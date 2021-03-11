Dünya basınında bugün | "Fukuşima felaketinden 10 yıl sonra nükleerden hala vazgeçilmiyor"

T24 Dış Haberler
Birçok konuda derin fikir ayrılıkları içinde bulunan Kongre'de Biden yönetiminin 1.9 trilyon dolarlık Koronavirüs yardım paketi kabul edildi. İngiltere’de kayıp olarak aranan 33 yaşındaki Sarah Everard için çalışmalar sürerken Kent’te bir ormanlık alanda ceset parçaları bulundu. Fransız gazetesi Le Monde, Fukuşima felaketinin 10. yıl dönümünde "Nükleerden hala vazgeçilmiyor" manşetiyle çıktı.
11 Mart 2021 tarihinde dünya basınından öne çıkan bazı manşetler şöyle...
The Guardian | Kayıp Sarah Everard’ı arama çalışmaları sürerken ceset parçaları bulundu; bir polis gözaltına alındı
İngiltere’de kayıp olarak aranan 33 yaşındaki Sarah Everard için çalışmalar sürerken Kent’te bir ormanlık alanda ceset parçaları bulundu. Parçaların kime ait olduğunun tespitinin “biraz sürebileceği” belirtilirken kayıp olan Everard’ın öldürülmüş olabileceğine dair şüpheler arttı. Everard’ın kaybolması ve olası cinayetiyle ilgili baş şüpheli Londra’da aktif bir şekilde polis memuru olarak çalışan PC Wayne Couzens oldu. Couzens evinde gözaltına alındı.
The Times | Haplara yerleştirilen kameralar erken kanser belirtilerini fotoğraflayabilecek
İngiltere’de test aşamasına geçilecek yeni sistemle binlerce hastaya yutmaları için küçük kameralar verilecek. Bu kameralarla vücutta erken aşama kanser olup olmadığı incelenebilecek. Hap boyundaki kapsüllere yerleştirilen kameralar vücutta kanser taraması yaptıktan sonra tuvaletle vücuttan atılabilecek. Uzmanlar bu yöntemin binlerce insanın daha kolay ve hızlı bir şekilde kanser taramasından geçmesini sağlayacağını söyledi. NHS İngiltere’nin Başkanı Sir Simon Steves “Bilim kurgu gibi görünen artık gerçek oluyor” dedi.
New York Times | Kongre, 1.9 trilyonluk yardım paketini kabul etti; Biden'a gönderdi
The Washington Post | Temsilciler Meclisi, teşvik paketini Biden'a gönderdi
Birçok konuda derin fikir ayrılıkları içinde bulunan Kongre'de Biden yönetiminin 1.9 trilyon dolarlık Koronavirüs yardım paketi kabul edildi. Tasarının uzun tartışmalardan sonra geçmesi Başkan Joe Biden'ın yasama organında elde ettiği ilk büyük zafer olarak nitelendirildi.
Kongre üyelerinin çoğunlukla partilerinin görüşleri doğrultusunda oy verdiği oylamada paket 220'ye karşı 211 oy ile geçirildi. Tüm Cumhuriyetçiler pakete karşı oy kullanırken, bir Demokrat da onlarla birlikte hayır oyu kullandı. Yardım paketini içeren tasarı, bu sonuç doğrultusunda imzalanmak üzere Biden'ın masasına gidecek.
Cumhuriyetçiler paketin olması gerekenden büyük ve Washington'un karşılayamacağı miktarda olduğunu savunuyordu.
Oylamadan kısa süre sonra Biden, "Yardım geldi" ifadeleriyle bir paylaşımda bulundu. Biden, paketi cuma günü imzalayacak.
Biden daha sonra yaptığı bir açıklamada da paketin kabul edilmesine, "tarihi bir yasama hamlesi" dedi ve yardımın "bu ülkenin omurgasını oluşturan insanlara mücadele şansı vereceğini" söyledi.
Teşvik paketi doğrultusunda yüz milyarlarca doların aşı dağıtımı, okullar ve işsizlik yardımları için kullanılması ve ABD vatandaşları ile küçük işletmelere direkt ödeme yapılması planlanıyor. 1.9 trilyon dolarlık yardım paketi, ABD tarihinin en büyüklerinden biri olacak.
Moscow Times | "Rusya Ulusal Muhafızları, gazetecilik öğrencilerini protesto takip etme konusunda eğitecek"
Rusya'da üst düzey bir politikacı, Ulusal Muhafızlar'ın ülkedeki gazetecilik öğrencilerini protestoları güvenli bir şekilde takip edebilmeleri için eğitebileceğini söyledi.
Interfax'ın haberine göre Rus meclis üyeleri Moskova Devlet Üniversitesi Gazetecilik Fakültesi dekanının "öğrencilere protestolarda nasıl davranacaklarına" dair seminerler verme talebini destekleme kararı aldı.
Rusya Ulusal Muhafızlar Kumandanı Oleg Plokhoy, geleceğin gazetecilerini "belli durumları analiz etme" ve "protestoları güvenli şekilde takip etme" konusunda eğitmeleri için üniversiteye basın memurları yollayabileceğini ifade etti.
Rusya Parlamentosu'nun alt meclisinin iletişim politikası komitesi başkanının Ulusal Muhafızlar'ın öğrencileri eğitmeye hazır olduğunu söylediği belirtildi. Aleksandır Kinşteyn, "Gazeteciler özel kuvvetlerin dibinde durduğunda işler karışıyor" dedi.
Geçen haftalarda muhalif lider Aleksey Navalni'nin serbest bırakılması için düzenlenen protestoları takip eden birçok gazeteci gözaltına alınmış veya şiddet görmüştü.
Le Figaro | Fukuşima felaketinden 10 yıl sonra, nükleerden hala vazgeçilmiyor
On yıl önce Japonya’yı sarsan deprem ve tsunaminin ardından dalgalar Fukushima nükleer santralini vurmuş ve reaktörlere su basması sonucu büyük bir felakete neden olmuştu. Radyasyon sızıntısı nedeniyle 150 binden fazla insan bölgeden uzaklaştırıldı. Aradan geçen 10 yılda bölgeden ayrılmak zorunda kalan yüz binlerce insan hâlâ geri dönemedi. Radyasyon tehlikesinin de sürdüğü belirtilirken bölgedeki çalışmaların en az 40 yıl daha sürmesi bekleniyor.
Al Jazeera | Netanyahu, Birleşik Arap Emirlikleri’ni ziyaret edecek
İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, ülkesinde yaklaşan seçimlerden önce Körfez ilişkileriyle yeni dönemi oturtmak için Birleşik Arap Emirlikleri’ne ziyaret düzenleyecek. İsrailli bir yetkili bu ziyaretin Orta Doğu ülkeleriyle İsrail arasında diplomatik köprü kurma amacı taşıdığını söyledi. Netanyahu’nun Abu Dabi Veliaht Prensi’yle görüşeceği belirtildi.