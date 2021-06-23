Dünya basınında bugün | "Fransa'da bölgesel seçimler, 2022 açısından oyunu yeniden başlattı"

T24 Dış Haberler

2018'de İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinde görev alan 4 kişinin ABD Dışişleri Bakanlığı'nın da onayladığı bir sözleşme ile ABD'de paramiliter eğitimi aldığı iddia edildi. Rusya, Koronavirüs salgınının üçüncü dalgasıyla mücadele ederken başkent Moskova'da restoranlara sadece aşı olan veya Covid-19'a karşı bağışıklığı olan müşterilerin alınmasına karar verildi. Britanya'da 40 yıldır devlet kanalı olan Channel 4'un satılması gündeme geldi. Kültür Bakanı Oliver Dowden, Channel 4'un özelleştirilmesiyle ilgili görüşmeler yapıldığını doğruladı. Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un partisi İlerleyen Cumhuriyet için "başarısızlık" olarak nitelendirilen ve katılım oranının düşük olduğu bölgesel seçimlerin ikinci turu bu hafta sonu gerçekleşecek.

23 Haziran 2021'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | Devlet kanalı Channel 4'ün satılması gündemde

Britanya'da 40 yıldır devlet kanalı olan Channel 4'un satılması gündeme geldi. Kültür Bakanı Oliver Dowden, Channel 4'un özelleştirilmesiyle ilgili görüşmeler yapıldığını doğruladı. Channel 4'un satılması, Britanya televizyonunun yapısını değiştirecek bir adım olarak yorumlandı. Channel 4, editöryal olarak bağımsız olsa da 1982 Margaret Thatcher döneminden bu yana devletindi.

The Independent | EURO2020: İskoçya elendi; İngiltere gruptan çıktı

2020 Avrupa Şampiyonası devam ederken İngiltere de son 16'ya kalan takımlar arasında yer aldı. İngiltere, F grubunun ikincisi olan takımla eşleşecek. Öte yandan İskoçya, sonuncu olarak elendi. Şampiyonanın yarı finalleri ve finali Londra'daki Wembley Standı'nda oynanacak.

New York Times | Kaşıkçı'nın katillerinin ABD'de eğitildiği söylendi

2018'de İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinde görev alan 4 kişinin ABD Dışişleri Bakanlığı'nın da onayladığı bir sözleşme ile ABD'de paramiliter eğitimi aldığı iddia edildi. New York Times, paramiliter eğitimin sözleşme çerçevesinde özel sermaye fonu Cerberus Capital Management'ın sahibi olduğu Tier 1 Group tarafından verildiğini belirtti. Haber ilgili belgelere ve konuya yakın kaynaklara dayandırıldı.

The Washington Post | Cinayet oranları artarken şehirler ne yapacağını bilemiyor

The Washington Post, ABD'de bu ay bir noktada 6 saat içinde 4 farklı silahlı saldırının meydana geldiğini ve birçok şehirde cinayet oranlarının yükseldiğine dikkat çekti. Gazete, yerel yöneticilerin bu soruna bir çözüm üretmekte zorlandığını ve çok seçenekleri olmadığını ifade etti. Cleveland Belediye Başkanı, "Durum daha da kötüleşecek" dedi.

Moscow Times | Moskova, restoranlara sadece aşılı ve bağışıklığı olan müşterilerin girmesine izin verecek

Rusya, Koronavirüs salgınının üçüncü dalgasıyla mücadele ederken başkent Moskova'da restoranlara sadece aşı olan veya Covid-19'a karşı bağışıklığı olan müşterilerin alınmasına karar verildi.

28 Haziran'dan itibaren Moskova'da tüm müşterilere restoranlara girmeden önce QR kodu sorulacak. İnsanların restorana girebilmek için ya Koronavirüs aşısı olmuş, ya son 6 ayda hastalığı geçirmiş ya da son 72 saatte negatif PCR testi sonucu almış olması gerekiyor.

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, "Benzer kurallar uzun süredir birçok Avrupa ve Asya şehrinde yürürlükte" dedi. Sobyanin, 12 milyon nüfuslu şehrin yeni bir karantinadan kaçınmak için şartlara adapte olması gerektiğini söyledi.

Moskova'da 500'den fazla insanın katıldığı spor ve konser organizasyonları da yasaklandı.

Kremlin, Covid önlemleri konusundaki kararları yerel yönetimlere bırakmıştı.

Le Monde | Bölgesel seçimler, 2022 açısından oyunu yeniden başlattı

Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un partisi İlerleyen Cumhuriyet için "başarısızlık" olarak nitelendirilen ve katılım oranının düşük olduğu bölgesel seçimlerin ikinci turu bu hafta sonu gerçekleşecek. Fransa'da bu seçim, partiler için 2022 cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde bir ders alma ve strateji belirleme niteliği taşıyor. İlk turun ön sonuçlarına göre, merkez sağdaki Cumhuriyetçiler ulusal düzeyde oyların yüzde 27,2'sini alarak ilk sırada, Le Pen'in Ulusal Birlik Partisi ise yüzde 19,3 ile seçimi ikinci sırada tamamladı. Macron'un partisi ise sosyalistler ve yeşillerin ardında yer aldı.

Al Jazeera | ABD, İran merkezli internet sitelerine el koydu

İran merkezli bazı internet sitelerine giren kullanıcılar "Amerikan yönetimi tarafından sitelere el koyulduğu" bilgisiyle karşılaştı. ABD Adalet bakanlığı, İran merkezli internet sitelerine el konulduğu iddiasını doğruladı. Aralarında Press TV ve Al-Alam'ın bulunduğu 33 internet sitesi İran İslam Radyo ve Televizyon Birliği'ne bağlıydı.