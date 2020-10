Dünya basınında bugün | "Erdoğan-Macron: Deniz üstünde bilek güreşi"

T24 Dış Haberler

Fransız Liberation gazetesi bugünkü nüshasının ilk sayfasında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Fransız mevkidaşı Macron'un fotoğrafına yer verip "Deniz üstünde bilek güreşi" başlığını attı. Perşembe gece yarısından kısa süre sonra Yunanistan'ın Midilli adasındaki Moria sığınmacı kampında yangın çıktı, 20 bin sığınmacı kalacak güvenli bir yer arıyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni tip Koronavirüs'ün ne kadar ölümcül olduğunu, hava yoluyla bulaştığını ve gripten daha tehlikeli olduğunu henüz şubat ayından bildiği ve bunları bir gazeteciye anlattığı ortaya çıktı.

10 Eylül 2020'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | "Umutlanmaya başlamıştık. Bu umut tamamıyla gitti"

Perşembe gece yarısından kısa süre sonra Yunanistan'ın Midilli adasındaki Moria sığınmacı kampında yangın çıktı. Koronavirüs salgını nedeniyle çıkışların yasak olduğu ve kapasitesinin üzerinde insan barındıran kampta yaşayan yaklaşık 20 bin sığınmacı hayatını kurtarmak için kaçmak zorunda kaldı. Yangında neredeyse kampın tamamı kül oldu. The Guardian, bu sığınmacıların kalacak yeni bir yere ihtiyacı olduğuna dikkat çekti.

The Telegraph | Noel pek mutluluk getirmeyecek

The Telegraph, Britanya Başbakanı Boris Johnson'ın 14 Eylül'den itibaren 6 kişiden kalabalık grupların toplanmasının yasaklanacağıyla ilgili açıklamalarını manşetine taşıdı. Johnson, Noel'de yasakların hâlâ yürürlükte olup olmayacağıyla ilgili bir tahminde bulunmak için erken olduğunu ancak Aralık'ta hayatın bazı yönlerinin normale dönebileceğini umduğunu söyledi.

Liberation | Erdoğan-Macron: Deniz üstünde bilek güreşi

Liberation gazetesi, "Doğu Akdeniz’de doğal gaz arama çalışmaları adım adım Türk ve Fransa liderleri arasında karşılaşmaya dönüştü" değerlendirmesinde bulundu. Gazete, Macron'un bugün Avrupa'nın Türkiye'nin duruşuna karşı yapacağı "misillemeyi" organize etmeye çalışacağını ifade etti.

The New York Times | Trump, virüsün teşkil ettiği tehditi küçük gösterdiğini itiraf etti

The Washington Post | "Hep Önemsiz göstermek istedim"

ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni tip Koronavirüs'ün ne kadar ölümcül olduğunu, hava yoluyla bulaştığını ve gripten daha tehlikeli olduğunu henüz şubat ayından bildiği ve bunları bir gazeteciye anlattığı ortaya çıktı. ABD'nin önde gelen gazetelerinden The New York Times ve The Washington Post bu açıklamaları manşetine yaşıdı.

7 Şubat'ta yapılan söyleşide Trump'ın Koronavirüs ile ilgili olarak Mod Woodward'a, "Sadece nefes alıyorsun ve işte böyle bulaşıyor" derken devamında, "Bu yüzden çok karmaşık bir virüs. Aynı zamanda ağır griplerden bile daha ölümcül" diye konuştuğu duyuluyor. Trump aynı söyleşide Koronavirüs için "Bu ölümcül bir şey" ifadelerini kullanıyor.

Woodward'ın paylaştığı 19 Mart tarihli söyleşide de Trump, bazı "baş döndürücü" veriler gördüğünü ve virüsün gençleri de öldürdüğünü belirtiyor. Trump'ın aynı söyleşide, "Hep bu durumu önemsizmiş gibi göstermek istedim. Hâlâ önemsiz göstermeyi seviyorum çünkü panik yaratmak istemiyorum" dediği duyuluyor.

Moscow Times | Rusya enerji bakanı yardımcısı, yozlaşma suçlamalarıyla gözaltına alındı

Rusya Enerji Bakanı yardımcısı Anatoli Tikhonov, 600 milyon ruble değerinde kamu parasını zimmetine geçirdiği suçlamasıyla gözaltına alındı. Rusya Araştırma Komitesi enerji bakanının sekiz yardımcısından biri olan Tikhonov, yeni bir IT sistemi kurmak için ayrılan parayı hesabına geçirmekle suçlanıyor. Kommersant'ın aktardığına göre paranın Rusya Enerji Ajansı'ndan Tikhonov'un başkanlığını yaptığı 2013-2015 yılları arasında çalındığına inanılıyor.