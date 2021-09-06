Dünya basınında bugün | Fransa 2022'yi konuşmaya başlıyor: Macron ve Le Pen yine önde

T24 Dış Haberler
New York Times, ABD'de Covid-19 pandemisinin en kötü bölümünün geride kaldığı umuduyla başlayan yazın artan vaka sayıları ve dolu hastanelerle sona erdiğini ifade etti. Rusya'da seçimlere kısa süre kala gazetecilik üzerindeki baskı tırmanmaya devam ederken 4 bağımsız medya kuruluşu daha "yabancı ajan" ilan edildi. Fransa’da anket şirketi Ifop-Fidacial’ın Le Figaro gazetesi için yaptığı anket, 2022’de gerçekleşecek cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk aşamasında Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve aşırı sağcı lider Marine Le Pen’in önde olacağını gösterdi.
6 Eylül 2021'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...
The Guardian | Johnson’ın sosyal hizmetler için vergi artırma planı eleştiriliyor
Britanya Başbakanı Boris Johnson, yeni döneme başlayan parlamento ve kabinesi arasında vergiler ve emeklilik gündemlerinde tartışmalarla karşı karşıya. Ulusal Sağlık Sistemi ve sosyal hizmetlerin ödeneklerini artırmak amacıyla ulusal güvelik katkı vergilerini artırma planları, kabine içinde eleştiriliyordu. Başbakan Johnson, Maliye Bakanı Rishi Sunak ve Sağlık Bakanı Sajid Javid ise Ulusal Sağlık Sistemi için üç yıl sürecek bir ödenek planı üzerinde duruyor.
The Independent | Sarah Harding, 39 yaşında hayatını kaybetti
İngiliz pop müzik grubu Girls Aloud üyelerinden Sarah Harding, 39 yaşında hayatını kaybetti. Harding, 2020’nin Ağustos ayında ileri derece meme kanserine yakalandığını açıklamıştı.
New York Times | Virüs vakaları artarken, Amerikalılar geriye dönmekten korkuyor
New York Times, ABD'de Covid-19 pandemisinin en kötü bölümünün geride kaldığı umuduyla başlayan yazın artan vaka sayıları ve dolu hastanelerle sona erdiğini ifade etti. Gazete, ABD'lileri "virüsün bir süre daha hayatlarının bir parçası olacağı gerçeğini" kabullenmeye başladıklarını ifade etti.
The Washington Post | Kabil'de 'uzun süreli partnerler' geride bırakıldı
ABD'nin Afganistan'dan tahliye ettiği 120 bin kişinin yaklaşık 2 bin 500'ü büyükelçilik çalışanıydı. Ancak WaPo'ya konuşan bir Dışişleri Bakanlığı yetkilisine göre ABD'ye çalışan çok sayıda Afgan Kabil'de bırakıldı. Geride kalanlar arasında büyükelçiliğe sözleşmeli çalışan ve onların yakınlarından oluşan 2 bin kişilik bir grup bulunduğu ifade edildi.
The Moscow Times | Rusya, 4 bağımsız medya kuruluşunu daha 'yabancı ajan' ilan etti
Rusya'da seçimlere kısa süre kala gazetecilik üzerindeki baskı tırmanmaya devam ederken 4 bağımsız medya kuruluşu daha "yabancı ajan" ilan edildi.
Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "3 Eylül itibariyle şu kurumlar yabancı ajanlığı yapan yabancı medya listesine alındı: Altair 2021 LLC, Vega 2021 LLC, Editor-in-Chief 2021 LLC ve Romashki Monolit LLC" denildi.
Bu dört kurum da daha önce Moskova tarafından "yabancı ajan" ilan edilen gazeteciler tarafından kurulmuştu.
Rusya'da yabancı ajan ilan edilen medya kuruluşlarının devlete düzenli olarak finansları hakkında raporlar sunması ve sosyal medya paylaşımları dahil olmak üzere yayımladıkları her şeye 'yabancı ajan ilan edildiklerine dair' bilgilendirme eklemeleri gerekiyor.
Adalet Bakanlığı, bahsi geçen kurumların "daha saydam olması için" bu yönde karar aldıklarını belirtti.
Rusya'da 17-19 Eylül tarihleri arasında yapılacak seçimlere giden süreçte "yabancı ajan" ilan edilen medya kuruluşlarının sayısı ciddi bir artış gösterdi.
Le Figaro | 2022 seçimleri: Macron ve Le Pen yine önde
Fransa’da anket şirketi Ifop-Fidacial’ın Le Figaro gazetesi için yaptığı anket, 2022’de gerçekleşecek cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk aşamasında Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve aşırı sağcı lider Marine Le Pen’in önde olacağını gösterdi. 2017 seçim sonucuna benzetilen anket sonucu, ikinci turda Cumhurbaşkanı Macron’un yeniden seçilebileceğini gösteriyor.
Al Jazeera | Muammer Kaddafi'nin oğlu Sadi Kaddafi serbest bırakıldı
Libya'nın devrik diktatörü Muammer Kaddafi, Sadi Kaddafi’nin Libya’da bulunduğu hapishaneden serbest bırakıldığı öğrenildi. Kaddafi’nin oğlunun serbest kaldıktan sonra İstanbul’a doğru yola çıktığı belirtildi. Sadi Kaddafi, 2011’de Kaddafi rejimi çökerken Nijer’e kaçmış, 2014’te Libya’ya iade edilmişti. Kaddafi, Libya Futbol Federasyonu başkanı olduğu dönemde “zimmetine para geçirmekle” suçlanmıştı.