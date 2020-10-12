Dünya basınında bugün | "Erivan’da savaş kokusu"

T24 Dış Haberler

ABD'de Demokrat Partililer Senatör Lindsey Graham karşısında birleşti. Graham'in karşısına çıkan aday bağış toplama rekoru kırdı. The Washington Post, geçmişte Demokrat Parti'ye oy vermeyenlerin Başkan Donald Trump'ın yaptıkları nedeniyle Joe Biden'a yöneldiğini yazdı. Dağlık Karabağ'da pazar günü iki tarafın da saldırıya uğradığını bildirmesinin ardından Rusya'nın arabuluculuk yaptığı ateşkes anlaşmasının kalıcı olabileceği konusunda umutlar iyice azaldı. Britanya’da yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınının kontrol altına alınması açısından ‘kritik noktaya gelindiği’ açıklaması yapıldı. Formula 1'de Lewis Hamilton, Michael Schumacher'in rekorunu egale etti.

12 Ekim 2020'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | Britanya, yeni Koronavirüs kısıtlamaları konusunda kritik noktada

Britanya’da yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınının kontrol altına alınması açısından ‘kritik noktaya gelindiği’ açıklaması yapıldı. Başbakan Boris Johnson’ın yeni önlemler açıklamaya hazırlandığı belirtildi. Johnson’ın Covid-19’la mücadele için 3 aşamadan oluşan bir önem planı açıklaması bekleniyor.

The Independent | Lewis Hamilton için tarihi zafer

2020 Formula 1 Şampiyonası'nın 11. yarışı olan Eifel Grand Prix'sinde zafer Mercedes pilotu Lewis Hamilton'ın oldu. Hamilton, böylece 91 yarış zaferiyle Michael Schumacher'e ait en çok yarış kazanma rekorunu egale etmiş oldu.

The New York Times | Demokratların rüzgarı Senato yarışında rekor kırdı

Kuzey Carolina eyaletinde Cumhuriyetçilerin önce çıkan isimlerinden Lindsey Graham'in Senato'daki koltuğunu almayı hedefleyen Demokrat aday Jaime Harrison, tek çeyrekte bağış toplama rekoru kırdı. Harrison, Temmuz ile Eylül ayları arasında 57 milyon dolar bağış topladı. Bu, Senato yarışları tarihinde yeni bir rekor oldu.

The Washington Post | Trump'ın yaptıkları seçmenleri itiyor

The Washington Post, 2016 seçimlerinde Donald Trump'a veya üçüncü bir partiye oy veren seçmenlerin veya direkt olarak oy kullanmayanların Trump'ın yaptıkları sebebiyle Demokrat aday Joe Biden'a yönelmeye başladığını ifade etti. Gazete, seçmenlerin bu kararında Trump'ın ordu ile ilgili yorumlarının sızması, tartışma performansı ve bir "süper bulaştırıcı" olmasının da rol oynadığını belirtti.

The Moscow Times | Ağır topçu ateşleri ve sivil can kayıpları Daplık Karabağ'da ateşkes için umutları azalttı

Dağlık Karabağ'da pazar günü iki tarafın da saldırıya uğradığını bildirmesinin ardından Rusya'nın arabuluculuk yaptığı ateşkes anlaşmasının kalıcı olabileceği konusunda umutlar iyice azaldı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, pazar gününün ilk saatlerinde ülkenin en büyük ikinci şehiri Gence'nin bir kez daha topçu ateşine tutulduğunu duyurdu. Ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girmesinden 24 saatten kısa süre sonra meydana gelen saldırılarda 7 kişinin öldüğü ve aralarında çocuklar da bulunan 33 kişinin yaralandığı belirtildi.

AFP'nin aktardığına göre arama kurtarma ekipleri çıplak elleriyle yıkılmış binaların altında insan aradı.

Dağlık Karabağ'daki de-facto etnik Ermeni yönetiminin savunma bakanlığı da pazar günü kendi güçlerinin ilan edilen insani ateşkese uyduğunu iddia ederken Azerbaycan'ın sivillerinin yaşadığı bölgeleri hedef aldığını iddia etti. Yönetim, Gence'ye saldırı yapıldığı iddialarının da "yalan olduğunu" öne sürdü.

Yönetimin lideri Arayik Harutyunyan, pazar günü durumun biraz daha "sakin" olduğunu ancak ateşkesin akıbetinin "şüpheli" olduğunu ifade etti.

Dağlık Karabağ'ın başkenti Hankendi'nin de pazar günü vurulduğu belirtildi.

Le Monde | Erivan’da savaş kokusu

Dağlık Karabağ’da Azerbaycan ve Ermenistan arasında çıkan çatışmaların ardından taraflar ateşkesi kabul etti. İki taraf da ateşkesi bozduğu için diğerini suçlarken, Ermenistan’ın başkenti Erivan’da savaş fotoğrafları ve mülteciler arasında endişeli bir atmosfer hakim.

Al Jazeera | Iraklı savaşçılar, ABD’li askerlere saldırıları durdurmak için ‘koşullu olarak’ anlaştı

İran destekli Hizbullah’a bağlı olan Iraklı militan gruplar, Irak’ta ABD üslerine yönelik saldırıları durdurmaya yönelik koşullu olarak anlaştı. Militanlar, ateşkes için Irak hükûmetinden ABD askerlerinin çekilmesi için takvim sunması koşunu sundu.