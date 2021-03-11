Dünya basınında bugün | "Fukuşima felaketinden 10 yıl sonra nükleerden hala vazgeçilmiyor"

T24 Dış Haberler

Birçok konuda derin fikir ayrılıkları içinde bulunan Kongre'de Biden yönetiminin 1.9 trilyon dolarlık Koronavirüs yardım paketi kabul edildi. İngiltere’de kayıp olarak aranan 33 yaşındaki Sarah Everard için çalışmalar sürerken Kent’te bir ormanlık alanda ceset parçaları bulundu. Fransız gazetesi Le Monde, Fukuşima felaketinin 10. yıl dönümünde "Nükleerden hala vazgeçilmiyor" manşetiyle çıktı.

11 Mart 2021 tarihinde dünya basınından öne çıkan bazı manşetler şöyle...

The Guardian | Kayıp Sarah Everard’ı arama çalışmaları sürerken ceset parçaları bulundu; bir polis gözaltına alındı

İngiltere’de kayıp olarak aranan 33 yaşındaki Sarah Everard için çalışmalar sürerken Kent’te bir ormanlık alanda ceset parçaları bulundu. Parçaların kime ait olduğunun tespitinin “biraz sürebileceği” belirtilirken kayıp olan Everard’ın öldürülmüş olabileceğine dair şüpheler arttı. Everard’ın kaybolması ve olası cinayetiyle ilgili baş şüpheli Londra’da aktif bir şekilde polis memuru olarak çalışan PC Wayne Couzens oldu. Couzens evinde gözaltına alındı.

The Times | Haplara yerleştirilen kameralar erken kanser belirtilerini fotoğraflayabilecek

İngiltere’de test aşamasına geçilecek yeni sistemle binlerce hastaya yutmaları için küçük kameralar verilecek. Bu kameralarla vücutta erken aşama kanser olup olmadığı incelenebilecek. Hap boyundaki kapsüllere yerleştirilen kameralar vücutta kanser taraması yaptıktan sonra tuvaletle vücuttan atılabilecek. Uzmanlar bu yöntemin binlerce insanın daha kolay ve hızlı bir şekilde kanser taramasından geçmesini sağlayacağını söyledi. NHS İngiltere’nin Başkanı Sir Simon Steves “Bilim kurgu gibi görünen artık gerçek oluyor” dedi.

New York Times | Kongre, 1.9 trilyonluk yardım paketini kabul etti; Biden'a gönderdi

The Washington Post | Temsilciler Meclisi, teşvik paketini Biden'a gönderdi

Birçok konuda derin fikir ayrılıkları içinde bulunan Kongre'de Biden yönetiminin 1.9 trilyon dolarlık Koronavirüs yardım paketi kabul edildi. Tasarının uzun tartışmalardan sonra geçmesi Başkan Joe Biden'ın yasama organında elde ettiği ilk büyük zafer olarak nitelendirildi.

Kongre üyelerinin çoğunlukla partilerinin görüşleri doğrultusunda oy verdiği oylamada paket 220'ye karşı 211 oy ile geçirildi. Tüm Cumhuriyetçiler pakete karşı oy kullanırken, bir Demokrat da onlarla birlikte hayır oyu kullandı. Yardım paketini içeren tasarı, bu sonuç doğrultusunda imzalanmak üzere Biden'ın masasına gidecek.

Cumhuriyetçiler paketin olması gerekenden büyük ve Washington'un karşılayamacağı miktarda olduğunu savunuyordu.

Oylamadan kısa süre sonra Biden, "Yardım geldi" ifadeleriyle bir paylaşımda bulundu. Biden, paketi cuma günü imzalayacak.

Biden daha sonra yaptığı bir açıklamada da paketin kabul edilmesine, "tarihi bir yasama hamlesi" dedi ve yardımın "bu ülkenin omurgasını oluşturan insanlara mücadele şansı vereceğini" söyledi.