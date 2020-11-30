Dünya basınında bugün | Formula 1 pistinde "alev topu"

Britanya gazeteleri, Haas pilotu Romain Grojean'ın Formula 1 Bahreyn Grand Prix'de yaptığı kazadan sonra alev alan arabasından kaçış anını ilk sayfalarına taşıdı. ABD'nin Wisconsin eyaletinde mevcut ABD Başkanı Donald Trump'ın talebiyle yapılan tekrar sayım, Seçilmiş Başkanı Joe Biden'ın salıncak eyaleti 20 bin oydan daha büyük bir farkla kazandığını tasdik etti. Donald Trump’ın danışmanı ve damadı Jared Kushner bu hafta ekibitle beraber Körfez ziyaretine çıkıyor.

30 Kasım 2020'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | Koronavirüs aşısını yaygınlaştırmak için ünlülerden destek alınacak

Britanya’da Ulusal Sağlık Sistemi, ünlüler ve fenomenlerden insanları Koronavirüs aşısı olmaya teşvik etmek için destek almayı planlıyor. Bakanlar ve Ulusal Sağlık Sistemi yetkilileri, güvenilir ünlü isimlerin insanlarda Koronavirüs aşısına dair şüpheleri yok edecek bir kampanyada yer alması için hazırlık yapıyor. Sağlık uzmanları, Koronavirüs aşısı olmaya şüpheyle yaklaşacak vatandaşların sayısından endişe duyduğunu belirtti.

The Independent | F1 pilotunun ateş topundan kurtulduğu anlar

Formula 1 sürücüsü Romain Grosjean, Bahreyn Grand Prix'sinde kaza yaptı ve ölümden döndü. Yarışın ilk turunda aracının kontrolünü kaybederek bariyerlere vuran 34 yaşındaki Fransız sürücünün aracı alevler içinde kaldı. 10 saniyeyi geçkin sürenin ardından aracından çıkabilen Grosjean ambulansa götürüldü. Grosjean kazayı küçük yanıklarla atlattı.

New York Times | Ani fikir değişikliğine giden New York'ta bazı okulları açıyor

New York Şehri Belediye Başkanı Bill de Blasio, devlet ilk okullarının 7 Aralık'ta tekrar sınıfta eğitime geçeceğini açıkladı. Belediye Başkanı, ortaokul ve liselerin şimdilik kapalı kalacağını ifade etti. Gazete, bu kararın, "New Yorklu yetkililer ekonomik aktivitelere öğrencilerden daha çok önem veriyor" eleştirileri sırasında geldiğine dikkat çekti.

The Washington Post | Tekrar sayım, Biden'ın Wiconsin'deki zaferini tasdik etti

ABD'nin Wisconsin eyaletinde mevcut ABD Başkanı Donald Trump'ın talebiyle yapılan tekrar sayım, Seçilmiş Başkanı Joe Biden'ın salıncak eyaleti 20 bin oydan daha büyük bir farkla kazandığını tasdik etti. Milwaukee ve Dane bölgelerinde yapılan tekrar sayımda Biden, Trump'la arasındaki oy farkını 87 oy artırdı.

Moscow Times | Navalni, AB'ye Putin'in oligark destekçilerini hedef alma çağrısında bulundu

Rus muhalif lider Aleksandır Navalni, Avrupa Birliği'ne Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in oligarklarına yaptırım uygulaması çağrısında bulundu.

AB'nin yasama organı Avrupa Parlamentosu'nun dış ilişkiler komitesine internet üzerinden bağlanan Navalni, "Subay ve generallere yaptırım uygulamanın bir anlamı yok. Bunlar çok seyahat eden insanlar değil" dedi.

AB'nin geleneksel olarak uyguladığı yaptırımlarda Rusya'nın ordu liderlerini hedef aldığını hatırlatan Navalni, bu isimlerin genellikle ülke dışında mülkü ve banka hesapları bulunmadığını söyledi.

Navalni, Brüksel'in yaptırımlarla bu isimler yerine Putin'in "varlıklı" yakın çevresini hedef alması gerektiğini ifade etti. Muhalif lider bu oligarkların AB ülkelerinde yatları ve yatırımları olduğuna dikkat çekti.

Geçen aylarda Noviçok ile zehirlenen ve Kremlin'i sorumlu tutan Navalni, hastaneden taburcu edilmesinden bu yana tedavi sürecine Almanya'da devam ediyor.

Liberation | Küresel güvenlik yasası: Macron tuzakta

Fransa’da hükûmetin Ulusal Meclise sunduğu tartışmalı “Küresel Güvenlik” yasa tasarısı hafta sonu boyunca büyük protestolarla tepki çekti. Küresel Güvenlik yasa tasarısındaki 24. madde, bir polis memurunun veya bir jandarmanın “yüz görüntüsü veya diğer kimlik unsurlarının” yayılması durumunda bir yıl hapis cezası ve 45 bin euro para cezasına çarptırılmasını içeriyor. Gazeteciler ve vatandaşlar tarafından tepki çeken yasa, tepkilere rağmen çekilmedi.

Al Jazeera | Trump’ın danışmanı Kushner ve ekibi Katar ve Suudi Arabistan’a gidiyor

Donald Trump’ın danışmanı ve damadı Jared Kushner bu hafta ekibitle beraber Körfez ziyaretine çıkıyor. Kushner, Katar Emiri ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi’yle görüşecek. Kushner’ın ziyareti Körfez ülkeleri arasındaki gerilimi hafifletme çabası olarak belirtildi.