haberde Esad'in ortakları ve akrabaları tarafından kurulan milyarlarca dolarlık yasa dışı uyuşturucu endüstrisinin, Suriye'nin yasal ihracatını geride bıraktığı ve ülkeyi dünyanın en yeni uyuşturucu devletine dönüştürdüğü savunuldu. Ülkenin başlıca üretiminin, Suudi Arabistan ve başka Arap ülkelerinde yaygın olarak kullanılan uyarıcı hap olduğu vurgulanan makalede, faaliyetlerin tüm ülkeye yayılan üretimhanelerde, hapların ihraç edilmek üzere gizlendiği paketleme tesislerinde ve onları yurt dışındaki ağlarda dağıtan kaçakçılık ağı üzerinden yürütüldüğü kaydedildi.

Financial Times | Biden, Batılı müttefiklerini Rusya'nın Ukrayna'ya işgal tehdidi oluşturduğu konusunda ikna etti

Financial Times gazetesinin ABD edisyonu, Washington'ın Rusya'nın asker yığınağı ile ilgili istihbaratını paylaşmasının ardından Moskova'nın Ukrayna'yı işgale hazırlandığı fikrine Avrupa Birliği ve NATO'nun da inanmaya başladığı belirtildi. ABD'nin haftalardır Avrupa başkentleriyle düzenli olarak istihbarat paylaştığı belirtildi. Gazete, bu sayede iddialara inanmayan bazı hükümetlerin de işgali olasılık dahilinde görmeye başladığı aktarıldı.

Moscow Times | Moskova: ABD casus uçağı neredeyse havada "felakete" sebep oluyordu

Moskova, Karadeniz'de bir NATO casus uçağı ile Rus havayolu şirketi Aeroflot'a ait bir uçağın neredeyse çarpıştığını duyurdu.

Rusya Federal Hava Taşımacılığı Kurumu'ndan yapılan açıklamada cuma günü NATO CL600 gözlem uçağının Tel Aviv'den Moskova'ya 142 kişiyi taşıyan uçağın rotasına doğru alçaldığını ifade edildi.

Yapılan açıklamaya göre Aeroflot uçağı, pilotlar casus uçağı çıplak gözle gördükten sonra 500 metre kadar alçalmak zorunda kaldı. Soçi'den Üsküp'e uçan ikinci bir uçağın da rota değiştirmek zorunda kaldığı belirtildi.

Kurum, çarpışmayı önemek için uçakların rotasının hızlıca değiştirildiğini ve tanımlanamayan uçağın radyo çağrılarına cevap vermediği belirtildi.

Rusya Federal Hava Taşımacılığı Kurumu, uçağın hangi ülkeye ait olduğuna dair açıklama yapmazken, Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova, pazar günü yaptığı açıklamada ABD'ye parmak doğrulttu.

"ABD Hava Kuvvetleri'nin hamleleri sivil havacılığa tehdit yarattı" diyen Zakharova, "Karadeniz'in üzerinde bir felaketin önlenmiş olması ABD ve NATO'nun umursamaz bir şekilde insanların hayatını tehlikeye atmaya devam edebileceği anlamına gelmez" ifadelerini kullandı.

Le Monde | Covid: Hastaneler aşısızlar dalgası karşısında

Fransa'da nüfusun yüzde 28.4'ünün hala Koronavirüs aşısı yaptırmadığı bilinirken, hastanelerin yoğun bakım ünitelerinde bulunan Covid-19 hastalarının yüzde 76.2'sini aşısızların oluşturduğu belirtildi. Fransa'da günlük Covid-19 vakaları 30 bin civarında seyrediyor. Hastanelerin salgında beşinci dalgayı endişe içinde karşıladığı belirtiliyor.

Al Jazeera | İsrail'de Filistinli tutuklu, açlık grevinden sonra serbest bırakıldı

İsrail, açlık grevini sonlandıran Filistinli tutuklu Kayed Fasfous'u serbest bıraktı.İsrail yetkilileri, 131 gün süren açlık grevini bitiren Fasfous'u serbest bıraktı. Fasfous'un İsrail'de hastaneye yatırıldığı belirtildi. İsrail'da şüphelilerin süresiz bir şekilde tutuklu yargılandığı sisteme karşı açlık grevleriyle protesto eden altı kişiden biri olan Fasfous, Filistinliler ve hak savunucuları tarafından destek görüyordu.