Dünya basınında bugün | Eğitimin yeni fay hattı: Uzaktan öğrenim

Pandemide obezite vakalarının artışına ilişkin endişeler üzerine, İngiltere'de 18 Eylül'de yeniden açılacak okullarda çocukların düzenli bir şekilde tartılması planlanıyor. Afrika ülkesi Etiyopya'da ertelenen seçimler bugün gerçekleştirilecek. The Washington Post, pandeminin en zorlu günleri geride kalmış olsa da onları risk grubuna sokabilecek sağlık sorunları olan çocukların velilerinin çocuklarını okullara geri göndermek istemediğine dikkat çekti.

21 Haziran 2021 tarihinde dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | Bakanlardan Johnson'a: Tüm kabineye danışın, sadece 10 Numara'daki kliklere değil

Britanya'da hükûmetten aralarında Maliye Bakanı Rishi Sunak'ın da bulunduğu bazı isimler, bu hafta Başbakan Boris Johnson'a sonbahara doğru gündeme gelecek sağlık, sosyal hizmet ve adalet alanlarındaki sorunlar üzerine yalnızca kendi yakın olduğu hükûmet yetkilileriyle çalışmaması konusunda çağrı yapacak. Sunak'ın Johnson'ı karar alma süreçlerinde daha kolektif bir şekilde hareket etmesi, 10 Numara'da kendisine en yakınlardan oluşan gruba bağlı hareket etmemesi yönünde baskı yaptığı belirtildi. İsmini vermeyen bir Başbakanlık yetkilisi "Karar alma süreçlerinde tüm bakanlar dahil olmalı. Durum böyle değilse tutarlı bir tartışma yürütülemez" dedi.

The Independent | Obezite artışı endişesi; okullar öğrencileri tartacak

Pandemide obezite vakalarının artışına ilişkin endişeler üzerine, İngiltere'de 18 Eylül'de yeniden açılacak okullarda çocukların düzenli bir şekilde tartılması planlanıyor. Çocukların kilosu riskli seviyeye geldiğinde aileleri bilgilendirilecek ve beslenme programlarıyla ilgilenilecek. Batı Avrupa'da çocuk obezitesinin en yüksek olduğu ülkelerden biri Britanya.

The New York Times | Savaş, Etiyopya Başbakanı'nın Nobel tacını tarihe karıştırdı

Afrika ülkesi Etiyopya'da ertelenen seçimler bugün gerçekleştirilecek. New York Times gazetesi, Başbakan Abiy Ahmed'in 2018 yılında siyasi tutukluları serbest bırakıp sürgündeki insanları geri çağırarak ve en önemlisi de Eritre ile bir barış anlaşması imzalayarak Nobel Ödülü kazandığına dikkat çekti. Gazete, ülkenin kuzeyindeki Tigray'da patlak veren iç savaşın ise bu imajı yıktığını ifade etti.

The Washington Post | Eğitimin yeni fay hattı: Uzaktan öğrenim

The Washington Post, pandeminin en zorlu günleri geride kalmış olsa da onları risk grubuna sokabilecek sağlık sorunları olan çocukların velilerinin çocuklarını okullara geri göndermek istemediğine dikkat çekti. Gazete, New Jersey gibi bazı eyaletlerin uzaktan eğitime gelecek sonbaharda son verip okulda eğitime dönüş yapacak olmasının bazı velileri endişelendirdiğini ifade etti.

The Moscow Times | ABD, Navalni zehirlenmesi nedeniyle Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlar hazırlıyor

ABD'nin Rusya'ya muhalif lider Aleksey Navalni'nin zehirlenmesi sebebiyle yeni yaptırımlar uygulamaya hazırlandığı belirtildi.

CNN'in "State of the Union" programına konuk olan ABD Başkanı Joe Biden'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, "Daha önce Rusya'ya Aleksey Navalni'nin zehirlenmesiyle ilgili yaptırımlar uyguladık. Rusya'ya kendi topraklarında bir vatandaşını zehirlemesi ile ilgili olarak bedel ödetmesi için Avrupalı müttefiklerimizi harekete geçirdik" dedi.

Sullivan, "Bu olayla ilgili olarak yeni bir yaptırım paketi de hazırlıyoruz. Yumruklarımızı sakınmayacağımızı gösterdik" dedi.

ABD, mart ayının sonunda Rus güvenlik ajansı FSB'ye yaptırım uygulamıştı.

Sullivan'ın açıklamalarıyla ilgili olarak Telegram üzerinden açıklamalarda bulunan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova, "ABD'nin yasa dışı davranışlarını hep bizim meşru karşılıklarımız takip etmiştir. Washington'daki bazı kişilerin sonsuz bir döngüde daireler çizip sürekli aynı zorluklarla karşılaşması çok garip" yazdı

Le Figaro | Fransa'da bölgesel seçim: Katılım oranı düşük, Ulusal Cephe düşüşte, sağ başını kaldırdı

Fransa'da dün yapılan bölgesel seçimlerin birinci turu, gelecek yıl gerçekleşecek cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve rakibi Marine Le Pen için belirleyici olmadı. Katılımın oldukça düşük olduğu seçimin çıkış anketlerine göre, ana muhalefet konumundaki Cumhuriyetçiler Partisi ülke genelinde ilk sırada yer alırken aşırı sağcı Ulusal Cephe, ikinci sırada çıktı. Macron'un İlerleyen Cumhuriyet Partisi dördüncü sırada yer aldı. Macron'un partisi için "büyük bir başarısızlık" değerlendirmesi yapılırken, ilk kez bir bölgeyi kazanmayı bekleyen Le Pen'in Ulusal Cephe partisi için de başarılı bir sonuç çıkmadı.

Al Jazeera | İran'ın tek nükleer enerji santrali acil bir şekilde kapandı

İran'ın Buşehr nükleer santralinin teknik sorunlar nedeniyle geçici olarak kapatıldığı belirtildi. İran Atom Enerjisi Kurumu'ndan yapılan açıklamada, santralin yeniden çalışmaya başlaması için birkaç gün geçmesi gerektiği belirtildi. Santral, 2011 yılında Rusya'nın destekleriyle açılmıştı.