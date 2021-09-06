Dünya basınında bugün | Fransa 2022'yi konuşmaya başlıyor: Macron ve Le Pen yine önde

T24 Dış Haberler

New York Times, ABD'de Covid-19 pandemisinin en kötü bölümünün geride kaldığı umuduyla başlayan yazın artan vaka sayıları ve dolu hastanelerle sona erdiğini ifade etti. Rusya'da seçimlere kısa süre kala gazetecilik üzerindeki baskı tırmanmaya devam ederken 4 bağımsız medya kuruluşu daha "yabancı ajan" ilan edildi. Fransa’da anket şirketi Ifop-Fidacial’ın Le Figaro gazetesi için yaptığı anket, 2022’de gerçekleşecek cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk aşamasında Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve aşırı sağcı lider Marine Le Pen’in önde olacağını gösterdi.

6 Eylül 2021'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | Johnson’ın sosyal hizmetler için vergi artırma planı eleştiriliyor

Britanya Başbakanı Boris Johnson, yeni döneme başlayan parlamento ve kabinesi arasında vergiler ve emeklilik gündemlerinde tartışmalarla karşı karşıya. Ulusal Sağlık Sistemi ve sosyal hizmetlerin ödeneklerini artırmak amacıyla ulusal güvelik katkı vergilerini artırma planları, kabine içinde eleştiriliyordu. Başbakan Johnson, Maliye Bakanı Rishi Sunak ve Sağlık Bakanı Sajid Javid ise Ulusal Sağlık Sistemi için üç yıl sürecek bir ödenek planı üzerinde duruyor.

The Independent | Sarah Harding, 39 yaşında hayatını kaybetti

İngiliz pop müzik grubu Girls Aloud üyelerinden Sarah Harding, 39 yaşında hayatını kaybetti. Harding, 2020’nin Ağustos ayında ileri derece meme kanserine yakalandığını açıklamıştı.

New York Times | Virüs vakaları artarken, Amerikalılar geriye dönmekten korkuyor

New York Times, ABD'de Covid-19 pandemisinin en kötü bölümünün geride kaldığı umuduyla başlayan yazın artan vaka sayıları ve dolu hastanelerle sona erdiğini ifade etti. Gazete, ABD'lileri "virüsün bir süre daha hayatlarının bir parçası olacağı gerçeğini" kabullenmeye başladıklarını ifade etti.

The Washington Post | Kabil'de 'uzun süreli partnerler' geride bırakıldı

ABD'nin Afganistan'dan tahliye ettiği 120 bin kişinin yaklaşık 2 bin 500'ü büyükelçilik çalışanıydı. Ancak WaPo'ya konuşan bir Dışişleri Bakanlığı yetkilisine göre ABD'ye çalışan çok sayıda Afgan Kabil'de bırakıldı. Geride kalanlar arasında büyükelçiliğe sözleşmeli çalışan ve onların yakınlarından oluşan 2 bin kişilik bir grup bulunduğu ifade edildi.

The Moscow Times | Rusya, 4 bağımsız medya kuruluşunu daha 'yabancı ajan' ilan etti

Rusya'da seçimlere kısa süre kala gazetecilik üzerindeki baskı tırmanmaya devam ederken 4 bağımsız medya kuruluşu daha "yabancı ajan" ilan edildi.