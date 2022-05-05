Dünya basınında bugün | Fed'den 2000'den bu yana en büyük faiz arttırımı

T24 Dış Haberler

Avrupa Birliği, Rus petrolüyle bağını bu yıl sonuna kadar tamamen kesmeyi planladığını söyledi; ancak blok kararın arkasında tek vücutmuş gibi gözükmüyor. Diego Maradona'nın 1986 Dünya Kupası Finali'nde İngiltere'ye 'Tanrı'nın Eli' golünü atarken giydiği Arjantin Milli Takımı forması açık artırmayla 7.1 milyon sterline satıldı. ABD'nin en çok satan gazetelerinden New York Times, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı açtığı savaşta cephede hayatını kaybeden 12 Rus generalden bir bölümünün ABD'nin verdiği istihbarat yardımıyla öldürüldüğünü belirtti. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası (Fed) iki gün süren Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının ardından 50 baz puanlık faiz artırımına gitti.

5 Mayıs 2022'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

Financial Times | AB, Rus petrol yasağı konusunda şüpheci

Avrupa Birliği, Rus petrolüyle bağını bu yıl sonuna kadar tamamen kesmeyi planladığını söyledi. Macaristan ise Rusya'dan boru hattı aracılığıyla ham petrol ithal eden ülkelere ayrıcalık sağlanmadığı sürece teklifi reddedeceklerini söyledi.

Öte yandan çarşamba günü Donetsk'in Rusya destekli ayrılıkçıların kontrol ettiği bölümünde bir petrol deposu füzeyle vuruldu.

Metro | Tomarın eli

Diego Maradona'nın 1986 Dünya Kupası Finali'nde İngiltere'ye 'Tanrı'nın Eli' golünü atarken giydiği Arjantin Milli Takımı forması açık artırmayla 7.1 milyon sterline satıldı.

New York Times | ABD, Kiev'in Rus generalleri hedef almasına yardım etti

ABD'nin en çok satan gazetelerinden New York Times, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı açtığı savaşta cephede hayatını kaybeden 12 Rus generalden bir bölümünün ABD'nin verdiği istihbarat yardımıyla öldürüldüğünü belirtti.

Habere göre ABD'nin Ukrayna ordusuna verdiği gerçek zamanlı istihbaratlar, Rus ordusunun sıklıkla değişen mobil karargâhının lokasyonunu ve Rusya'nın 'gizli savaş planınından' alınan asker hareketlerini içeriyor.

New York Times'a konuşan ismi paylaşılmayan kaynaklar, Rus generallerden kaç tanesinini ABD istihbaratı yardımıyla öldürüldüğünü veya asker hareketleri hakkında bilgilerin nasıl elde edildiğini söylemedi.

Geçen hafta sonu Rusya Genelkurmay Başkanı Valeri Gerasimov'un ziyareti sırasında Doğu Ukrayna'ya yapılan saldırıda ABD istihbaratı kullanılmadığı ifade edildi.

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Adrienne Watson, haberin yayımlanmasından sonra istihbaratı Ukrayna'yla Rus generallerin öldürülmesi niyetiyle paylaşmadıklarını söyledi.

Kremlin, ABD'nin Rusya'ya karşı Ukrayna'da bir vekalet savaşı yürüttüğünü savunuyordu.

Wall Street Journal | Fed'den 2000'den bu yana en büyük faiz arttırımı

Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası (Fed) iki gün süren Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının ardından 50 baz puanlık faiz artırımına gitti.

Fed Açık Piyasa Komitesi (FOMC) beklendiği gibi 50 baz puanlık faiz artırımına giderek politika faizini yüzde 0.75-1 aralığına yükseltti. Böylece 2000 yılından bu yana ilk kez 50 baz puanlık bir artırıma gidilmiş oldu.

Moscow Times | Kuşatılmış Mariupol çelik tesisinde Rus ateşkesi başlıyor

Rusya Savunma Bakanlığı, Mariupol’deki Azovstal Metalürji Fabrikası’ndan sivillerin tahliyesi için 3 gün boyunca belli saatlerde çatışmaları durduracaklarını ve insani koridor açacaklarını bildirildi.