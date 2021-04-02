Dünya basınında bugün | Fransa'da "son" karantina

T24 Dış Haberler

Britanya'da hükûmetin hazırladığı ırk raporu konuşuluyor. ABD, Rusya'da faaliyet gösteren; vize servisi ve ABD vatandaşlık hizmetleri veren konsolosluk sayısını azalttı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransa’da “son defa” ulusal karantina uygulamasına geçtiklerini açıkladı

2 Nisan 2021'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | “Hükûmetin raporu ırkçılara yeşil ışık yakıyor”

Britanya’dan ırkçılık karşıtı aktivist Doreen Lawrence, hükûmetin hazırladığı ırk raporunun “ırkçılıklar için yeşil ışık” anlamına geleceğini söyledi. Britanya’da “sistematik ırkçılığın olmadığı” sonucuna varan ve tepki çeke raporla ilgili konuşan Lawrence, kendi oğlunun beyaz bir çete tarafından öldürüldüğünü hatırlatarak “Benim oğlum ırkçılık nedeniyle öldürüldü ve bunu unutamazsınız. Bunun üzerini örtmeye başlarsanız ırkçılara yeşil ışık yakmış olursunuz” dedi.

The Independent | Irkçılık raporunda adı geçen bazı uzmanlardan danışmanlık alınmamış

Britanya’da hükûmete bağlı bir komisyonun hazırladığı tepki çeken ırk raporunda adı geçen iki uzman, kendilerinden danışma hizmeti alınmadığını söyledi. Hükûmet, Britanya’da sistematik seviyede ırkçılık olmadığını söyleyen raporla ilgili çok sayıda aktivistten ve muhalefetten tepki çekti.

New York Times | Bir kez daha seyircili bir spor

ABD'nin en çok takip edilen ikinci sporu olan beyzbolda yeni sezon dün itibariyle başladı. Birçok MLB takımı stadyumuna sınırlı sayıda da olsa seyirci aldı. Geçen sezon Koronavirüs salgını nedeniyle kısaltılmış ve takımlar stadyumlarını seyircilere kapamıştı. Bu sezon takımlar, stada seyirci alımı ile ilgili kendi düzenlemelerini belirledi.

The Washington Post | Şirket vergileri konusunda cepheler oluşuyor

ABD Başkanı Joe Biden'ın ülkenin altyapısını yenilemesi ve geliştirmesi için hazırladığı 2 trilyon dolarlık plan şirketlere uygulanan vergilerin artırılmasını öngörüyor. Washington Post bu plan sebebiyle Cumhuriyetçiler ve Demokratlar arasında yeni bir "savaş" başladığını ve güçlü iş dünyası lobilerinin harekete geçtiğini ifade etti.

Moscow Times | ABD, Rusya'daki vize servislerini azalttı

ABD, Rusya'da faaliyet gösteren; vize servisi ve ABD vatandaşlık hizmetleri veren konsolosluk sayısını azalttı.

ABD Rusya Büyükelçisi John Sullivan, Rusya'da sadece Moskova Büyükelçiliği'nin vize servisi vereceğini duyurdu.

Sullivan, ülkedeki ABD vatandaşlarına da artık sadece Moskova'daki elçiliğin hizmet edeceğini açıkladı.

Büyükelçi, "Büyükelçilik çalışan kısıtlaması sebebiyle verebildiğinin en yüksek seviyesinde vize hizmeti vermeye çalışacak" dedi.

Rusya, 2017'de ABD diplomatik misyonlarına personel kotası koymuştu.

Açıklamada Vladivostok'taki konsolosluğun kapalı kalmaya devam edeceği, Yekaterinburg'takinin ise vize ve ABD vatandaşlık hizmetleri vermeyeceği belirtildi.

Le Monde | Macron son bir “kapanma” duyurdu

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransa’da “son defa” ulusal karantina uygulamasına geçtiklerini açıkladı. Okulların kapalı olacağı ve vatandaşların bulundukları yerden 10 kilometre uzağa gidemeyeceği dört hafta boyunca aşılama çalışmalarının da ilerlemesiyle ülkede hızlanan salgının kontrol altına alınması bekleniyor. Macron, geçen kıştan bu yana ülkeyi yeniden tam kapanmaya alma seçeneği üzerinde durmuyordu.

Al Jazeera | Nükleer anlaşmanın kalan tarafları ABD’nin olası dönüşünü görüşecek



Avrupa Birliği, 2015 nükleer anlaşmasında kalan tarafların, ABD’nin anlaşmayı dönme olasılığı üzerine video konferans yoluyla görüşme yapacağını açıkladı. ABD’de Biden yönetimi İran’la nükleer anlaşma üzerine görüşmek üzere bir plan teklif etmiş, İran’dan karşılık alamamıştı. Bu hafta ABD’de yönetimin İran’a sunmak üzere yeni bir plan üzerinde çalıştığına dair haberler çıkmıştı. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, AB’nin toplantı kararını “olumlu bir adım” olarak gördüklerini açıkladı.