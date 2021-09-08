Dünya basınında bugün | "Eski rejimdeki Taliban yetkililerine üst düzey roller"

T24 Dış Haberler

Britanya'da Başbakan Boris Johnson'ın açıkladığı yeni vergi zamları tartışma konusu oldu. Telegraph, bunun 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana görülen en yüksek vergi artışı olduğunu belirtti. Afganistan'da Taliban, ülkede kontrolü tamamen ele geçirdiğini duyurmasının ardından Molla Muhammed Hasan Akhund başkanlığında "geçici hükümetin" kurulduğunu açıkladı. Meksika'da Yüksek Mahkeme, yargıçlar arasında yapılan oylama ile kürtajın artık suç sayılmamasına karar verdi.

7 Eylül 2021'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The i: NHS ve sosyal bakım için ödenecek yeni vergi zamları dönemi

Britanya Başbakanı Boris Johnson, Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) ve sosyal bakımı finanse etmek için yılda 12 milyarlık vergi artışını açıkladı. Ulusal sigorta zammı, nisan 2022'den itibaren on yıllardır görülen en büyük vergilendirme. Ekim 2023'ten itibaren bu ödeme, sağlık ve sosyal bakım vergisi olarak bilinecek ve çalışan emekliler ödemek zorunda kalacak. Toplanan ekstra fonlar, NHS iş yükünün üstesinden gelmek ve sosyal bakım maliyetlerini 86 bin Euro ile sınırlamak için kullanılacak. Hükümet ayrıca emekli maaşları üzerindeki üçlü kilidin gelecek yıl askıya alınacağını da doğruluyor.

The Daily Telegraph: Savaştan bu yana en yüksek vergiler

Johnson, Ulusal Sigortayı artırırken iki taahhüdünden vazgeçiyor, Ulusal Sağlık Sistemi ve bakımı finanse etmek için emekli maaşları üzerindeki "üçlü kilidi" duraklatıyor.

New York Times | Eski rejimdeki Taliban yetkililerine üst düzey roller

Afganistan'da Taliban, ülkede kontrolü tamamen ele geçirdiğini duyurmasının ardından Molla Muhammed Hasan Akhund başkanlığında "geçici hükümetin" kurulduğunu açıkladı. New York Times, 1990'lardaki Taliban rejiminde yer alan birçok kişiye tekrar güç verildiğine dikkat çekti. Gazete, bu isimlere tekrar görev verilmesinin Taliban'ın "daha ılımlı bir yönetim" sözlerinde ciddi olmadığına dair başka bir sinyal sayılabileceği değerlendirmesinde bulundu. Hükümette yer alan bazı isimler ABD ve Birleşmiş Milletler'in küresel teröristler listesinde bulunuyor.

The Washington Post | Meksika kesin bir adım atarak kürtajın artık suç sayılmamasına karar verdi

Meksika'da Yüksek Mahkeme, yargıçlar arasında yapılan oylama ile kürtajın artık suç sayılmamasına karar verdi. Yargıçlar, eyaletlerden birinde "yasa dışı" kürtaj yaptıran ve yapanlara 3 yıl hapis cezası verilmesinin anayasaya uygun olmadığını belirtti.

Moscow Times | Bakanlık: Rusya'nın 2020 ortalama sıcaklıkları tüm rekorları kırdı

Rusya Çevre Bakanlığı, 2020 yılında ülkede görülen sıcaklıkların diğer yılların genel ortalamasının 3.22 derece üzerinde olduğunu belirtti.