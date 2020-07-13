Dünya basınında bugün | Florida'da bir günde 15 bin vaka!

T24 Dış Haberler

ABD'nin Florida eyaletinde bir günde 15 bin yeni tip Koronavirüs vakası tespit edildi. Eyalette vaka sayısının rekor sayıda yükselmesi endişe yaratıyor. ABD Başkanı Donal Trump, 3 Kasım genel seçimleri için yapılan anketlerde erimeye devam ediyor. Rusya'nın en doğusunda bulunan Habarovsk Krayı'nda hafta sonu boyunca Kremlin karşıtı protestolar düzenlendi. Bilim insanları yeni tip Koronavirüs (Covid-19) geçiren insanların bağışıklığının aylar sonra kaybolabileceğini gösteren bir araştırma yayımladı

13 Temmuz 2020'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | “Covid-19 bağışıklığı aylar içinde kaybolabilir”

Bilim insanları yeni tip Koronavirüs (Covid-19) geçiren insanların bağışıklığının aylar sonra kaybolabileceğini gösteren bir araştırma yayımladı.Covid-19 geçiren insanlar üzerinden yapılan araştırma hastalık semptomları başladıktan yaklaşık 3 hafta sonra güçlü antikor üretildiği ancak bu miktarın zaman içinde azaldığı tespit edildi. Araştırma bulguları hastalığın bir yıl sonra tekrarlayabileceği bu nedenle üzerinde çalışılan Covid-19 aşısının belirli bir düzende tekrarlanması gerekebileceğini ortaya koydu.

The Independent | Britanya, ABD’de Independent muhabirinin tutuklanmasına tepkili

Britanya’nın ABD Büyükelçisi, Independent muhabirinin Seattle’da protestoları takip ederken tutuklanmasının ardından resmi bir şikayette bulundu. Büyükelçi’nin şikayeti ABD Dışişleri Bakanlığı’nda ilgili makamlara iletildi. Independent muhabiri Andrew Buncombe’nin Seattle’da dağılma çağrısına uymadığı için gözaltına alınırken darp edildiği belirtildi.

New York Times | Florida bir günde 15 bin yeni vakayla rekor kırdı

Florida'da pazar günü 15 binden fazla yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vakası tespit edildi. Bu sayı, eyalet bazında en yüksek günlük vaka rekorunu kırdı. Daha önce eyalet bazınde en yüksek tek günlük artış 12 bin 274 ile Nisan ayında New York'ta görülmüştü.

The Washington Post | Trump anketlerde erirken Demokratlar kayma görüyor

Washington Post'un aktardığına göre Demokrat Partililer, Beyaz Saray'ın Koronavirüs salgınını yönetme şeklinin bir dip dalgaya sebep olduğunu düşünüyor. Anketler sonucunda Biden'ın Beyaz Saray'ı rahatlıkla kazanacağını düşünmeye başlayan Demokratlar, durumdan faydalanarak 3 Kasım'da yapılacak genel seçimlerde Senato'nun da kontrolünü ele almak istiyor.

Moscow Times | Valinin tutuklanmasının ardından Rusya'da yeni protestolar

Rusya'nın en doğusunda bulunan Habarovsk Krayı'nda cumartesi günü on binlerce kişi, Vali Sergel Furgal'ın gözaltına alınmasının ardından sokaklara döküldü. Protestocular, gözaltının arkasında siyasi gerekçelerler olduğunu savunarak Kremlin'e tepki gösterdi. Yüzlerce kişi, eylemleri pazar günü de sürdürdü. Vali Sergey Furgal, geçen günlerde cinayet suçlamasıyla gözaltına alındı. Rusya Soruşturma Komitesi, Furgal'ın 2004 ve 2005 yıllarında bazı iş insanlarının öldürülmesi için emir verdiğini iddia etti. Eski bir tüccar olan 50 yaşındaki Furgal, Rusya Parlamentosu'ndaki en büyük üçüncü parti olan aşırı sağcı Liberal Demokrat Parti'nin üyesi. Furgal, 2018 seçimlerinde Vladimir Putin'e yakın Birleşik Rusya Partisi'nin gösterdiği adayı yenmeyi başaran nadir isimlerden biriydi.

Le Monde | İstanbul’da Ayasofya yeniden cami oldu

Le Monde gazetesi Ayasofya’nın müze olmaktan çıkarılıp cami olarak ibadete açılması kararını manşete taşıdı. Gazetede bu karar “Cumhurbaşkanı Erdoğan bu kararı bir siyasi zafere çevirdi” ifadeleriyle yer aldı. Ayasofya’nın camiye dönüştürülme kararının Yunanistan’daki Ortodokslar tarafından tepkiyle karşılandığı belirtildi.

Al Jazeera | Libya’nın ulusal petrol şirketi üretimin durdurulmasının arkasında Birleşik Arap Emirlikleri’nin olduğunu söyledi

Libya’nın ulusal petrol şirketi, Birleşik Arap Emirlikleri’ni petrol ihracatına engel olmakla suçladı. Şirketten yapılan açıklamada “Üretimi durdurma talimatının Libya Ulusal Ordusu’na Birleşik Arap Emirlikleri’nden verildiği bilgisini aldık” dedi. Halife Hafter'in liderlik ettiği sözde Libya ulusal ordusunun sözcüsü Ahmed el-Mismari, dün sosyal medya hesabından yayımladığı videolu mesajda, sundukları şartlar kabul edilene kadar petrol üretimini durdurmaya devam edeceğini açıklamıştı.