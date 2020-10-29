Dünya basınında bugün | "Erdoğan’dan Suriye’de operasyon uyarısı"

T24 Dış Haberler

New York Times gazetesi, ABD'de Koronavirüs vakalarında artış görülürken Donald Trump'ın "salgın bitmeye başlamış gibi" davranmaya başladığını ifade etti. Washington Post'a göre borsadaki düşüş, Trump'ın kampanya mesajına zarar veriyor. Fransa’da Koronavirüs vakalarının ciddi seviyelerde artması üzerine Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 30 Ekim'den itibaren ülke genelinde sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini duyurdu. Al Jazeera, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün "Suriye'ye operasyon uyarısında bulunduğuna" dikkat çekti.

29 Ekim 2020'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | Koronavirüs vakaları artınca her hafta nüfusun yüzde 10’una test planı şekillendi

Britanya Başbakanı Boris Johnson, İngiltere’de Koronavirüs vakalarının hızla artması üzerine yeni bir takip planına geçileceğini açıkladı. İngiltere’de yarım saatte sonuç veren tükürük testleriyle her hafta nüfusun yüzde 10’una test yapılması planlanıyor. Bu plan uygulanırsa haftada 5 milyon kişiye test yapılmasıyla sonuçlanabilir.

The Independent | “Manş Denizi’nde ölümlerin artması kaçınılmaz”

Manş Denizi üzerinden Britanya’ya gitmeye çalışan bir sığınmacı teknesinin batması ve 2’si çocuk 4 kişinin hayatını kaybetmesi üzerine Britanya’da hükûmete uyarı yapıldı. Sivil toplum kuruluşları sığınmacılara güvenli, yasal rotalar sunulmazsa Manş Denizi’nde ölümlerin artmasının kaçınılmaz olduğunu söyledi.

The New York Times | Seçim için son düzlükte Trump, virüs zaten yenilmiş gibi davranıyor

New York Times, ABD'de yeni tip Koronavirüs salgını hız kazanırken Trump'ın seçmenlerinden gözlerindeki önündeki kanıtları görmezden gelmelerini istediğini belirtti. Gazete, Trump'ın dün yaptığı mitingde ülkedeki vaka sayılarının ciddi artış göstermesine rağmen Covid-19'un "yok olmaya başladığını" söylediğini ve kalabalığını büyük bir bölümünün maske takmadığını aktardı.

The Washington Post | Borsadaki düşüş Trump'ın kampanya mesajına bir darbe

WaPo'nun aktardığına göre 3 Kasım seçimlerine bir haftadan kısa süre kala borsadaki düşüş, ABD Başkanı Trump'ın kampanyasının öne çıkardığı ekonomik iyileşme vaadini baltaladı. Dow Jones salı günü 943 puan değer kaybetti ve 2 Eylül'den bu yana yaklaşık yüzde 9'luk düşüş yaşadı.

Moscow Times | Rus yapımı Tu-153 uçağı son yolculu uçuşunu tamamladı

Sovyet havacılığının 'amiral gemisi' olarak bilinen Tupolev Tu-154 tipi yolcu uçağı son tarifeli uçuşunu yaptı.

Orta mesafeli uçuşlar yapabilen üç motorlu Tupolev Tu-154, ilk tarifeli uçuşunu 1972'de gerçekleştirmiş ve daha sonra Sovyet ile Rusya havacılığının en çok kullanılan modellerinden biri haline gelmişti.

Havayolu şirketi Alrosa'dan yapılan açıklamada, "Rus sivil havacılığında kalan son Tu-154'ün uçuşlarından sonuncusunu yaptığını duyurmaktan üzüntü duyuyoruz. Bu uçakla birlikte ulusal uçak yapım tarihimizde bir devir sona eriyor" denildi.

Son tarifeli Tu-154 uçuşu "Rusya'nın Elmas Başkenti" olarak bilinen Mirney'den Novosibirsk'e gerçekleştirildi. Uçuşta 140 yolcu vardı.

Tu-154'ler aynı zamanda yüksek kaza oranıyla biliniyordu. Havacılık Güvenlik Ağı kayıtlarına göre Tu-154'ler 73 kaza yaptı ve 2 bin 911 kişinin ölümüne sebep oldu.

Le Figaro | Yeniden eve kapanıldı!

Fransa’da Koronavirüs vakalarının ciddi seviyelerde artması üzerine Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 30 Ekim'den itibaren ülke genelinde sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini duyurdu.Mecbur olmadıkça sokağa çıkılmaması gerektiğini ifade eden Macron, market alışverişi yapmanın, hastaneye ve işe gitmenin serbest olacağını söyledi. Restoran, kafe, bar ve mağazaların kapatılacağını söyleyen Macron, okulların açık kalmaya devam edeceğini belirtti. Üniversiteler ise uzaktan eğitim vermeye devam edecek.

Al Jazeera | Erdoğan’dan Suriye’de operasyon uyarısı; Rusya’ya tepki

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün gerçekleştirdiği grup toplantısında Hatay’ın İskenderun ilçesinde meydana gelen canlı bomba eylemine de değinerek Suriye’de operasyon mesajı verdi. Erdoğan, “Bize verilen sözler tutularak buralardaki tüm teröristler belirlediğimiz hattın dışına çıkartılmazsa ihtiyaç duyduğumuz her an harekete geçmek için meşru sebebe sahip olduğumuzu bir kez daha tekrarlıyorum." İfadelerini kullandı. Erdoğan konuşmasında, Rusyanın İdlib’de Türkiye’nin desteklediği muhalif savaşçılara yaptığı operasyona da tepki gösterdi.