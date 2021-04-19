Dünya basınında bugün | Eski futbola yeni düzen

T24 Dış Haberler

İngiliz Premier Lig'in 6 büyük kulübünün kurucuları arasında olduklarını açıkladıkları 'Avrupa Süper Ligi', tartışmalara neden oldu. New York Times, birçok kadının ABD ve NATO güçleri Afganistan'dan çekildikten sonra Taliban'ın ülkenin daha büyük bir bölümünde kontrol sağlayarak baskıcı düzene dönmesinden endişe duyduğunu ifade etti. İsrail ve Yunanistan arasında 1,65 milyar dolarlık savunma anlaşması imzalandı.

19 Nisan 2021'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | Taraftarlar geri döndü; futbol, Avrupa Süper Ligi planları üzerinde bölündü

İngiliz Premier Lig'in 6 büyük kulübünün kurucuları arasında olduklarını açıkladıkları 'Avrupa Süper Ligi', tartışmalara neden oldu. Planın futbol takviminde yapılan en büyük değişikliklerden biri olduğu belirtilirken The Guardian, "Şampiyonlar Ligi'nin geleceğini tehlikeye atabileceğini" yazdı. Planın Avrupa futbolunda da çalkantı yarattığı belirtildi.

The Independent | Futbol kulüpleri yeni bir süper lig kurmayı planlıyor

İngiltere'nin en büyük 6 kulübünün de dahil olduğu Avrupa'nın önde gelen 12 futbol kulübü, Avrupa Süper Ligi kuracaklarını açıkladı. Kurucu 12 takım İngiliz Premier Ligi'nden Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United ve Tottenham; İspanya La Liga'dan Atletico Madrid, Barcelona ve Real Madrid; İtalya Seria A'dan Milan, Inter Milan ve Juventus'u kapsıyor. UEFA'ya (Avrupa Futbol Federasyonları Birliği) karşı kurulan yeni ligde, maçların hafta arası oynanacağı belirtildi. UEFA, İngiltere Premier Ligi ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson, kulüplerin bu adımını kınadıklarını açıkladı.

New York Times | Kaybedecek çok şeyi olan Afgan kadınları geçmişe dönmekten korkuyor

New York Times, birçok kadının ABD ve NATO güçleri Afganistan'dan çekildikten sonra Taliban'ın ülkenin daha büyük bir bölümünde kontrol sağlayarak baskıcı düzene dönmesinden endişe duyduğunu ifade etti. Gazete; birçok Afgan kadın STK üyesi, siyasetçi, gazeteci vb. ile konuştuğunu ve hepsinden benzer cevaplar aldığını ifade etti: "Gelecekte ne olursa olsun bizim için iyi olmayacak".

The Washington Post | Derek Chauvin davası son fazına girerken Minnesota eylemlere hazırlanıyor

ABD'de Minneapolis'in Brooklyn Center banliyösünde geçen haftalarda polisin siyah bir vatandaşı öldürmesinin ardından başlayan protestolarda kolluk kuvvetleri güç kullanmıştı. Minnesota kentinde de George Floyd'u öldüren polis memuru Derek Chauvin'in davasında alınacak karara göre büyük protestolar meydana gelebileceği düşünülüyor.

Moscow Times | Rusya'da protesto çağrısı yapıldı; ABD, Navalni ölürse sonuçları olacağını söyledi

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, ABD’nin açlık grevine başlayan Rus muhalif lider Aleksey Navalni’nin hapishanede ölmesi durumunda bunun sonuçları olacağını Rusya’ya ilettiğini aktararak; "Rus hükümetine, tutuklu olduğu süre boyunca Bay Navalni'nin başına geleceklerden kendilerinin sorumlu olduğunu ve uluslararası toplum tarafından sorumlu tutulacaklarını ilettik" dedi. Öte yandan Navalni'nin sağlık durumu giderek kötüleşirken muhalif liderin destekçileri ülke genelinde protesto çağrısında bulundu.

Le Figaro | Macron: Huzurlu bir yaşam hakkı için mücadele ediyorum

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Le Figaro gazetesine konuştu. Macron, güvenlik yasasını savunduğu söyleşide günlük yaşamdaki şiddet eylemlerine karşı yol haritasından bahsetti. Macron, "her türlü cezasızlıkla mücadele edeceğini" söyledi.

Al Jazeera | İsrail ve Yunanistan arasında rekor savunma anlaşması

İsrail ve Yunanistan arasında 1,65 milyar dolarlık savunma anlaşması imzalandı. Söz konusu anlaşmanın iki ülke arasında savunma sektöründe yapılan rekor anlaşma olduğu belirtildi. Anlaşma kapsamında İsrailli savunma sanayi şirketi Elbit Systems, Yunanistan Hava Kuvvetleri için uçuş okulu kuracak ve işletecek.