Dünya basınında bugün | "Farklı düşünenler Pentagon'dan uzaklaştırılır"

T24 Haber Merkezi

Metin Kaan Kurtuluş & Hakan Aksay & Derin Koçer



ABD gündemini bugün Washington'daki ''Duvar tartışmaları'' meşgul etti. Duvara fon sağlama konusunda bir anlaşmaya varılamayınca hükümet kapandı. Gazeteler bu tartışmaları, kararın siyasi ve ekonomik sonuçlarını ilk sayfalarına taşıdı.

The Guardian ilk sayfasında kızamık vakalarının ciddi bir artış göstermesini ele aldı. Rus gazetesi Kommersant ise Mattis'in istifasını ve Trump- Pentagon çekişmesini manşetine taşıdı.

The Guardian | Kızamık vakalarının iki katına çıkması 'aşı kuşkucuları' ile bağlantılı

The Guardian'ın haberine göre bu sene Avrupa'da 60 bin tane kızamık vakası (2017 yılının iki katı) göründü ve 72 kişi kızamık sebebiyle hayatını kaybetti. Doktorlar bu artışa neden olarak aşı yaptıran insanların sayısının azalmasını gösterdi.

Financial Times | Trump sınır duvarı için mücadele ederken piyasalar kasvetli bir yıl sonuna doğru yol alıyor

Financial Times'ın ilk sayfasına taşıdığı habere göre Washington'daki sınır duvarı tartışması Wall Street'i negatif yönde etkiledi.

New York Times | Duvar konusunda açmaz hükümeti kapattırdı

NYT'nin haberine göre Kongre ve Beyaz Saray, Donald Trump'ın sınır duvarı için istediği 5.7 milyar dolar konusunda bir anlaşmaya varamadı ve hükümet kapandı. Bu Cumhuriyetçiler'in kontrolde olduğu son iki yıldaki üçüncü hükümet kapatma kararı oldu. NYT'e göre bu karadan 800 bin kişi etkilenecek.

The Washington Post | Duvar için fon bulunamayınca kapanma başladı

The Washington Post da federal hükümetin kısmen kapanmasını ilk sayfasına taşıdı. WP aynı zamanda ilk sayfasına ''Mattis kargaşasını Trump- Erdoğan telefon konuşması başlattı'' başlıklı bir haber taşıdı. Haberde ABD Savunma Bakanı James Mattis'in görevi bırakma sürecini Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la kısa süre önce yaptığı bir telefon konuşmasının başlattığı belirtti. Bu telefon konuşmasında Trump, Erdoğan'a Suriye'den çekileceğini söyledi.

Wall Street Journal | Hisselerin değer kaybetmesi Nasdaq'ı ayı piyasasına soktu

WSJ 'dünyanın teknoloji borsası' kabul edilen Nasdaq puan kaybederek düşüşe geçtiğini ve bir süre de o trendde olabileceğini öngördü.

Kommersant | Farklı düşünenler Pentagon'dan uzaklaştırılır

ABD Başkanı Trump'ın, ekibinin anahtar elemanlarını kaybetmeye devam ettiğini yazan Kommersant gazetesi, Suriye'deki Amerikan birliklerinin geri çekilmesi ve Afganistan'dakilerin de azaltılması kararından sonra yeni kurbanın Pentagon şefi Mattis olduğunu duyurdu.General Mattis'in bu adımlara karşı çıkarak Başkan'a kendine yeni bir Savunma Bakanı bulmasını tavsiye ettiğini öne süren Kommersant'a göre, bu istifa ABD'nin ittifaklarını da şaşkınlığa düşürdü.

Die Welt | Mattis’in istifasının ardından ABD’nin istikametine dair sorular arttı

Al Arabiya | Irak başbakanı ABD'nin çekilmesi konusunda Pompeo ile görüştü

Al Arabiya'nın haberine göre ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Irak Başbakanı Adel Abdul Mahdi ABD'nin askerlerini Suriye'den çekme kararı alması üzerine bir görüşme gerçekleştirdi. Habere göre Pompeo, Irak başbakanına ABD'nin Irak ve diğer bölgelerde IŞİD'le mücadele etmeye devam edeceğini belirtti.