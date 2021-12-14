Dünya basınında bugün | Dünyanın dört bir yanında Covid depresyonu yaşanıyor

T24 Dış Haberler

Dünya basınının gündeminde Koronavirüs'ün Omicron varyantına ilişkin dünyanın dört bir yanında süren endişeler yer aldı. Yeni varyantın insanlardaki pandemi psikolojisine etkisine ilişkin bir haberin yanı sıra Britanya'nın giderek artan yeni vakalarla mücadele yöntemleri manşetlerde yer aldı. Fransa'nın gündeminde ise 2022'nin nisan ayında düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçimi var.

14 Aralık 2021'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The New York Times | Dünyanın dört bir yanında Covid anksiyetesi ve depresyonu yaşanıyor

Koronavirüs salgınında iki yıl sona ererken çıkan Omicron varyantına ilişkin araştırmalar sürerken, dünyanın dört bir yanında da kısıtlamalar geri döndü. Koronavirüs aşılarında hatırlatıcı dozların yapılması gerekliliği doğarken pek çok insan yeniden pandemi yalnızlığı ve depresyonuna döndü. Yeni varyant kaynaklı belirsizliğin, pek çok insan için planların askıya alınmasına neden olduğu belirtildi. NYT için konuşan insanlarlar, pandemi kaynaklı yorgunluk yaşamaya başladıklarını söyledi.

The Washington Post | 6 Ocak komitesi, eski Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü Meadows’un “Kongre’yi tahkir”le suçlanmasını tavsiye etti

ABD’de 6 Ocak’ta yaşanan Kapitol baskınını soruşturan Temsilciler Meclisi Komitesi, eski Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü Mark Meadows’u çağrıya intikal etmemesi gerekçesiyle "Kongreyi tahkir" ile suçlanması yönünde Adalet Bakanlığına tavsiyede bulundu. Devam eden 6 Ocak Kongre baskını soruşturmasında özel komite, sıfıra karşı 9 oyla Trump'ın eski Özel Kalemi Meadows'un suçlanması gerektiği sonucuna vardı. Söz konusu kararın yakın zamanda Temsilciler Meclisi Genel Kurulunda da oylanması bekleniyor. ABD'de aşırı sağcı gruplar ve Donald Trump destekçileri 6 Ocak 2021'de, 3 Kasım 2020 seçimlerinin sonuçlarının onaylanması için oturumun yapıldığı Kongre binasını basmıştı.

The Financial Times | Berlin, Rus boru hattına ilişkin şüphe doğurdu; Avrupa’da doğalgaz fiyatları arttı

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Rus doğalgazını Avrupa'ya taşıyacak olan Kuzey Akım-2 boru hattının şu anda işletme ruhsatı alamayabileceğini söyledi. Baerbock, "Mevcut duruma göre, bu boru hattının Avrupa enerji yasasının gerekliliklerini karşılamadığı ve güvenlik sorunlarının hala gündemde olduğu için onaylanamayacağı anlamına geliyor" ifadelerini kullandı. Almanya Dışişleri Bakanı’nın açıklamalarının ardından Avrupa'da ocak vadeli kontratlarda doğalgaz fiyatları megavatsaat başına 118.7 Euro'dan işlem gördü.

The Guardian | Omicron varyantı artıyor; Britanya sağlık sistemi krize hazırlanıyor

Britanya’da dün ilk kez bir kişinin ölümüne neden olan Omicron varyantı vakalarının günde 200 bine ulaşması beklenirken, Ulusal Sağlık Sistemi, İngiltere’de hastanelere yatakların boşaltılması talimatı aldı. Herkese Koronavirüs aşılarında üçüncü dozun uygulanması yönünde çağrı yapılan Britanya’da doktorlar, hükümetten kısıtlamaların artırılması yönünde çağrıda bulundu.

The Independent | Britanya, Omicron’la savaşmak için yarışıyor

Britanya’da Koronavirüs’ün yeni varyantına ilişkin endişeler artarken, başkent Londra’da günler içinde Omicron’un baskın varyant hâline geleceği belirtiliyor. Hükümet, Omicron’la mücadelede ay sonuna kadar 20 milyon kişinin hatırlatıcı doz Covid aşısı yaptırmasını bekliyor. Başbakan Boris Johnson’ın hatırlatıcı doz çağrısı sonrasında ülkedenin ulusal sağlık sisteminin internet sistemi fazla yük nedeniyle çöktü.

Le Monde | Cumhurbaşkanlığı seçimi: Sol karışıklık içinde

Fransa’da cumhurbaşkanlığı seçimine aylar kala, aşırı sağın yükseliş tehdidini hatırlatan sol partiler, kamuoyu yoklamalarında düşük sonuçlar alıyor. Sosyalist aday Anne Hidalgo, sol partilerin yapılacak bir ön seçimle tek aday belirlemesi gerektiğini savunurken, sol kanattan diğer isimler bu öneriye sıcak bakmıyor.

Al Jazeera | Tunus Cumhurbaşkanı, anayasa referandumu tarihini açıkladı

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, 25 Temmuz 2022'de hükümet sistemi değişikliği için Anayasa referandumuna, 17 Aralık 2022'de de erken genel seçime gidileceğini duyurdu. Tunus Cumhurbaşkanı, 25 Temmuz 2021'de aldığı olağanüstü kararlar doğrultusunda çalışmalarını dondurduğu Meclisin ise 17 Aralık 2022'de yapılacak erken genel seçimlere kadar kapalı kalacağını söyledi.