Dünya basınında bugün | "Futbolun adalet değerlerini korumalıyız"

T24 Dış Haberler

Futbol ligleri yapısını tamamen değiştirecek Avrupa Süper Ligi planı, futbol otoritelerinin yanı sıra Britanya hükûmetinden de tepki gördü. Tüm ABD'nin gözünü diktiği davada, mahkeme salonunda bir kez da George Floyd'un öldürüldüğü anın videosu oynatıldı. Savcılar, juriye bir kez da "gözlerinize inanın" derken savunma "videonun dondurulduğu anın yanıltıcı olabileceğini" ifade etti. İran ve Suudi Arabistan arasında Irak'ın başkenti Bağdat'ta gizli görüşmelerin olduğuna dair haberlerin ardından İran Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan'la doğrudan görüşmelere açık olduklarını söyledi.

20 Nisan 2021'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | Avrupa Süper Ligi planına 10 Numara'dan tepki

Futbol ligleri yapısını tamamen değiştirecek Avrupa Süper Ligi planı, futbol otoritelerinin yanı sıra Britanya hükûmetinden de tepki gördü. 12 takımın kendi liglerini oluşturma planına taraftarlar tepki gösterirken Britanya Kültür Bakanı Oliver Dowden, hükûmetin de desteğiyle, planların hayata geçmemesi için "ne gerekirse yapılacağını" söyledi. UEFA, söz konusu plana dahil olacak 12 takımdan oyuncuların gelecek yılın Dünya Kupası'nda yer alamayacağını söyledi. Futbol Birliği Başkanı Prens William da planla ilgili taraftarın endişelerini dile getirdi ve takımları uyardı. William "Bugün, en tepeden en aşağıya, tüm futbol topluluğunu, rekabet ve adalet değerlerini korumalıyız" dedi.

The Independent | Floyd'u öldüren polisin davasında karar jüride; abisinden mesaj var

ABD'nin Minneapolis kentinde geçen yıl diziyle boynuna bastırarak siyah vatandaş George Floyd'u öldüren polis memuru Derek Chauvin'in davasında kapanış argümanları sunuldu. ABD'de polis şiddeti ve ırkçılık karşıtı protestoları tetikleyen olayın sonunda polis memurunun cinayetten yargılanıp yargılanmayacağını belirleyen davada sıra, jürinin kararına geldi. Kritik davada karar beklenirken, George Floyd'un erkek kardeşi Terrence Floyd, polisin suçlu bulunmasını bir 'umut parıltısı' anlamına geleceğini söyledi.

The New York Times | Chauvin davası juriye giderken videoya odaklanıldı

The Washington Post | Chauvin jurisi karar sürecine başladı

Tüm ABD'nin gözünü diktiği davada, mahkeme salonunda bir kez da George Floyd'un öldürüldüğü anın videosu oynatıldı. Savcılar, juriye bir kez da "gözlerinize inanın" derken savunma "videonun dondurulduğu anın yanıltıcı olabileceğini" ifade etti.

14 gün boyunca polis uzmanlarının, tıp doktorlarının, Minneapolis Polis Departmanı mensuplarının ve görgü tanıklarının mahkeme salonunda ifade vermesinin ardından taraflar kapanış argümanlarını sundu.

Savcılar, juriye bir kez daha cinayetle suçlanan polis memuru Derek Chauvin'in 9 dakika ve 29 saniye boyunca dizini bir sokağın ortasında Floyd'un boğazında tuttuğuna dikkat çekti.

Kapanış argümanını sunan savcı Steve Schleicher, "Bu videoda aslında olan şey bu videoya baktığınızda ilk gördüğünüzü düşündüğünüz şey. Karnınızda hissettiğiniz şey. Kalbinizde bildiğiniz şey" diyerek juriye seslendi.

Savunma ise gösterilen videonun başlamasından 17 dakika önceye giderek Floyd'un yasa dışı uyuşturucular aldığını ve tutuklanmaya karşı çıktığını ifade etti. Chauvin'in avukatı yaşananların "durumun sonucu" olduğunu ifade etti.

Minneapolis'te tansiyon, geçen hafta bir polis memurunun başka bir siyah vatandaş Daunte Wright'ı çevirmede vurarak öldürmesinin ardından daha da tırmandı. Kapanış argümanları çitlerle çevrelenmiş mahkeme binasının 18. katında yapıldı. Alınacak karara göre Minneapolis'te büyük eylemler meydana gelebileceğine inanılıyor.

Juri kararını vermeye hazırlanırken eyalet valisi sükunet çağrısında bulundu ve gerekirse başka eyaletlerden de polis memurları çağrılacağını ifade etti.

Juri üyeleri, kararlarını müzakere etmek için kamudan tamamen ayrı tutulacakları bir otele götürüldü.

The Moscow Times | Belan Katliamı mağdurları Navalni'ye destek için açlık grevi başlattı

2004 yılında 2. Çeçen Savaşı sırasında aralarında çocuklarında da olduğu 330'dan fazla insanın öldüğü Beslan Katliamı'nda hayatını kaybeden ve yaralananların yakınları, Rus muhalif lider Aleksey Navalni'ye destek olmak için açlık nöbetine başladı.

Kızı Beslan Katliamı'nda yaralanan öğrencilerden olan Beslan'ın Sesi grubu lideri Ella Kesayeva, "Her şey Beslan ile başladı ve onunla devam ediyor. O zaman birçok insan bunu görmemiş ve anlamamıştı. Şimdi sadece Rusya için değil, tüm dünya için tehlikeli olan bir rejim kurulduğunu anlıyorlar" dedi.

Novaya Gazeta'nın aktardığına göre Kesayeva ile birlikte çocuklarını Beslan Katliamı'nda kaybeden 4 kişi daha Navalni'ye destek için açlık grevine başladı.

Kesayeva, "Onu esir aldılar ve şimdi işini bitiriyorlar. 2004'te de bizim çocuklarımız esir alınmıştı. Sessiz kalmak kendimizin ve çocuklarımızın geleceğine ihanet etmektir" dedi.

Rusya'da tutuklu bulunan Navalni geçen haftalarda gerekli sağlık tıbbi yardımı almasının engellendiğini söyleyerek açlık grevine başlamıştı. Bu hafta sonu doktorlar "Navalni'nin her an ölebileceğini" söylemiş, pazartesi günü muhalif lider tutuklular için özel bir hastaneye kaldırılmıştı.

1 Eylül 2004'te Çeçen ayrılıkçılar 777'si çocuk olmak üzere bin 100'den fazla kişiyi bir okulda rehin almıştı. Rus güvenlik güçlerinin olaya müdahale etmesinin ardından çıkan çatışmalarda 330'dan fazla insan hayatını kaybetmişti.

Le Monde | Fransız endüstrisi, Koronavirüs aşılarında geride kaldı

Fransa, başka ülkelerde geliştirilen Koronavirüs aşılarının ülkede üretimi konusunda aşama kaydetse de Fransız biyoteknoloji şirketlerinden Koronavirüs'e karşı etkili bir aşı çıkmadı. Sanofi ile Pasteur Enstitüsü'nün pandemi başında geliştirmek üzere çalıştığı aşıda başarısız olundu. Hükûmet, ülkede ilaç üretimini yeniden canlandırmak için harekete geçti. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, onay alan Koronavirüs aşılarının Avrupa genelinde üretiminin artmasının ülkede aşı programını hızlandıracağını savundu.

Al Jazeera | İran, Suudi Arabistan'la görüşmeler açık olduğunu söyledi

İran ve Suudi Arabistan arasında Irak'ın başkenti Bağdat'ta gizli görüşmelerin olduğuna dair haberlerin ardından İran Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan'la doğrudan görüşmelere açık olduklarını söyledi. Bakanlık Sözcüsü, Bağdat'taki görüşme iddiaları hakkında yanıt vermezken "İran her zaman Suudi Arabistan'la görüşmeleri hoş karşılamıştır ve bunun iki ülke için de faydalı olacağını savunmuştur" dedi. İki ülke arasında 2016 yılında Tahran'daki Suudi Arabistan Büyükelçiliği'ne yapılan baskından bu yana diplomatik ilişki kurulmuyordu.