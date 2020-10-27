Dünya basınında bugün | Erdoğan-Macron gerilimi manşetlerde

T24 Dış Haberler

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Fransız mevkidaşı Emmanuel Macron arasındaki gerilim dünya basınında daha geniş yer bulmaya başladı. Senato'da çoğunluk partisi konumunda olan Cumhuriyetçiler, ABD Başkanı Donald Trump'ın aday gösterdiği Amy Coney Barrett'in Yüksek Mahkeme yargıcı olması yönünde oy verdi. ABD basını, bunun Yüksek Mahkeme'de dengeleri iyice bozacağı değerlendirmesinde bulundu. Britanya’da okul yemeklerinin pandemide ücretsiz olmaya devam etmesi yerine konseylerin yarım dönemli okul yemeklerini nakit olarak karşılayabileceğini söyleyen Başbakan Boris Johnson tepki çekti.

27 Ekim 2020'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | Kuzeydeki Muhafazakar Partili milletvekilleri virüs önlemlerinen çıkış için 'açık bir yol haritası' istedi

İngiltere’nin kuzeyinde en sert Koronavirüs kısıtlamaların uygulandığı bölgede, 50’den fazla Muhafazakâr Partili siyasetçi, Başbakan Boris Johnson’a hitaben bir mektup yazdı. Mektupta, uygulanan Koronavirüs kısıtlamalarından çıkış için bir yol haritası çizilmesi tale edildi. İngiltere’de Koronavirüs vakalarının giderek artması, en sıkı önlem seviyesi olan 3’üncü derecenin yayılmasına neden oldu. İngiltere’de 8.2 milyon insanın yakında en sıkı önlemler altında yaşaması bekleniyor.

The Independent | Boris Johnson, çocuk açlığı konusunda baskıya boyun eğmeyi reddediyor

Britanya’da okul yemeklerinin pandemide ücretsiz olmaya devam etmesi yerine konseylerin yarım dönemli okul yemeklerini nakit olarak karşılayabileceğini söyleyen Başbakan Boris Johnson tepki çekti. Johnson’ın kendi danışma komisyonu, futbolcu Marcus Rashford’un “Bedava okul yemekleri pandeminin sonuna kadar sürmeli” kampanyasına destek veriyor. Rashford’un kampanyasına destek verenler arasında kıdemli Muhafazakâr Partililer de bulunuyor. Johnson, “Britanya’da hiçbir çocuğun aç kalmamasını sağlayacağız” vaadine rağmen bunun nasıl sağlanacağı bilinmiyor.

New York Times | Barrett, 52-48'lik oylamayla Yüksek Mahkeme'ye yemin etti

Senato'da çoğunluk partisi konumunda olan Cumhuriyetçiler, ABD Başkanı Donald Trump'ın aday gösterdiği Amy Coney Barrett'in Yüksek Mahkeme yargıcı olması yönünde oy verdi. ABD'nin yasama organı Kongre'nin üst meclisi olan Senato'daki oylama 52 'evet' oyuna karşı 48 'hayır' ile sonuçlandı. Maine Senatörü Susan Collins, Barrret'in Yüksek Mahkeme'ye girmemesi yönünde oy kullanan tek Cumhuriyetçi oldu. New York Times, Barrett'in yemin etmesiyle Yüksek Mahkeme'de dengelerin iyice muhafazakarlar yönüne dönmesine dikkat çekti. Trump'ın seçtiği ve Senato'nun onaylayarak Yüksek Mahkeme'ye gönderdiği üçüncü yargıç olan Barrett, muhafazakar ve Cumhuriyetçi Parti'ye yakın görüşleriyle biliniyor. Sayısız konunda karar mercii olan Yüksek Mahkeme'de Barrett'in atanmasıyla muhafazakarların liberallere 6'ya üç çoğunluğu bulunuyor.