Dünya basınında bugün | G7 öncesi Brexit açmazı

T24 Dış Haberler

Brexit sonrası Britanya ve Avrupa BKuzey İrlanda üzerine açmaz devam ediyor. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron dün yaptığı açıklamada Kuzey İrlanda protokolü üzerine müzakere edilebilecek hiçbir şey olmadığını söyledi. ABD'de Mayıs ayında tüketici fiyatları 2008'den bu yana en yüksek hızda artış gösterdi. The Washington Post'un aktardığına göre Rusya, İran'a ileri teknoloji bir uydu sistemi sağlamayı planlıyor.

11 Haziran 2021'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | G7 öncesi Brexit açmazı

Brexit sonrası Britanya ve Avrupa BKuzey İrlanda üzerine açmaz devam ediyor. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron dün yaptığı açıklamada Kuzey İrlanda protokolü üzerine müzakere edilebilecek hiçbir şey olmadığını söyledi. Protokole göre, Brexit’e rağmen Kuzey İrlanda, AB’nin gümrük birliği kurallarına tabi olmaya devam ediyor. Britanya’nın geri kalanıyla ise ticaret Kuzey İrlanda limanlarında gümrüğe tabi tutuluyor.

The Independent | Macrony’dan Johnson’a "ticaret krizinde müzakere yok” mesajı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Brexit sonrası yaşanan Kuzey İrlanda ticaret kriziyle ilgili Britanya Başbakanı Boris Johnson’a çağrıda bulunarak “müzakere edilecek bir şey yok” dedi. Macron, Johnson’ı Kuzey İrlanda’da Brexit ticaret anlaşmasını uygulamamakla suçladı.

The New York Times | Fiyatların tırmanması Washington'daki tartışmayı alevlendiriyor

ABD'de Mayıs ayında tüketici fiyatları 2008'den bu yana en yüksek hızda artış gösterdi. Artışın ekonomistlerin beklediğinden daha yüksek olduğunu belirten New York Times, enflasyonun uzun süre Washington'daki tartışmaların merkezinde olacağını öngördü. Çalışma Bakanlığı, Mayıs ayında tüketici fiyatlarının yüzde 5 arttığını duyurdu. Fiyatlar nisan ayından mayısa yüzde 0.6 artarken, geçen seneye kıyasla yüzde 3.8 tırmandı.

The Washington Post | Rusya, İran'ı uzayda bir göz ile silahlandırmaya hazırlanıyor

The Washington Post'un aktardığına göre Rusya, İran'a ileri teknoloji bir uydu sistemi sağlamayı planlıyor. Gazeteye verilen bilgilere göre uydu sayesinde Tahran, Orta Doğu ve ötesindeki potansiyel askeri hedefleri daha önce hiç elinde olmayan bir kapsamda takip edebilecek.

Moscow Times | Araştırma: Sibiryalı doktorlar Navalni'nin zehirlenme raporu üzerinde oynadı

Tutuklu muhalif lider Aleksey Navalni'nin destekçileri tarafından yapılan bir araştırma sonucunda Sibiryalı doktorların Rus siyasetçinin sağlık raporundan sinir gazı ile zehirlendiğine dair verileri çıkarttığı belirtildi.

Navalni 20 Ağustos 2020'de bir uçakta fenalaştıktan sonra ilk olarak Omsk bölgesinde bir hastaneye kaldırılmıştı. Omsk'taki doktorlar Navalni'nin vücudunda hiçbir zehirli maddeye rastlanmadığını belirtti. Daha sonra tedavi olmak üzere Almanya'ya götürülen muhalif liderin vücudunda bağımsız bir kimyasal silah gözlemcisi ve üç Avrupa laboratuvarı Navalni'nin Noviçok ile zehirlendiğini tespit etti.

Yayımladıkları inceleme raporunda Navalni'nin ekibi Omsk'daki hastanenin arşivinden redakte edilmemiş rapora ulaştıklarını belirtti ve açıklanan rapor ile kıyasladı.

Yapılan açıklamada Navalni'nin redakte edilmemiş kan testlerinde "kolinesteraz inhibitörleri" görüldüğü, bunun da sinir gazı zehirlenmesine işaret ettiği belirtildi. Yayımlanan sağlık raporlarında bu veriler yer almıyordu.

Navalni'nin kıdemli araştırmacısı Maria Pevçik, "Omsk'taki düzenbazlar bir köşeye atıp, sanki hiç olmamış gibi saklamışlar" diye konuştu.

Pevçik, Omsk'taki raporların sinir gazı zehirlenmesini kanıtlar nitelikte olduğunu ve bunların bir kriminal soruşturma açılmasına yetmesi gerektiğini ifade etti.

Le Figaro | Joe Biden, Avrupa’yı Çin’e örgütlemek istiyor

G7 Zirvesi ve NATO Zirvesi’nde ABD Başkanı Joe Biden, demokrasileri, Çin’den gelen artan tehditler üzerine birlikte durmaya çağırmayı planlıyor. ABD Başkanı Biden, G7 Zirvesi için Britanya’ya ulaştığında yaptığı ilk konuşmada “ABD geri döndü” mesajı verdi.

Al Jazeera | ABD, Yemen’de Husiler’i fonlayan İran merkezli para ağını yaptırım listeisne aldı

ABD Hazine Bakanlığı, İran’da Devrim Muhafızları ve Yemen’de Husilerin fonlanmasına yardım ettiği belirtilen bir kaçakçılık ağını yaptırım listesine aldı. Hazine Bakanlığı yetkilileri, fonların aracılar yöntemiyle İran petrolü satışı üzerinden sağlandığını belirtti. Yetkililer “Bu ağın mali desteği, Husilerin sivilleri ve altyapıyı tehdit eden saldırılar düzenlemesine olanak sağlıyor” dedi.