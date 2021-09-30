Dünya basınında bugün | Euro bölgesinde tüketici hareketleri pandemi öncesi seviyeye döndü

T24 Dış Haberler

The Financial Times, yüksek aşılama oranlarıyla hayatın normalleştiği Euro bölgesinde tüketicilerin harcama alışkanlıklarının pandemi öncesi seviyeye ulaştığını aktardı. Britanya basını, İşçi Partisi'nin yıllık konferansında Keir Starmer'ın iktidara yönelik açıklamalarını aktardı. Rusya, "yabancı ajan" ilan ettiği bağımsız medya kuruluşu sayısını artırıyor.

30 Eylül 2021'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The New York Times | Mahkeme, Britney Spears’ın babasının vasilik yetkilerine son verdi

Los Angeles Mahkemesi, 2008 yılından bu yana kızının tüm servetini ve özel hayatını kontrol eden Jamie Spears’ın vasiliğini askıya aldı. Spears yerine mahkemenin atadığı başka biri vasi olarak atadı. 39 yaşındaki Britney Spears iki kez babasını vasilikten uzaklaştırmaya çalışmış ve onun "vasiliği istismarla" suçlanması çağrısında bulunmuştu.

The Wall Street Journal | Japonya’da nükleer silahlanma karşıtı isim başbakan olacak

Japonya'da, iktidardaki Liberal Demokrat Parti'nin (LDP) genel başkanlığına Fumio Kişida seçildi. Kişida, yeniden aday olmayacağını açıklayan Başbakan Yoşihide Suga'nın yerine partiyi yöntecek. Kişida'nın Japonya'nın bir sonraki başbakanı olarak seçilmesine kesin gözüyle bakılıyor.Kişida ise Dışişleri Bakanlığı'nda uzun süre görev yapmış bir isim. Aynı zamanda Şinzo Abe hükümetinde Dışişleri Bakanlığı da yapmış deneyimli bir politikacı. Dış politika ve nükleer enerjiyle ilgili olarak ılımlı liberal görüşlere sahip olduğu biliniyor.

The Financial Times | Euro bölgesi tüketici hareketleri pandemi öncesi seviyeye döndü

Para birimi olarak Euro'yu kullanan 19 Avrupa Birliği üyesinin oluşturduğu ekonomik ve parasal birlik olan Euro bölgesinde tüketiciler, alışveriş, seyahat, yeme içme gibi harcamalarda pandemi öncesi seviyelere geri döndü. Euro bölgesinde tüketici güveninin normale dönmeye başladığı belirtildi. Eylül ayı ekonomik verileri, tüketicilerin yüksek aşılama oranlarıyla güveninin yeniden sağlanmaya başladığını gösterdi.

The Guardian | İşçi Partisi lideri Starmer’dan Başbakan Johnson’a: Sıkı tutun ya da yoldan çekil

İşçi Partisi lideri Keir Starmer, beş gün süren parti konferansının son gününde yaptığı konuşmada, Britanya Başbakanı Boris Johnson’ı topa tuttu. Starmer, Britanya’nın Afganistan’dan çekilme süreci ve son günlerde yaşanan yakıt krizini öne çıkararak hükûmetin yeterli olmadığı mesajını verdi. Starmer, hükûmeti “problemi gözardı etmek, başkasını suçlamak ve yarım yamalak bir çözüm bulmakla” suçladı. Starmer, İşçi Partisi’nin gelecek genel seçimde iktidar olmasını hedeflediklerini belirtti.

The Independent | Keir Starmer’dan Britanya’da merkeze yönelme vurgusu

Partisinin yıllık konferansında konuşan İşçi Partisi lideri Keir Starmer, Britanya’da iktidarın yetersizliğini vurgulayarak, ülkenin karşı karşıya olduğu krizleri çözmeye hazır oldukları mesajını verdi. Starmer, İşçi Partisi’ni Britanya kamuoyunun kalbine yerleştirmeyi hedeflediklerini belirterek, eski parti lideri Jeremy Corbyn’in solcu yaklaşımının seçimlerde başarısızlığa neden olduğunu belirtti.

The Moscow Times | Rusya, daha fazla bağımsız medya kurumunu “yabancı ajan” olarak etiketledi

Rusya, bağımsız haber sitesi Mediazone ve polis takip sitesi OVD-Info’yu da “yabancı ajan” listesine aldı. Adalet Bakanlığı, Mediazona’nın genel yayın yönetmeni ve kurucusunu da “yabancı ajan” bireyler listesine aldı. Rusya’da yabancı ajanlar listesinde 20’den fazla medya kurumu yer alıyor. Bazı medya kurumları, listede yer aldıktan sonra reklam sorunları gibi nedenlerle kapanmak zorunda kaldı.

Le Monde | Fransa’nın Asya Pasifik stratejisi sorgulanıyor

Fransa, Avustralya’nın ABD ve Britanya’yla vardığı denizaltı güvenlik işbirliği AUKUS’un ardından Asya Pasifik bölgesinde yeni partnerlerle hareket etmeye başlayabilir. Fransa’nın Asya Pasifik’te yaşadığı kriz gündemde geniş yer tutarken, Pasifik Okyanusu'nun güneydoğusunda yer alan Yeni Kaledonya, Fransa’dan bağımsızlık için üçüncü ve son defa referanduma gidiyor. Referandumun, Fransa'nın bölgedeki diplomatik krizden etkilenebileceği belirtildi.