Dünya basınında bugün | Gazze'de ateşkesin ardından; "Onlar sadece çocuktu"

T24 Dış Haberler

ABD'de New York Times gazetesi, İsrail gazetesi Haaretz'den bir gün sonra Gazze'de İsrail-Hamas arasındaki çatışmalarda İsrail'in hava saldırılarında hayatını kaybeden 67 çocuğu manşetine taşıdı. The Washington Post ise, ABD'de Biden yönetiminin Koronavirüs'ün Vuhan'daki laboratuvardan sızdığı teorisini aylar sonra yeniden gündeme getirmesine yer verdi. Britanya basınının gündeminde ülkenin Koronavirüs salgınıyla mücadelesi ve son günlerde artan Hindistan varyantı yer aldı. Fransa ise, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Ruanda Soykırımı'nın 27. yılında yaptığı ziyaret ve Fransa'nın soykırımdaki sorumluluğunu kabul etmesini manşete taşıdı.

28 Mayıs 2021'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The New York Times | "Onlar sadece çocuktu"

The New York Times gazetesi, Gazze'de İsrail ve Hamas arasında 11 gün süren çatışmalarda, İsrail'in hava saldırılarında hayatını kaybeden 67 çocuğun fotoğraflarını manşete taşıdı. "Doktor, sanatçı, lider olacaklardı" ifadelerinin her aldığı haberde, ölen çocukların hikâyelerine yer verildi.

The Washington Post | "Koronavirüs'ün laboratuvardan sızdığı" teorisi pandemi siyasetini karıştırdı

ABD Başkanı Joe Biden, istihbarat servislerinden salgının köküne ilişkin teorilerin incelenmesi için acil olarak yeni bir soruşturma yürütmeleri ve araştırmalarıyla ilgili raporu 90 gün içinde teslim etmeleri talimatını verdi. İstihbarat raporunda virüsün Vuhan'daki bir laboratuvardan sızdığına ilişkin senaryonun da yer alması üzerine ABD Senatosu'ndaki Demokratlar, Cumhuriyetçi Senatör Josh Hawley'nin raporun gizliliğinin kaldırılması çağrısına destek oldu. Salgının başından bu yana "komplo teorisi" gibi değerlendirilen laboratuvar tezinin yeniden gündeme gelmesi, ciddi bir değişiklik olarak değerlendirildi.

The Financial Times | Rusya, Belarus hava sahasını es geçerek yapılacak uçuşlara izin vermedi

Yunanistan’dan Litvanya’ya Ryanair'e ait yolcu uçağının Belarus üzerinden transit geçiş yaptığı sırada başkent Minsk’e zorla iniş yaptırılması ve uçakta seyahat eden Belaruslu muhalif gazeteci Raman Pratasevich'in gözaltına alınmasının ardından, Fransa ve Avusturya, Avrupa Havacılık Emniyet Ajansı'nın (EASA) tavsiyesi üzerine ülkelerinin havayollarının uçuşlarda Belarus hava sahasını kullanmadan yeni rotalar belirlemesine karar verdi. Öte yandan Rusya'nın yeni rotalara izin vermemesi üzerine bir Paris-Moskova ve bir Viyana-Moskova seferi iptal edildi. British Airways ve KLM gibi havayolu şirketleri Moskova uçuşlarında yeni rota kullanabilmişti. Birleşmiş Milletler'in Uluslararası Sivil Havacılık Kurumu, Belarus'un muhalif gazetecinin olduğu uçağı zorla indirme kararına ilişkin hızlı bir soruşturma başlatma kararı aldı.

The Guardian | Britanya Sağlık Bakanı'na "Bakım evi sakinlerini korumakta başarısız oldun" suçlaması

Britanya'da Koronavirüs salgınına karşı hükûmetin attığı adımlara yönelik yapılan incelemede Sağlık Bakanı Matt Hancock'un salgının başında bakım evlerinde kalan çok sayıda insanın enfekte olması ve hayatını kaybetmesi üzerine baskı yapılıyor. Hancock, geçen yılın mart ayında ülkedeki Koronavirüs test kapasitesinin az olduğunu ve bu nedenle hastanede kaldıktan sonra bakım evine dönen "tüm hastalara test yapmanın mümkün olmadığını" söyledi. Muhalefet ise, test sayısının yeterli olduğunu belirterek "Basit bir şekilde hastane yataklarını boşaltmak istediler, yaşlı insanları öncelikli görmediler" dedi.

The Independent | Britanya'da dört yeni vakadan üçü Hindistan varyantı

Britanya'da gelecek ay Koronavirüs kısıtlamalarının kaldırılması planı, ülkede Hindistan kaynaklı varyantın sayısının artması nedeniyle ertelenme riskiyle karşı karşıya. Başbakan Boris Johnson, yaptığı açıklamada normalleşme sürecinin "bekleyebileceğini" söyledi. Hükûmet verileri, yeni vaka ve hastane başvurularının geçen hafta yüzde 20 oranında arttığını ve yeni vakaların yüzde 75'inin Hindistan varyantı olduğunu gösterdi.

Le Figaro | Macron Ruanda'da soykırımda Fransa'nın sorumluluğunu tanıdı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ruanda Soykırımı'nın 27'nci yıldönümünde bu ülkeye ziyarette bulanarak ülkesinin soykırımdaki sorumluluğunu kabul etti. Kigali'de 250 binden fazla Tutsi'nin mezarının bulunduğu Soykırım Anıtı'nı ziyaret ederek burada bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Macron, "Bugün buraya sorumluluğumuzu teslim etmeye geldim" dedi. "Sizlerden af diliyoruz" ifadelerini kullanan Macron, "Fransa'nın bu yöndeki uyarılara kulak asmayarak fiilen soykırımcı bir rejimin yanında durduğunu" söyledi. Macron, "Fransa soykırımda suç ortağı değildi" diye de ekledi.

Moscow Times | Ukraynalı asker, ayrılıkçı keskin nişancı tarafından öldürüldü

Kiev-Moskova hattında geçen aylarda tırmanan gerilim düşmeye başlamışken savaşın sürdüğü doğu Ukrayna'da ayrılıkçı bir keskin nişancı Ukraynalı bir askeri vurarak öldürdü.Ukrayna ordusu, askerin ayrılıkçılar tarafından kontrol edilen Rusya sınırındaki Lugansk bölgesindeki bir köyde vurulduğunu ifade etti.

Al Jazeera | ABD, Iraklı protestoculara şiddetli müdahaleyi kınadı

Irak'ta reform talebiyle eylem yapan protestocuların şiddetle karşılaşmasına ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan tepki geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Ned Price, "ABD, reform talebiyle sokağa çıkan barışçıl protestocuların tehdit ve şiddetle karşılaşmasına karşı öfkeli" ifadelerini kullandı. Price, Irak'ın protestoculara saldıran grupların sorumlu tutulmasını beklediklerini söyledi. Bağdat'ta iki gün önce gerçekleşen eylemde bir protestocu vurularak öldürülmüştü.