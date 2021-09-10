Dünya basınında bugün | Eski Trump yönetimi hakkında bir itiraf daha

T24 Dış Haberler

ABD Başkanı Joe Biden, yaklaşık 100 milyon işçiye aşı zorunluluğu getirdi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, iki eski Sovyet cumhuriyetini daha yakın bir şekilde entegre etmek için Belaruslu mevkidaşı Aleksandır Lukaşenko ile bir dizi ekonomik politika konusunda anlaşmaya vardıklarını belirtti. Eski bir Pentagon sözcüsü, eski ABD Başkanı Donald Trump döneminde, 2020 yılında İran'ın Irak'ta bulunan ABD üssüne yaptığı füze saldırısında yaralanan 110 askerin sayısının az gösterilmeye çalışıldığını söyledi.

10 Eylül 2021'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | Pandemide artan sosyal yardımın düşmesi binlerce insanı etkileyecek

Britanya'da pandeminin başından bu yana ihtiyacı olanlara verilen sosyal yardım ödemesi genel krediye yapılan yılda 1000 sterlin artışın normalleşme süreciyle birlikte kaldırılmasının binlerce insan için ruh sağlığı sorunları ve kötü sağlık koşullarına neden olacağı belirtildi. Sağlık Vakfı isimli yardım kuruluşu, ülkenin en yoksul bölgelerinde sosyal yardım miktarının pandemi öncesi seviyeye dönmesiyle binlerce insan için "felaket" anlamına gelebileceği konusunda uyardı.

The Independent | Fransa, Britanya'nın göçmen planının "felakete" yol açacağını söyledi

Fransa ve Britanya arasında son diplomatik krizde, Britanya İçişleri Bakanı Priti Patel'in Manş Denizi'nden geçmeye çalışan sığınmacıların geri itileceğini söylemesini değerlendiren Paris "insani trajediler tiyatrosuna sahne olacağını" söyledi. Fransa İçişleri Bakanı Britanya'ya tepki gösterdiği tweette "Fransa deniz yasasına karşı herhangi bir uygulamayı ve mali şantajı kabul etmeyecek" dedi. Britanya'da da uzmanlar, Manş Denizi'ndeki sığınmacılar üzerine belirlenen bir planın Fransa iş birliği olmadan mümkün olmayacağını belirtti.

New York Times | Biden kapsamlı aşı zorunlulukları duyurdu

Koronavirüs'le mücadele konusunda tekrar halkın güvenini kazanmak isteyen ABD Başkanı Joe Biden, yaklaşık 100 milyon işçiye aşı zorunluluğu getirdi. Bu, ABD'nin iş gücünün yaklaşık üçte ikisi ediyor.

ABD, salgında yazın başında olduğu noktadan geriye gitmeye devam ederken Biden, hala aşı yaptırmayanlara tepki gösterdi.

Biden, "Covid-19 rüzgarını dindirebiliriz ve dindireceğiz. Çok fazla çalışmamız gerekecek ve biraz zaman alacak. Birçoğumuz aşıların güvenli, etkili ve bedava olmasına rağmen hala aşı olmayan 80 milyon Amerikalıdan bıkmış durumdayız" dedi

Biden, başarısı büyük oranda denetim gücüne dayanan 6 aşamalı bir plan açıkladı. Çalışma Bakanlığı tarafından geliştirilen acil durum standardı kapsamında 100'den fazla çalışanı olan tüm işverenler, çalışanlarının aşı yaptırdığından ve haftalık test olduğundan emin olmakla sorumlu olacak.

Karardan yaklaşık 80 milyon özel sektör çalışanı etkilenecek. Düzenlemeye uymayan şirketler de ihlal başına 14 bin dolar cezaya çarptırılacak.

Biden, "Basit tabiriyle aşılı çalışanları aşısız iş arkadaşlarından koruyacağız. ABD iş gücündeki aşılanma oranını artırarak Covid-19 yayılımını azaltacağız" ifadelerini kullandı.

Yine karara göre sağlık sektöründe çalışıp sektörle ilgili yardımlardan faydalanan herkes de aşı yaptırmak zorunda olacak. Bu kararla 17 milyon kişi daha düzenleme kapsamına alındı.

The Washington Post | Kürtaj yasası federal sınavla karşı karşıya

ABD'de Biden yönetimi, Texas'ın yürürlüğe soktuğu hamileliğin 6. haftası sonrası kürtaj yasağını askıya almak için eyalete dava açtı. Adalet Bakanlığı'nın Austin'deki federal mahkemede açtığı dava, hakimden "vatandaşların haklarının ihlal edilmesine karşı çıkmasını" talep ediyor.

Moscow Times | Rusya ve Belarus, ekonomik entegrasyonu derinleştirme konusunda anlaştı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, iki eski Sovyet cumhuriyetini daha yakın bir şekilde entegre etmek için Belaruslu mevkidaşı Aleksandır Lukaşenko ile bir dizi ekonomik politika konusunda anlaşmaya vardıklarını belirtti.