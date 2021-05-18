Dünya basınında bugün | "Gazze ateş, Biden baskı altında; Avrupa Birliği sessiz"

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İsrail, Gazze’ye yönelik hava saldırılarında ikinci haftasına girdi. Hafta sonu ve pazartesi günü yoğunlaşarak devam eden hava saldırılarının sonunda Gazze’de hayatını kaybeden Filistinlilerin 200’ü geçtiği belirtildi. ABD Başkanı Joe Biden ilk kez ateşkese desteğini dile getirdi. Le Monde, Avrupa Birliği'nin sessiz kaldığına dikkat çekti.



Uzmanlar, normalleşme sürecine giren Britanya’da ilk olarak Hindistan’da tespit edilen varyantın birkaç gün içinde “baskın varyant” hâline gelebileceği konusunda uyardı. Rusya'da, ilk olarak Hindistan'da görülen 'kara mantar'ın birkaç mevcut ve iyileşen Koronavirüs hastasında tespit edildiği belirtildi.



14 Mayıs 2021'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | Hindistan varyantı, Britanya’nın normalleşme planlarını tehlikeye soktu

Uzmanlar, normalleşme sürecine giren Britanya’da ilk olarak Hindistan’da tespit edilen varyantın birkaç gün içinde “baskın varyant” hâline gelebileceği konusunda uyardı. Yeni varyantla birlikte vaka artış hızının arttığı, Britanya’nın ikinci aşamasına geçtiği normalleşme sürecini de riske attığı belirtildi. Hükûmet, varyantın ilk tespit edildiği Hindistan’ı “kırmızı liste”ye neden daha önce almadığı konusunda baskıyla karşı karşıya. Baskı ve tepkilerin ardından Başbakan Boris Johnson’ın normalleşmede gelecek aşamayı açıklamayı ertelemesi bekleniyor.

The Independent | Vakalar yeniden arttı; Britanya’da sosyal mesafe kuralının kalkması ertelendi

Britanya’da Hindistan varyantı Koronavirüs vakaları dört gün içinde 1000 arttı. Vakaların artması ve varyantın daha hızlı yayıldığının bilinmesi üzerine, Başbakan Boris Johnson’ın sosyal mesafe kurallarının kalktığına dair yapacağı duyuruyu erteleme kararı aldığı belirtildi. Aşılama ve uzun süren kapanmanın ardından Koronavirüs vakalarında hafifleme gören Britanya, Hindistan varyantıyla yeniden artışla karşı karşıya kaldı.

New York Times | Biden ateşkesi desteklerken Orta Doğu'da şiddet devam ediyor

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bir telefon görüşmesi yaptıktan sonra ilk kez İsrail ile Hamas arasında ateşkes yapılmasına destek veren bir açıklama yaptı. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre Biden "hedef ayrımı yapmayan roketlere karşı İsrail'in kendini savunma hakkına sıkı desteğini tekrar vurguladı". New York Times, Biden'ın birçok dünya lideri gibi İsrail'in eliştirmekten yine geri durduğunu ifade etti.

The Washington Post | Hamas ve İsrail arasındaki çatışmalar ikinci haftasına girdi

The Washington Post, Hamas ile İsrail arasındaki çatışmalar ikinci haftasına girerken hava saldırıları sonucunda Gazze'de ölen Filistinli sayısının 200'ü aştığına dikkat çekti. Diplomatlar, "iki tarafın da saldırılarını sürdürmesi" sebebiyle hafta sonu ateşkes için ilerleme sağlanamadığını belirtti.

Moscow Times | Basın: Rusya; Hindistan'da görülen nadir, ölümcül 'kara mantar' enfeksiyonunun ülkede görüldüğünü doğruladı

Rusya'da, ilk olarak Hindistan'da görülen 'kara mantar'ın birkaç mevcut ve iyileşen Koronavirüs hastasında tespit edildiği belirtildi.

Kremlin'e yakınlığıyla bilinen Izvestia gazetesine konuşan klinik mikoloji uzmanı Nikolay Klimko, Hindistan'da doktorların 'kara mantar' olarak nitelendirdiği mukormikozun Rusya'da şu ana kadar çok nadir görüldüğünü ifade etti.

Gazeteye konuşan uzmanlar mukormikozun insandan insana bulaşmadığına ve Rusya'da bir salgın tehlikesi oluşturmadığına dikkat çekti. Yüzde 50 ölüm oranına sahip enfeksiyon çoğunlukla burundan başlayıp daha sonra gözlere ve beyne yayılıyor.

Klinko, 'kara mantar'ın görüldüğü vakalardan birinin Saint Petersburg'daki bir üniversitede liderliğini yaptığı departmanın çalışanlarından olduğunu ifade etti.

Le Monde | Gazze ateş, Biden baskı altında; Avrupa Birliği sessiz

İsrail, Gazze’ye yönelik hava saldırılarında ikinci haftasına girdi. Hafta sonu ve pazartesi günü yoğunlaşarak devam eden hava saldırılarının sonunda Gazze’de hayatını kaybeden Filistinlilerin 200’ü geçtiği belirtildi. Çatışmaların başladığı günden bu yana ateşkes yönünde tutumu beklenen ve Demokrat Parti içinde de tepkilerle karşılaşan ABD Başkanı Joe Biden, İsrail-Hamas arasında ateşkese destek veren bir açıklama yaptı. Ancak ABD, BM Güvenlik Konseyi’nin ateşkes çağrısı yapan ortak açıklamasını üç defa reddetti.

Al Jazeera | Artan baskının ardından Biden, Gazze’de ateşkese destek görüşünde bulundu

İnsan hakları grupları ve Demokrat Parti’nin ilerlemeci kanadı tarafından bir haftadır baskı gören ABD Başkanı Joe Biden, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu’yla yaptığı bir konuşmadan sonra “ateşkese olan desteğini ilettiği” söyledi. Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada "Başkan, hedef ayrımı yapmayan roketlere karşı İsrail'in kendini savunma hakkına desteğini tekrar vurguladı" denildi.