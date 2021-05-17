Dünya basınında bugün | Gazze'de en kanlı gün

T24 Dış Haberler

Pazar günü diplomatlar ve dünya liderleri İsrail ve Hamas arasında bir ateşkes sağlamayı başaramadı. İsrail hava saldırıları sonucunda Gazze'de gerilimin tırmanmasından bu yana en kanlı gün yaşandı ve 42 kişi hayatını kaybetti. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Gazze’de yaşanan çatışmaların “kontrol edilemez bir güvenlik ve insanlık krizine doğru gittiğini” söyledi. Britanya Başbakanı Boris Johnson, dün ülkede kademeli normalleşmenin yeni aşamasına geçildiğini duyurdu.

14 Mayıs 2021'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | Birleşmiş Milletler, Gazze’deki krize karşı uyardı

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Gazze’de yaşanan çatışmaların “kontrol edilemez bir güvenlik ve insanlık krizine doğru gittiğini” söyledi. Filistinli yetkililer, Pazar günü İsrail'in gerçekleştirdiği hava saldırılarında Gazze'de 16'sı kadın, 10'u çocuk toplamda 42 kişinin öldüğünü duyurdu. Yetkililer, bunun çatışmanın başından beri bir günde kaydedilen en yüksek sayıdaki ölüm olduğunu söyledi.

The Independent | Britanya açılıyor; yeni bölgesel karantinalar uygulanabilir

Britanya Başbakanı Boris Johnson, dün ülkede kademeli normalleşmenin yeni aşamasına geçildiğini duyurdu. Johnson, İngiltere, Galler ve İskoçya için yeni normalleşme adımlarını duyurdu. İngiltere ve Galler’de restoran ve kafelerin kapalı alanları da müşterilere açılırken Johnson, Britanyalılara dikkatli olmayı sürdürmelerini söyledi. Öte yandan bazı yetkililer, ülkede tespit edilen Hindistan varyantına karşı bölgesel kapanmaların uygulanabileceğini de dile getirdi.

New York Times | Ateşkes girişimleri başarısız olurken Gazze'de şu ana kadarki en ölümcül gün yaşandı

Pazar günü diplomatlar ve dünya liderleri İsrail ve Hamas arasında bir ateşkes sağlamayı başaramadı Başbakan Netanyahu saldırıların devam edeceğini söyledi. New York Times, pazar gününün geçen hafta başlayan olayların en kanlı günü olduğuna dikkat çekti. İsrail'in gerçekleştirdiği hava saldırıları sonucunda en az 42 Filistinli hayatını kaybetti.

The Washington Post | Liderler, "Ne aşı olmaya teşvik ederse" diyor

ABD'nin elinde aşı fazlası bulunurken, yerel liderler halkı Koronavirüs aşısı olmaya itmek için farklı teşvik yöntemleri deniyor. New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, aşıyı yaptıranlara Shake Shack'ten bedava hamburger ve patates kızartması verileceğini söyledi. Ohio Valisi Mike DeWine, aşı yaptıran 5 kişinin 1 milyon dolar kazanacağını, kazananların çekilişle belli olacağını ifade etti.

Moscow Times | Rusya, ABD ve Çekya'yı "hasmane ülke" ilan etti

Rusya, ABD ve Çekya'yı resmen "hasmane" devlet ilan etti. Açıklamada ABD'nin diplomatik misyonlarının artık Rusya'daki konsolosluklarında çalışmak üzere diplomat veya memur olmayan kişiler bulunduramayacağı belirtildi. Çekya'ya ise 19 kişilik kota konuldu.

Moskova, ABD'ye gerçek kişi istihdam etme yasağını ilk olarak geçen ay Washington'ın Rusya'ya 2020 seçimlerine müdahale etme girişiminde bulunduğu ve ABD Federal ajanslarına yapılan SolarWind siber saldırısına karıştığı gerekçesiyle yaptırım uygulamasına karşılık olarak yürürlüğe sokmuştu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova, ABD'ye yükümlülükleri yerine getirmek için 1 Ağustos'a kadar süre verdiklerini bildirdi.

Rusya-Çekya hattında da ilişkiler Prag'ın 2014'te Çekya'da meydana gelen bir cephane patlamasından Rus istihbaratını sorumlu tutmasının ardından gerildi .

Rusya bu suçlamaları kabul etmemiş ve birkaç Çek diplomatı sınır dışı etmişti.

Le Monde | İsrail, Gazze’ye karşı müdahalesini yoğunlaştırdı

İsrail’in Gazze’ye yönelik bir haftadır süren hava saldırıları hafta sonu yoğunluğunu artırdı. Pazar günü, Gazze’ye yönelik saldırıların başladığı günden beri en şiddetlisinin yaşandığı belirtildi. Pazar günü 42 Filistinli hayatını kaybederken toplam 188 Filistinli hayatını kaybetti. Hamas’ın İsrail’in güneyine roket göndermeyi sürdürdüğü belirtildi.

Al Jazeera | İsrail’de Filistinli protestoları: “Filistinliler eşi benzeri görülmemiş bir birlik gösterdi”

Geçen haftadan bu yana İsrail’in Mescid-i Aksa’daki müdahaleleri, Gazze’ye en az 180 kişinin hayatını kaybettiği hava saldırılarının ardından İsrail’de binlerce Filistinli sokağa çıkarak protesto düzenledi. Filistinli aktivist Layla Hallaq, İsrail’deki protestolarla ilgili “İlgi çekici olan İsrail Devleti’nin kuruluşunan bu yana yok sayılan, ’İsrailli Araplar’ olarak adlandırılanların ‘Filistinliyiz’ dediği bir görüntü oluştu” dedi. Aktivist, protestoların “eşi benzeri görülmemiş” olduğunu, İsrail, Batı Şeria ve Gazze’deki Filistinliler arasındaki dayanışma hareketi olduğunu söyledi.