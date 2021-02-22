Dünya basınında bugün | "Facebook haberlere para ödemeli mi?" tartışması büyüyor

T24 Dış Haberler

Britanya Sağlık Bakanı Mat Hancock, Avustralya ve Facebook arasındaki gerilimle ilgili açıklama yaparak “Britanya, Facebook’un haber içerikleri için ödeme yapmasını gerekli kılma konusunda Avustralya’yı takip etmeli” dedi. New York Times, 6 Ocak Kongre binası baskınında Ulusal Muhafızlar'ın Kapitol'e neden geç gönderildiğiyle ilgili incelemesini manşete taşıdı. Avrupa Birliği dışişleri bakanlarının bugün yapacakları görümede Rus muhalif lider Aleksey Navalni'nin tutuklanması gerekçesiyle Rusya'ya yaptırım uygulanmasını onaylaması bekleniyor.

22 Şubat 2021 tarihinde dünya basınından öne çıkan bazı manşetler şöyle...

The Guardian | Boris Johnson’dan normalleşme planı: Okul sporları ve sosyalleşme listenin başında

Britanya Başbakanı Boris Johnson “yavaş ve kademeli” olacağını söylediği normalleşme planına dair açıklamalarda bulundu. Johnson, konaklama sektörünün geri açılmasından önce insanların yakınlarıyla sosyalleşmesine izin verileceğini söyledi. Johnson, kafe ve restoranlar bir süre daha kapalı kalırken “aile piknikleri ve okul sporu etkinliklerine” izin verileceğini söyledi. Johnson, 8 Mart itibariyle tüm okulların açılacağını ve ailelerin ya da altı kişilik arkadaş gruplarının bir araya gelebileceğini söyledi. Britanya’nın normalleşme planı dört aşamadan oluşacak. Aşamalar arasında birkaç haftalık süre olacak ve vakaların durumuna bakılacak.

The Times | Britanya, Facebook-haber siteleri tartışmasında Avustralya’nın adımını takip edebilir

Britanya Sağlık Bakanı Mat Hancock, Avustralya ve Facebook arasındaki gerilimle ilgili açıklama yaparak “Britanya, Facebook’un haber içerikleri için ödeme yapmasını gerekli kılma konusunda Avustralya’yı takip etmeli” dedi. Hancock, Facebook’un platformdaki haber içeriklerine ödeme yapması konusunda Dijital, Kültür, Medya ve Spor Bakanı Oliver Dowden’ın çalışmalar yürttüğünü söyledi. Times’a konuşan bir hükûmet yetkilisi, Britanya’nın sosyal medya şirketlerinin davranışlarını yönetecek bir yöntem üzerine çalıştığını söyledi. Kaynak, “Avustralya’nın büyük teknoloji şirketleri ve medya kuruluşları arasındaki dengesiz ilişkiyi çözmek için attığı adımı bir seçenek olarak değerlendiriyoruz” dedi. Facebook ise konuyla ilgili herhangi bir yasal düzenlemeye ihtiyaç olmadığını, yayıncılarla reklam anlaşmaları yapmak istediğini söyledi. Facebook, medya kuruluşlarının platformdaki bazı içerikleri için ödeme alacağı bir sistem için çalıştıklarını da ekledi.

The New York Times | Kapitol patlama noktasına ulaşırken yarım yalvarışı kafa karışıklığıyla karşılandı

6 Ocak'ta Trump destekçileri ABD Kongre binasını bastığında Ulusal Muhafızlar, Kapitol Polisi'nin çağrısından yaklaşık 2 saat sonra gönderildi. NYT, yaptığı incelemeler sonunda bu gecikmeye siyasi ve ordu liderleri arasındaki "kaotik" karar verme sürecinin neden olduğunu ifade etti. Gazete, iletişimsizlik, eylemsizlik ve kafa karışıklığı nedeniyle Ulusal Muhafızlar'ın Kapitol Binası'na gönderilmesinin 115 dakika sürdüğünü bildirdi.

The Washington Post | 500.000

ABD'de Koronavirüs kaynaklı can kayıpları 500 bine ulaştı. WaPo, bu sayının Kansas City'nin nüfusundan daha fazla olduğuna dikkat çekti.

AB'nin uyguladığı baskı nedeniyle Rusya'ya yaptırımlar onaylaması bekleniyor

Avrupa Birliği dışişleri bakanlarının bugün yapacakları görümede Rus muhalif lider Aleksey Navalni'nin tutuklanması gerekçesiyle Rusya'ya yaptırım uygulanmasını onaylaması bekleniyor.

27 AB ülkesinin dışişleri bakanları bugün Brüksel'de bir araya gelecek. Birçok farklı konunun ele alınacağı buluşmada video konferans yoluyla ABD'nin yeni Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile de görüşülecek.

Diplomatlar, başkentlerin AB'nin yeni insan hakları yaptırım rejiminin ilk kez Rusya'da belirli kişiler üzerinde kullanılmasını bekliyor.

AFP'ye konuşan üst düzey bir diplomat, "Siyasi bir anlaşmaya varılmasını bekliyorum. Üye ülkelerden uzmanlar isimler üzerinde çalışmalı" dedi.

Brüksel-Moskova hattında gerilim, AB'nin bir numaralı diplomatı Josep Borrell'in Rusya'yı ziyaret ettiği sırada 3 AB diplomatının sınır dışı edilmesiyle tırmandı. AB, Kırım'ın yasa dışı ilhakı nedeniyle 2014'ten bu yana Rusya'ya yaptırım uyguluyordu.

Le Figaro | Fransa’nın Nice kenti yeni Koronavirüs kısıtlamaları üzerinde duruyor

Fransa’nın turistik şehirlerinden Nice’in Belediye Başkanı Christian Estrosi, Koronavirüs salgınında vaka artışını kontrol altına almak ve turist girişini engellemek için hafta sonları sokağa çıkma yasaklarını genişletilmesini istedi. Estrosi, “Akşam 18.00’den sonra sokağa çıkma kısıtlaması yerine daha zaman ve bölge odaklı yasaklar getirmeliyiz” dedi. Öte yandan konaklama sektörünün geniş bir yer tuttuğu Nice kentinde yeni yasakların işletme sahipleri ve çalışanlar için endişe verici olduğu belirtildi.

Al Jazeera | Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu ve İran, incelemeler konusunda geçici uzlaşıya vardı

Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEK) Başkanı Rafael Grossi, İran nükleer tesislerinin 23 Şubat tarihinden itibaren 3 ay süreyle denetlenmeye devam edileceğini söyledi. İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ise "Eğer ABD yaptırımları kaldırırsa biz de anlaşmaya döneriz. ABD anlaşmayı bozan taraf olarak olumlu adımlar atmalı" diye paylaşım yaptı. İran Meclisi, nükleer bilimci Muhsin Fahrizade'nin 27 Kasım 2020'de öldürülmesinden kısa süre sonra nükleer faaliyetleri hızlandırmayı hedefleyen "Yaptırımların Kaldırılması ve İran Ulusunun Çıkarlarının Korunması için Stratejik Eylem Planı" yasasını çıkarmıştı. İran’ın yeni yasayla ayrılacağı ek protokol Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu’nun nükleer tesislerdeki denetimlerine olanak sağlıyordu.