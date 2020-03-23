Dünya basınında bugün | "Virüsü durdurmak için sert adımlar atılmalı"

T24 Dış haberler

Britanya Başbakanı Boris Johnson, halk kısıtlamaları ciddiye almazsa yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı daha ciddi önlemler alınacağını ifade etti. ABD'de muhalefet ve iktidar, düşüşteki ekonomiyi kurtarması umut edilen teşvik tasarısı konusunda anlaşamadı. Rusya, virüsle mücadeleye destek olmak için İtalya'ya yardım gönderdi.

23 Mart 2020'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | Johnson’dan ultimatom: Kurallara uyun ya da daha sıkı bir kısıtlama riskini göze alın

Britanya Başbakanı Boris Johnson, ülkede Koronavirüs kaynaklı ölümler 230’u aşınca dün gerçekleştirdiği basın toplantısında vatandaşlara uyarılarda bulundu. Johnson, gerekli önlemler alınmazsa salgının derecesinin büyüyeceğini ve gerekirse daha sıkı kısıtlama koşullarının çıkarılacağını söyledi. Johnson, risk grubunda olan vatandaşların 12 hafta boyunca evlerinden çıkmamaları gerektiğini söyledi.

The Independent | Başbakan, “Virüs uyarıları ciddiye alınmazsa daha sert önlemler yolda” dedi

Britanya Başbakanı Boris Johnson, “Daha sert önlemler yolda” diyerek Koronavirüs salgınında uyarıları ciddiye almayan vatandaşlara seslendi. Britanya’da Koronavirüs önlemleri çerçevesinde görev yapan ordu mensupları 1.5 milyon risk grubunda vatandaşın dışarıda halletmesi gereken işlerine yardımcı olacak.

New York Times | Uzmanlar: Virüsü durdurmak için sert adımlar atılmalı

NYT'ye konuşan Dr. David L. Heymann, aksinin görüldüğü koşullar olsa da Koronavirüs'ün genellikle aile üyeleri, arkadaş grupları ve iş arkadaşları gibi 'küme'leri enfekte ettiğini ifade etti. Dr. Heymann, "Kümeleri zaptetmelisiniz. Gizli salgınları tespit etmeli, ondan sonra onların temas ettiklerini bulmalısınız" dedi. Ayrıca NYT'nin bugünkü ilk sayfasında İstanbul'daki bir caminin dezenfekte edildiği anın görüntüleri yer aldı.

The Washington Post | Cumhuriyetçi Parti teşvik tasarısı ilk testini geçemedi

ABD Senatosu'nda taraflar Koronavirüs'ten kötü bir şekilde etkilenen ekonomiyi toparlamak için hazırlanan teşvik tasarısı üzerinde anlaşamadı. Demokratlar, tasarının geçmesini engelledi. WaPo'nun aktardığına göre yasamacılar 1.9 trilyon dolarlık tasarıyı pazartesi günü yürürlüğe sokmak istiyordu, ancak pazar akşamı kendilerini tekrar görüşmelere başlamak için çabalarken buldular. Bugün tasarı için bir oylama daha yapılacak.

Moscow Times | 'Rusya'dan sevgilerle': Putin, virüsle mücadeleye destek olmak için İtalya'ya yardım gönderdi

Rus ordusu, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in emriyle İtalya'ya Koronavirüs'le mücadele için medikal destek uçurmaya başladı. Moskova bu operasyonu, "Rusya'dan sevgilerle" olarak isimlendirdi. Rusya destek kapsamında İtalya'ya ordu doktorları, özel dezenfeksiyon araçları ve başka medikal ekipmanlar gönderdi.

Le Monde | Fransa’da hastaneler ağır hasta akınıyla karşı karşıya

Yeni tip Koronavirüs vakalarının 16 bini, salgın yüzünden hayatını kaybedenlerin 650’yi aştığı Fransa’da hastaneler ağır hasta akınıyla başa çıkmaya çalışıyor. Ülkedeki sağlık çalışanları daha da tırmanacak vaka sayısına hazırlık yapıyor.

Al Arabiya | Kral Selman 21 gün sokağa çıkma yasağı ilan etti

Suudi Arabistan Kralı Selman, Koronavirüs önlemleri çerçevesinde 21 gün boyunca sabah 7 ve akşam 6 arasında sokağa çıkma yasağı ilan etti. Sokağa çıkma yasağının gerçekleşmesi için ordu ve polisin birlikte çalışacağı belirtildi.