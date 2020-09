Dünya basınında bugün | Fransa lideri Macron'un Lübnan'daki hedefi ne?

T24 Dış Haberler

Birçok farklı ülkenin gazetesi ilk sayfasında İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında ilişkilerin tamamen normalleştirilmesi için anlaşma imzalanmasına yer verdi. Britanya'da yeni eğitim-öğretim döneminde yapılacak uygulamalar hakkındaki tartışmalar sürüyor. Rusya'nın Moğolistan ile sınır paylaşan iki bölgesinde yaşayan tüm vatandaşlara hıyarcıklı (bubonik) vebaya karşı aşı yapılmasına karar verildi. Fransız Le Figaro gazetesi, " Cumhurbaşkanı Macron, Lübnan’da neden harekete geçiyor?" sorusuna yanıt aradı.

14 Ağustos 2020'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri arasında diplomatik ilişkiler için tarihi anlaşma

İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında ilişkilerin tamamen normalleştirilmesi için anlaşma imzalandı. Üç ülke tarafından yapılan ortak açıklamada, “Tarihi barış üç liderin vizyonu ve BAE ile İsrail’in yeni bir yol çizme konusundaki cesareti ile tarihi bir diplomasi başarısı sağlandı” denildi. İki ülke arasında bugüne kadar herhangi bir resmi ilişki bulunmazken, BAE, 1948'de kurulan İsrail’i resmi olarak tanımıyordu.

The Independent | Sınıf ayrımı

Britanya’da öğrencilerin notlandırılma sürecine ilişkin karışıklık sürüyor. Öğrencilere okul puanına göre not verilen A seviye sisteminde özel okulların öğrencilere devlet okullarından iki kat daha fazla not verdiği görüldü. Sendikalar ve eğitimci gruplar

özel okullar ve devlet okulları arasındaki not farkının eğitim sistemindeki eşitsizliği gözler önüne serdiğini söyledi.

The New York Times | İsrail ile BAE tarihi anlaşmada tam ilişki konusunda fikir birliğine vardı

İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında ilişkilerin tamamen normalleştirilmesi için anlaşma imzalandı. ABD Başkanı Donald Trump, anlaşma sağlanmasında rol oynadı. Yapılan açıklamada, önümüzdeki haftalarda İsrail ve BAE’den delegelerin bir araya geleceklerini ve yatırım, turizm, direkt uçuşlar, güvenlik, telekomünikasyon, teknoloji, enerji, sağlık, kültür ve elçiliklerin açılması gibi iki tarafa da fayda sağlayacak konuları ele alacakları aktarıldı. İki ülkenin Orta Doğu'daki "sorunları" çözmek için ortak stratejik çalışmalar yürütecekleri belirtildi. Birleşik Arap Emirlikleri Vekil Başkomutanı Veliaht Prens Mohammed Bin Zayed, "Başkan Trump ve Başbakan Netanyahu ile yaptığımız telefon görüşmesinde, İsrail'in Filistin topraklarını ilhak etmeyi durdurması konusunda bir anlaşmaya varıldı. BAE ve İsrail ayrıca, işbirliği yapma ve ikili ilişkilerin tesisine yönelik bir yol haritasının belirlenmesi konularında mutabakata vardı" dedi.

The Washington Post | Harris, enerjisini salıncak eyaletlerdeki seçmenler için kullanacak

The Washington Post'un aktardığına göre Demokrat Parti'nin başkan adayı olmasına kesin gözüyle bakılan Joe Biden'ın yardımcı olarak seçtiği Kamala Harris, salıncak eyaletlerdeki* seçmenlere odaklanacak. Harris buralarda siyah seçmenler, banliyölerde yaşayan kadınlar ve genç aktivistlerle bir bağ kurmaya çalışacak. Biden'ın bu oyları alması beklenirken, Harris'in düzenleyeceği etkinliklerin bu seçmenlerin oylarını garanti altına alması hedefleniyor. Biden ile Harris'in gelecek haftalarda beraber televizyon programlarına da katılması bekleniyor.

*Salıncak eyalet: Seçimlerde belli bir partiye oy verme eğilimi olmayan, adaya göre oy veren eyaletler

The Moscow Times | Rusya'da bölge hıyarcıklı vebaya karşı herkese aşı yapılması emri verdi

Rusya'nın Moğolistan ile sınır paylaşan iki bölgesinde yaşayan tüm vatandaşlara hıyarcıklı (bubonik) vebaya karşı aşı yapılmasına karar verildi. Karar, Moğolistan Sağlık Bakanlığı'nın çarşamba günü bir kişinin hıyarcıklı veba nedeniyle hayatını kaybettiğini açıklamasının ardından verildi. Çin'de de geçen aylarda birkaç vaka görülmüştü. Sibirya'nın Tuva ilçesinin lideri Şolban Karaol, Ovyursky ve Mongun-Taiginsky bölgesinde yaşayan herkesin aşı yaptırması gerektiğini bildirdi. Bölgelerde toplam 14 bin kadar vatandaş yaşıyor. Geçen aylarda halk sağlığı uzmanları Tuva ve Altay bölgesinde yaşayanlara dağ sıçanı avlamamaları ve yememeleri için çağrıda bulunmuştu.

Le Figaro | Macron, Lübnan’da neden harekete geçiyor?

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Lübnan’da yaşanan Beyrut patlaması felaketinin ardından ülkeye gitti ve ülkenin toparlanma sürecinde katkısı olacağını açıkladı. Le Figaro gazetesi, Macron’un Fransa’nın eski sömürgelesi olan Lübnan’da eski nüfuzunu restore etmeye çalıştığı, ABD’yi dahil edip İran’ı dışarıda bırakmak istediğini yazdı. Macron’un adımları “riskli ve cesur” olarak tanımlandı.

Al Jazeera | Netanyahu: Batı Şeria’nın ilhak planı hâlâ masada

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, ilhak planını Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile normalleşme anlaşması karşılığında ertelediğini açıkladı. Netanyahu, planın yalnızca ertelendiğini, uygulanmasına yönelik bir değişiklik olmadığını vurguladı. Netanyahu, planı askıya almasını isteyenen Trump olduğunu söyledi