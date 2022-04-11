Dünya basınında bugün | Fransa'nın geleceğini ikinci tur belirleyecek: Macron'la devam mı, yoksa aşırı sağ mı?

T24 Dış Haberler

Fransa’da cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turuna Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve aşırı sağcı Ulusal Birlik partisi lideri Marine Le Pen kaldı. 12 aday arasında gerçekleşen ilk turda mevcut cumhurbaşkanı Macron oyların yüzde 28,6’sını, Le Pen ise yüzde 23,9’unu aldı. WSJ, Ukrayna'nın da Rusya'nın da hafta sonu boyunca Ukrayna'nın doğusuna askeri takviye ve çatışma için hazırlık yaptığını belirtti. Rusya'nın yeni hedefinin Donbas'ta ayrılıkçı cumhuriyetlerin kontrolünde olmayan toprakları ele geçirmek olduğu ifade edildi. İsrail polisi ve Filistin medyasının aktardığı habere göre, Batı Şeria’da iki ayrı olayda iki Filistinli kadın, İsrail güçleri tarafından öldürüldü.

11 Nisan 2022'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | Macron ve Le Pen, Fransa aşırı sağının geleceğini belirleyecek seçimde karşı karşıya gelecek

Fransa’da cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turuna Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve aşırı sağcı Ulusal Birlik partisi lideri Marine Le Pen kaldı. 12 aday arasında gerçekleşen ilk turda mevcut cumhurbaşkanı Macron oyların yüzde 28,6’sını, Le Pen ise yüzde 23,9’unu aldı. Anketler, 24 Nisan’da gerçekleşecek ikinci turda Macron’un seçimi kazanabileceğini gösteriyor. Cumhurbaşkanı Macron, ilk tur öncesi kampanya sürecinde Fransızları aşırı sağın yükselişi ve tehdidine karşı uyarmıştı. Macron’un ikinci tur kampanyasının aşırı sağın geleceğine odaklanarak ilerleyeceği tahmin ediliyor.

The Independent | Cinayet, toplu mezarlar ve işkence: Rusya’nın çekilmesinin yıkıcı hikâyesi

Rus güçlerinin Ukrayna’nın doğusunda yeniden konumlanmaya başladığı tespit edilirken başkent Kiev çevresinde çekildikleri şehirlerde sivillerin öldürüldüğü, toplu mezarların bulunduğu görüntüler ortaya çıkıyor. Kiev çevresindeki pek çok şehirde toplu mezarlardan cesetler çıkarılırken Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, savaş suçları işlendiğini vurgulayarak Rusya’nın yargılanmasını talep ediyor.

New York Times | Kushner'ın firması Suudiler'den 2 milyar dolar almış

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman liderliğindeki bir fonun Beyaz Saray'dan ayrıldıktan sonra 6 ay sonra Donald Trump'ın damadı Jared Kushner'a 2 milyar dolar yatırım yaptığı ortaya çıktı. Etik uzmanları bu yatırımın Kushner'ın Beyaz Saray'da danışmanlık görevindeyken yaptıklarının Riyad tarafından ödüllendirilmesi olarak yorumlanabileceğini belirtti.

Wall Street Journal | Ukrayna ve Rusya, yeni cephede silahlanıyor

WSJ, Ukrayna'nın da Rusya'nın da hafta sonu boyunca Ukrayna'nın doğusuna askeri takviye ve çatışma için hazırlık yaptığını belirtti. Rusya'nın yeni hedefinin Donbas'ta ayrılıkçı cumhuriyetlerin kontrolünde olmayan toprakları ele geçirmek olduğu ifade edildi. Bölgedeki çatışmaların 24 Şubat'tan bu yana görülenlerin en kanlıları olacağından endişe edilirken Ukraynalılar savaştan kaçmak için evlerini terk etmeye devam ediyor.

Moscow Times | Ukrayna, Kiev yakınlarında bin 200 ceset bulunduğunu belirtti; doğu saldırıya hazırlanıyor

Ukrayna Başsavcısı İrina Venediktova, Rusya ordusunun geçen haftalarda çekilmeye başladığı başkent Kiev'in çevresindeki kasaba ve köylerde pazar günü itibariyle bin 200'den fazla ceset bulunduğunu açıkladı.

İngiliz Sky News kanalına konuşan Venediktova, "Bu sabah itibariyle sadece Kiev'de bin 222 ceset bulundu" dedi.

Venediktova ayrıca şu ana kadar ülkede 5 bin 600 savaş suçu suçlamasının kayıt altına alındığını ve bu suçlamalarla ilgili 500 kadar şüpheli belirlediklerini bildirdi. Venediktova bu isimler arasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den yüksek rütbeli askerlere Ukrayna'nın işgalinde yer almış birçok kişi olduğunu ifade etti.

Rusya'nın çekildiği bölgelerde çekilen görüntüler, tüm dünyada ses getirmişti. Sokaklarda yatan cesetler ve toplu mezarların görüntülendiği Buça'da AP verilerine göre 400'den fazla ceset bulunmuştu.

Öte yandan hafta sonu boyunca Rusya, Ukrayna şehirlerini vurmaya devam etti. Cumartesi günü bombalama sonucunda 10 kişinin hayatını kaybettiği Harkov pazar günü tekrar vuruldu. Dnipro yakınlarındaki bombalama bir yerel havalimanını kullanılmaz hale getirdi.

Le Monde | Macron ve Le Pen arasında yeni düello

Le Monde gazetesi, 24 Nisan’da gerçekleşecek ikinci turun Emmanuel Macron ve Marine Le Pen’in karşı karşıya kalacağı bir düello olarak niteledi.

Al Jazeera | Batı Şeria’da iki Filistinli kadın İsrail güçleri tarafından öldürüldü

İsrail polisi ve Filistin medyasının aktardığı habere göre, Batı Şeria’da iki ayrı olayda iki Filistinli kadın, İsrail güçleri tarafından öldürüldü. Filistin’in Batı Şeria bölgesinde bulunan Beytüllahim şehrinde, İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu 1 Filistinli kadın hayatını kaybetti. İsrail ordusu, birliklerin uyarı ateşi açtıklarını, kadının bu sırada yaklaştığını ve vurulduğunu söyledi. Güneydeki Hebron’da bir Filistinli kadının İsrail sınır polisi tarafından bıçaklanacak öldürüldüğü belirtildi. İsrail güçleri Tel Aviv’de iki kişinin öldürüldüğü saldırının ardından Batı Şeria’da olayla bağlantılı işileri tespit etmek için evlere baskın düzenlemişti.