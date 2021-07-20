Dünya basınında bugün | "Erdoğan'ın müjdesinden beton çıktı"

T24 Dış Haberler

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gazetelerinden Avrupa, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Lefkoşa'da yaptığı açıklamalarda KKTC'ye yeni bir "cumhurbaşkanlığı külliyesi" yapılacağını duyurmasını manşetine taşıdı. Financial Times, tam aşılanmış bazı çalışanların, Covid-19'lu biriyle yakın temas halinde olmaları halinde, karantinadan muaf tutulacaklarını duyurdu. Taliban ve Kabil hükümeti arasındaki gerilim tırmanmaya devam ederken, Kurban Bayramı'nın ilk gününde Afganistan cumhurbaşkanlığı sarayının yakınlarına roketler düştü.

20 Temmuz 2021'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

Financial Times | Johnson, temel ihtiyaç sektörlerinde çalışanlarında karantina kurallarından muaf olacağını söyledi

Financial Times, tam aşılanmış bazı çalışanların, Covid-19'lu biriyle yakın temas halinde olmaları halinde, karantinadan muaf tutulacaklarını duyurdu. Gıda, su ve elektrik tedariğinde yer alanlar da dahil olmak üzere sınırlı sayıda işçilerin, işlerini yapmak için karantinalarından çıkmalarına izin vereceği söyleniyor.

Daily Mirror | Başbakan: Sadece 80 yaşın üzerindekiler ölecek

Daily Mirror, Britanya Başbakanı Boris Johnson'ın eski yardımcısı Dominic Cummings'in, Johnson'ın geçen sonbaharda sokağa çıkma yasağına direndiğine ve "80 yaşın üzerinde insanlar ölüyor diye ekonomiyi öldüremeyiz" dediği iddialarına odaklanıyor.

Avrupa | Müjdeden beton çıktı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gazetelerinden Avrupa, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Lefkoşa'da yaptığı açıklamalarda KKTC'ye yeni bir "cumhurbaşkanlığı külliyesi" yapılacağını duyurmasını manşetine taşıdı. Gazete, Erdoğan'ın mevcut cumhurbaşkanlığı sarayını "İngiliz gecekondusu"na benzetmesine de dikkat çekti.

New York Times | Harekete geçmesi için baskı yapılan Haiti, yeni hükümetini açıkladı

Cumhurbaşkanı Jovenel Moise'nin ölümünden sonra siyasi kaosun büyüdüğü Haiti'de yabancı ülkelerin baskılarıyla yeni hükümet açıklandı. Suikastten sonra göreve gelen Başbakan Claude Joseph, beyin cerrahı Ariel Henry'nin koltuğu devralması gerektiğini söyleyerek görevi bıraktı. Değişimin ülkede uzun sürderi devam eden güç mücadelesini durduracağı umuluyor.

Moscow Times | İddia: St. Petersburg'da muhalefet lideri seçimlerde 2 adaşıyla yarışacak

Rusya'nın en büyük 2. kenti St. Petersburg'da yaşayanlar bu sonbaharda sandığa gittiklerinde ilginç bir soruyla karşı karşıya kalacaklar: Hangi Boris Vişnevski'ye oy vereceğiz?

Rus şehrinin en tanınan muhalif adayı Boris Vişnevski, sonbaharda yapılacak seçimlerde hem yerel, hem de federal meclis için adaylığını açıkladı. Yetkililerin, muhalif seçmenin kafasını karıştırmak ve oyu bölmek için "spoiler adaylar" kullandığına inanılıyor.

Fontana.ru'nun aktardığına göre Vişnevski adaylığını duyurduktan iki ay sonra iki Boris Vişnevski daha yerel meclise adaylığını koyduğunu aktardı. Vişnevkilerden birinin Rusya yasama sisteminin alt meclisi olan Devlet Duması için de adaylığını koyduğu ifade edildi.

Seçmenler, hangi Vişnevski'ye oy verdiğini sadece baba kökenli patronomik isimlerine bakarak seçebilecek. Patronomik isimler genellikle pusulalarda yer alıyor.

Bağımsız Novaya Gazeta, iki yeni adayın soyadını Vişnevski'ye değiştirmiş olabileceğini ifade etti. İki aday da gazeteye konuşmayı kabul etmedi.

Al Jazeera | Bayram namazı sırasında Afganistan cumhurbaşkanlığı sarayının yakınlarına roketler düştü

Taliban ve Kabil hükümeti arasındaki gerilim tırmanmaya devam ederken, Kurban Bayramı'nın ilk gününde Afganistan cumhurbaşkanlığı sarayının yakınlarına roketler düştü.

Reuters'ın yerel basından aktardığına göre saldırıda yaralanan olmadı.

Namaz sırasında meydana gelen patlamalara rağmen Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ve çevresindeki birçok kişi namaza devam etti.

Sabah saat 8 sularında atılan roket, yüksek güvenlikli Yeşil Bölge'nin her noktasından duyuldu. Yeşil bölgede cumhurbaşkanlığı sarayı ve diplomatik misyonlar bulunuyor.

Afganistan İçişleri Bakanı Mirvais Stanikzai, "Bugün Afganistan düşmanları Kabil'in farklı noktalarına isabet eden roketler attı. İlk tespitlerimize göre can kaybı yaşanmadı.

Cumhurbaşkanlığı sarayı en sonuncusu aralıkta olmak üzere birçok kez hedef alınmıştı.