Dünya basınında bugün | Eski Fransa lideri Sarkozy’ye yolsuzluk davasında hapis cezası

T24 Dış Haberler

Fransa’nın eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, rüşvet ve yolsuzluk davasında iki yılı ertelenmiş üç yıl hapis cezasına çarptırıldı.Britanya Sağlık Bakanı Matt Hancock, Oxford Üniversitesi ile AstraZeneca’nın geliştirdiği Koronavirüs aşısının bazı parametrelerde Pfizer’in geliştirdiği aşıdan daha etkili olduğunu söyledi. Johnson & Johnson'ın geliştirdiği aşıyı ABD'nin "ulaşılması zor gruplara" verme kararı tartışma konusu oldu.

2 Mart 2021 tarihinde dünya basınından öne çıkan bazı manşetler şöyle...

The Guardian | Britanya Sağlık Bakanı’ndan AB’ye AstraZeneca çağrısı

Britanya Sağlık Bakanı Matt Hancock, Oxford Üniversitesi ile AstraZeneca’nın geliştirdiği Koronavirüs aşısının bazı parametrelerde Pfizer’in geliştirdiği aşıdan daha etkili olduğunu söyledi ve Avrupa Birliği’ne aşı üzerine değerlendirmelerini yinelemeleri çağrısı yaptı. AB, AstraZeneca aşısının erken test sonuçlarına göre aşının etki oranının düşük olduğuna karar vermişti. Öte yandan yapılan yeni bir çalışma aşının tek dozda ağır hastalık riskini yüzde 80 oranında düşürdüğü tespit edildi. AB’nin ilaç düzenleyici kurumu AstraZeneca aşısına tüm yaş grupları için onay verdi ancak aşının dağıtımı henüz ilerlemedi. Bazı ülkelerde aşının “veri yetersizliği” nedeniyle 65 yaş üstüne uygulanmaması gündeme geldi.

The Independent | Sarkozy’ye yolsuzluk davasında hapis cezası

Fransa’nın eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, rüşvet ve yolsuzluk davasında iki yılı ertelenmiş üç yıl hapis cezasına çarptırıldı. Sarkozy’nin cezasının bir yılını evinde elektronik kelepçeyle geçirebileceği belirtildi. Hakkındaki suçlamaları reddeden Sarkozy’nin karara itiraz edeceği öğrenildi. 2007-2012 yılları arasında Fransa Cumhurbaşkanı olan 66 yaşındaki Sarkozy ise partisi hakkında yürütülen mali soruşturma konusunda bilgi sızdırması için yargıç Gilbert Azibert'e, daha iyi bir mevkide iş teklif ederek rüşvet vermeye çalışmakla suçlanmış ve yargılanmıştı.

New York Times | Eyalet ekonomileri virüsün etkisini büyük oranda savuşturdu

New York Times, geçen sene boyunca Washington'da sık sık eyalet ekonomilerinin pandemi karşısında sarsılacağıyla ilgili tartışmaların yaşandığını hatırlatırken, korkulanın olmadığını ifade etti. Gazete, teşvik çekleri sayesinde işsizlik artarken bile eyaletlerin ayakta kalmak kadar satış vergisi toplamayı başardığını ifade etti. Bazı eyaletler 2020'de neredeyse 2019'daki kadar gelir elde etti.

The Washington Post | Son aşı konusunda eşitlik endişeleri

Johnson & Johnson'ın geliştirdiği aşıyı ABD'nin "ulaşılması zor gruplara" verme kararı tartışma konusu oldu. Buna gerekçe olarak Johnson & Johnson aşısının tek doz ve saklanmasının daha kolay olması gösterildi. Ancak bu aşının daha düşük etki oran, bazı kişiler tarafından bahsi geçen "ulaşılması zor gruplara" daha kalitesiz ürünün verilmesi şeklinde yorumlandı.

Moscow Times | BM uzmanları Navalni'nin zehirlenmesi hakkında küresel soruşturma başlatılması çağrısında bulundu

İki Birleşmiş Milletler uzmanı, Rus muhalif lider Aleksey Navalni'nin zehirlenmesiyle ilgili uluslararası soruşturma başlatılmasını talep etti.

BM İşkence Özel Raportörü Agnes Callamard ve BM İfade Özgürlüğü Özel Raportörü Irene Khan aynı zamanda tutuklu bulunan Navalni'nin serbest bırakılmasını talep etti. İkili, Navalni'nin geçen sene Noviçok ile zehirlenmesinin arkasındakilerin bulunması ve sorumlu tutulmasının çok önemli olduğunu vurguladı.

Görevlerine Birleşmiş Milletler tarafından atanan ancak bağımsız görev yaptıkları gerekçesiyle BM adına konuşmayan uzmanlar, "Biz hükûmeti eleştiren veya karşı çıkanların aynı kaderi paylaşacağı konusunda şeytani bir uyarı olarak Navalni'nin bilinçli bir şekilde Noviçok'la zehirlenmiş olabileceğine inanıyoruz" dedi.

Uzmanlar, "korku salmak için" özellikle Noviçok'un kullanıldığını iddia etti ve uluslararası bir soruşturma başlatılması çağrısında bulundu.

Şu anda bir ceza kolonisinde tutuklu bulunan Navalni geçen ağustos ayında bindiği bir uçakta fenalaşmış ve hastaneye kaldırılmıştı. Komaya giren Navalni, Rusya'dan Almanya'ya götürülmüş ve orada tedavi görmüştü.

Le Figaro | Sarkozy’ye yolsuzluk cezası: Şaşkınlık ve polemik

Yolsuzluk ve rüşvet davasında ikisi ertelenmiş üç yıl hapis cezasına çarptırılan Sarkozy, cezaya itiraz edeceğini açıkladı. Fransa’daki muhafazakârlar arasında hâlâ etkili olan Sarkozy’nin aldığı ceza bir grup tarafından tepki çekti. Sarkozy, 17 Mart’ta kendisi hakkında açılan başka bir davadan da mahkeme karşısına çıkacak. 17 Mart-15 Nisan arasında sürecek davada Sarkozy’nin 2012 başkanlık seçim kampanyası için hileli harcama yaptığı suçlaması incelenecek.

Al Jazeera | BM, Yemen için uyardı: Bağışlar düştü; bu bir “ölüm cezası”

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Yemen için düzenlenen uluslararası bağışçı konferansında, ülkenin insani yardım programlarında kullanılması için gereken miktarın yarısından az para toplandığını söyledi. Guterres “Bu Yemen için bir ölüm cezası” dedi. BM, İsveç ve İsviçre’nin ev sahibi yaptığı konferans öncesi 3.85 milyar dolar çağrıda bulunmuştu ancak konferans sonunda 1.7 milyar dolar teklif edildi. Guterres”Milyonlarca Yemenli çocuk, kadın ve erkek yaşamak için ciddi anlamda yardıma ihtiyaç duyuyor. Bu yardımı azaltmak ölüm cezasıdır” dedi ve bağışları “hayal kırıklığı” olarak nitelendirdi.