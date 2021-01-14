Dünya basınında bugün | Gazeteler, Trump'ın ikinci defa itham edilmesini nasıl gördü?

T24 Dış Haberler

ABD, Başkan Donald Trump'ın 5 yılık başkanlığında ikinci kez Kongre'nin alt kanadı Temsilciler Meclisi tarafından itham edilmesini konuşuyor. Britanya genelinde yeni tip Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 100 bine ulaştı. Rusya'nın en tanınan muhalif figürlerinden Aleksey Navalni, Noviçok ile zehirlenmesinden yaklaşık 5 ay sonra, 17 Ocak'ta Almanya'dan Moskova'ya döneceğini bildirdi.

14 Ocak 2021 tarihinde dünya basınından öne çıkan bazı manşetler şöyle...

The Guardian | Britanya’da Koronavirüs ölümleri 100 bine ulaştı

Britanya genelinde yeni tip Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 100 bine ulaştı. Kamu sağlığı uzmanları, ülkedeki ölümlerin nedenini “kamu politikalarının başarısızlığı” olarak niteledi. Ülke genelinde dün, en yüksek Koronavirüs ölümü görüldü; 1564 kişi Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Britanya’da uzmanlar salgında “en kötü günlerin yolda” olduğu uyarısını yapıyor.

The Independent | Ulusal Muhafızlar Kapitol binasına kamp kurdu; Temsilciler Meclisi, Trump’ın azil suçlamasını yine kabul etti

ABD Temsilciler Meclisi, tarihi bir oturumla 'isyana teşvik' ile suçlanan ABD Başkanı Donald Trump hakkındaki azil suçlamasını ikinci kez kabul etti. Trump’ın azil suçlamasının görüşüleceği oturum öncesi geçen hafta Trump destekçilerinin baskınına sahne olan Kapitol Binası’na yüzlerce Ulusal Muhafız görevlendirildi. Muhafızlar’ın bina içinde çeşitli yerlerde uzanarak beklediği görüntüler ABD için ’tarihi’ bir nitelikte oldu.

Öte yandan Trump’ın azledilmesi için Senato'nun üçte ikisinin oyu gerekiyor. Demokratlar Senato’da 17 Cumhuriyetçi senatörün desteğine ihtiyaç duyuyor.

New York Times | İtham edildi

The Washington Post | Trump yine itham edildi

ABD gazetelerinin ilk sayfalarında Başkan Donald Trump'ın 5 yılık başkanlığında ikinci kez Kongre'nin alt kanadı Temsilciler Meclisi tarafından itham edilmesi var. 232 Temsilciler Meclisi üyesi, Trump'ın "halkı kalkışmaya teşvik etmekle" itham edilmesine destek verdi. 10 Cumhuriyetçi, Trump'a karşı oy kullandı. The Washington Post, Trump'ın daha da izole olduğuna ve artık daha fazla Cumhuriyetçi'nin Trump'ın kendisini temsil etmesinden rahatsız hissettiğini ifade etti. Trump, ikinci defa Senato'da yargılanacak. WaPo, azil oylamasının yüksek ihtimalle Trump görev süresini tamamladıktan sonra yapılacağını ifade etti.

Moscow Times | Navalni, hapis tehditlerine rağmen Rusya'ya döneceğini duyurdu

Rusya'nın en tanınan muhalif figürlerinden Aleksey Navalni, Noviçok ile zehirlenmesinden yaklaşık 5 ay sonra, 17 Ocak'ta Almanya'dan Moskova'ya döneceğini bildirdi.

Kendini sağlıklı hissettiğini söyleyen Navalni, uçak biletini aldığını ve pazar günü Pobeda Havayolları uçağıyla Moskoca'ya iniş yapacağını ifade etti.

Navalni, "Ortada dönüp dönmeyeceğime dair bir soru işaret hiç yoktu. Burası güzel bir ülke, ama gelmek benim tercihim değildi. Buraya bir yoğun bakım kutusunda tek bir nedenle getirildim; beni öldürmeye çalıştıkları için" dedi.

Rusya Federal Cezaevi Hizmetleri sisteminin ertelenmiş hapis cezasının ertlemesini iptal etme girişiminin kendini ülkeye dönmekten caydırmak için yapıldığını ima eden Navalni, "Putin artık sadece Kremlin'e üzerinde 'Aleksey, lütfen hiçbir koşul altında geri dönme' yazılı bir pankart asabilir" dedi.

Navalni, 20 Ağustos'ta uçakta fenalaşıp Tomsk'ta hastaneye kaldırılmıştı. Navalni'nin müttefikleri muhalif liderin Avrupa'da tedavi görmesini istemişti.

Navalni, Charite Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesinde 24 gün geçirdi. Bu sürenin büyük bir bölümünde suni komadaydı. Hastane, Navalni'nin neyle zehirlendiğini tespit etmekte zorlanınca muhalif liderden alınan kan ve idrar örneklerini Münih'teki askeri laboratuvara gönderdi. Burada Navalni'nin Noviçok ile zehirlendiği tespit edildi.

Rus muhalif lider 23 Eylül'de taburcu edilmesinden bu yana Almanya'da fizik tedavi görüyordu.

Le Figaro | Avrupa Komisyonu aşılar konusunda baskı altında

Almanya ve Fransa’nın da aralarında bulunduğu pek çok Avrupa ülkesi, Koronavirüs aşılarının ilk teslimindeki yavaşlık nedeniyle Brüksel’e başvurdu. Avrupa ülkeleri, Britanya, İsrail ve ABD’de milyonlarca insanın aşılanmasına karşın ülkelerindeki aşılamanın yavaş ilerlemesinden şikâyet etti. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Pfizer aşısından 300 milyon daha fazla tedarik edileceğini söyledi.

Al Jazeera | ABD, İran’da Hamaney bağlantılı iki vakfı yaptırım listesine aldı

ABD’de görevi 20 Ocak’ta devredecek Trump yönetiminin Joe Biden yönetiminde İran’la ilişkileri olduğundan da gergin bir şekilde bıraktığına dair endişeler büyüyor. ABD, İran’ın dini lideri Ali Hamaney tarafından kontrol edilen iki vakfı ve bağlantılı olduklarını kara listeye aldı. ABD Hazine Bakanlığı bu vakıfların “İran’daki elitlerin ekonomideki yozlaşmış sistemin önünü açtığını” belirtti. Trump yönetimi boyunca, “maksimum baskı” politikasıyla birlikte çok sayıda İranlı yetkili, siyasetçi ve şirket yaptırım listesine alındı.