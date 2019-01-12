Dünya basınında bugün | "FBI, Trump'ı soruşturdu"

T24 Haber Merkezi

Metin Kaan Kurtuluş

ABD basınının gündeminde hükümetin kısmen kapalı olarak 21. gününe girmesi ve Trump'ın "ulusal acil" durum söylemleri var. Ayrıca bu hükümet kapanması 21 gün ile tarihin en uzun iki hükümet kapanmasından biri haline geldi. New York Times ise FBI'ın geçtiğimiz yıllarda Trump hakkında bir soruşturma başlattığını aktardı. The Guardian "Hava kirliliği ile düşük yapmak arasındaki bağlantı" hakkında bir makaleyi ilk sayfasına taşıdı. Moscow Times'ın manşetinde ise Çeçenistan'da eşcinsellere uygulanan baskı var.

The Guardian | Ortaya çıktı: Hava kirliliği ile düşük yapmak arasındaki bağlantı

The Guardian, bilim adamlarının araştırmaları sonucunda hava kirliliğinin hamile bir kadının düşük yapma riskini sigara içmek kadar arttırdığını söylediğini aktardı. Araştırmaya göre kısa süre kirli havaya maruz kalmak bile düşük riskini yüzde 16 arttırabiliyor.

Financial Times | Trump'ın vize sözü işletmeleri şaşırttı

ABD Başkanı Trump dün attığı tweet ile uzmanlık gerektiren işler yapan elemanlara verilen H1- B vizesinin sahiplerine güvence verdi ve bu kişilerin ilerleyen zamanlarda vatandaşlık alabileceğini belirtti. FT ise bunun işverenleri şaşırttığını belirtti. Trump başkanlığı döneminde genelde göç karşıtı bir politika izledi.

New York Times | FBI, Trump'ın Ruslar için çalışıp çalışmadığını soruşturdu

New York Times'ın bir yetkiliden aktardığına göre Trump eski FBI Direktörü James Comey'i kovduktan sonra FBI, ABD Başkanının ülkesinin çıkarlarına karşı Rusya ile işbirliği yapıp yapmadığını soruşturdu. Habere göre FBI bunu Trump'ın davranışlarından "endişe duyduğu" için yaptı.

The Washington Post | Tarihin en uzun hükümet kapanması yakında bitecek gibi durmuyor

ABD hükümeti kısmen kapalı olarak 21. gününe girdi ve ABD tarihinin en uzun iki hükümet kapanmasından biri haline geldi. Trump dün yaptığı konuşmada "ulusal acil durum" ilan edilebileceği söylemini yineledi ama bunun için biraz bekleyeceklerini ifade etti.

Wall Street Journal | Hükümet kapanması tarihin en uzunu haline gelecek

WSJ'nin haberine göre hükümet kısmen kapalı olarak 21. gününe girerek daha önce Bill Clinton döneminde yaşananan 21 günlük kapanma ile "modern tarihin" en uzunu haline geldi.

Moscow Times | Çeçenistan'da eşcinsellere zulüm edildiği belirtildi

Moscow Times'ın manşetinde yer alan habere göre bir aktivist Çeçenistan'da eşcinsel olduğu için gözaltına alınan kadın ve erkek sayısının büyük bir atış gösterdiğini belirtti.

Die Welt | Friedrich Merz yeni bir ekonomi politikası istiyor

Die Welt ilk sayfasına CDU'lu (Hristiyan Demokrat Birliği) siyasetçi Friedrich Merz'in açıklamalarını taşıdı. Merz, Almanya'nın "düşük vergiler, daha fazla yatırım" içeren yeni bir ekonomi politikasına ihtiyacı olduğunu söyledi ve ekledi; "Küreselleşmenin şüphesiz dezavantajları da vardır. Ama sonuç olarak, yararları farkla ağır basmaktadır".

Al Arabiya | Pompeo: Önümüzdeki ay ABD, Polonya'da İran'ın ele alanacağı bir zirve düzenleyecek

Al Arabiya'nın aktardığına göre Pompeo bir televizyon kanalına verdiği röportajda zirvenin 13-14 Şubat'ta gerçekleşmesinin planlandığını ve konunun "Orta Doğu'da istikrar, barış ve özgürlük" olacağını belirtti.