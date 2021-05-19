Dünya basınında bugün | Gazze, derinlerdeki sefaletin boyutunu gösteren saldırılarla sarsılıyor

ABD basını, Gazze'de İsrail-Hamas arasındaki çatışmaların etkilerine ve ABD Başkanı Joe Biden'ın Gazze konusunda Demokrat Parti içindeki ateşkes çağrısını destekleyen seslere direndiğine yer verdi. Britanya basının gündeminde ise hükûmetin Koronavirüs salgınıyla mücadelesine ilişkin soru işaretleri yer aldı. Fransa'da normalleşmenin yeni aşaması manşete taşınırken Al Jazeera, Gazze'de sabah saatlerinde devam eden İsrail saldırılarında 4 kişinin daha hayatını kaybettiğini aktardı. Moscow Times ise, Rusya'da Duma'nın Navalni'nin çevresinin seçimlere girmesini engelleyecek tasarıya onay verdiğini aktardı.

19 Mayıs 2021'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The New York Times | Gazze, derinlerdeki sefaletin boyutunu gösteren saldırılarla sarsılıyor

Gazze’de İsrail ve Hamas arasında çatışmalar onuncu gününe girerken, İsrail hava saldırılarında 17 hastane ve klinik hasar gördü, bulunan tek Koronavirüs test laboratuvarı yıkıldı, kirli atık suyu sokaklara dağıldı ve en az 800 bin kişiye hizmet veren su boruları zarar gördü. 2 milyonluk Gazze’de neredeyse her sivili etkileyen bir insani kriz ortaya çıktı. Birleşmiş Milletler, en az 72 bin Filistinlinin evinden ayrılmak zorunda kaldığını belirtirken, hava saldırılarında en az 213 kişinin hayatını kaybettiği biliniyor. Gazze’de ikinci haftasına giren saldırılardan önce de, İsrail ve Mısır ablukası nedeniyle insanların zorlu koşullarda yaşadığı belirtildi.

The Washington Post | Biden, İsrail konusunda partisine direniyor

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail-Filistin gündeminde Demokrat Parti içinden çok sayıda ismin, İsrail’e karşı daha sert duruş ve Filistinlilere destek çağrılarına direniyor. Demokrat Parti içinde çoğunlukla İsrail’e destek olan isimler olsa da ateşkes çağrısı yapılması gerektiğini savunanların sayısı artıyor. Biden, dün Michigan eyaletinde Arap topluluğun ülkede en fazla olduğu bölgelerden birine elektrikli araç fabrikasına ziyarete gitti. Biden’ın ziyareti sırasında Michigan’da çok sayıda Filistin’e destek, Biden’a tepki protestosu gerçekleşti. Biden’ın ziyareti sırasında en az bir Kongre üyesinden, gittiği bölgede yüzde 90 Arap kökenli Amerikalıların yaşadığına dair bilgilendirme aldığı öğrenildi.

The Guardian | “Koronavirüs, Britanya’da hükûmetin zayıflıklarını ortaya çıkardı”

Britanya’da hükûmete bağlı gözlem kurumu, Koronavirüs salgınının hükûmetteki zayıflıkları ve toplumdaki bölünmeleri ortaya çıkardığı sonucuna vardı. Ulusal İzleme Ofisi (NAO), Koronavirüs salgınında planlama eksikliğinin yetkilileri salgınla mücadelede “oyun kitabı olmadan” bıraktığını belirtti. NAO’nun raporu, salgının toplumdaki eşitsizliği de gün yüzüne çıkardığını ifade etti. NAO Başkanı Gareth Daves “Koronavirüs, hükûmetin öngörülemeyen olaylarla mücadele yeteceğini test etti” dedi.

The Independent | Boris Johnson’ın Koronavirüs tedavisinde yer alan hemşire “Bıktım” dedi, istifa etti

Britanya Başbakanı Boris Johnson'ın Koronavirüs tedavisi gördüğü dönemde kendisiyle ilgilenen hemşirelerden biri olan Jenny McGee, hükûmetin sağlık çalışanlarına yönelik adımlarından "bıktığı" gerekçesiyle istifa etti. Henüz yayınlanmamış bir belgesel için konuşan McGee "Hakettiğimiz saygıyı ve maaşı almıyoruz. Bundan bıktım. İstifamı verdim" dedi.

Le Monde | Fransa’da normalleşme zamanı

Fransa’da Koronavirüs salgını nedeniyle altı ay boyunca kapalı kalan kafe, restoran, müze ve sinemalar bugünden itibaren müşterilerini yeniden ağırlamaya hazırlanıyor. Normalleşmenin bu aşamasında açık alanlarda oturmak serbest olacak. Hükûmet kontrollü açılma ve aşılama programıyla, salgın defterini geride bırakmayı umuyor.

Al Jazeera | İsrail’in Gazze’deki saldırıları devam ediyor; ateşkes zor görünüyor

İsrail’in Gazze’ye yönelik hava saldırıları günün ilk saatlerinde de devam etti. Sabah saatlerinde meydana gelen saldırılarda biri gazeteci, 4 Filistinlinin öldürüldüğü belirtildi. Hamas da aynı saatlerde İsrail’e Gazze’den roket saldırılarına devam etti. 10’uncu gününe giren ve şiddeti artan gerilime rağmen İsrail ve Hamas arasında ateşkesin yakın olduğuna dair bir işaret görülmedi.

Moscow Times | Rusya’da Navalni’nin çevresinin seçimlere girmesini engelleyen tasarı Duma’da kabul edildi

Rusya’da parlamentonun alt kanadı Duma, ‘aşırıcı’ grupların üyelerinin meclise seçilemesini engelleyen bir yasa tasarısını onayladı. Seçilme yasağı, grup üyeleri ve grubun ‘aşırıcı’ olarak belirlenmesinden 1-3 yıl öncesinde bağı olan kişileri kapsayacak. Duma’da yapılan ilk oylama, eylül ayındaki seçimlerde Navalni’nin yakın çevresinin aday olmaları önünde yeni bir engel olarak görülüyor. Rus yargısı, Navalni’nin yolsuzlukla mücadele vakfı ile yine Rus muhalifin kampanya derneklerinin üyelerinin yasa dışı olarak ilan edilmesi için yapılan başvuruyu önümüzdeki aylarda karara bağlayacak.