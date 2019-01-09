Dünya basınında bugün | Dünya Trump'ın 'ulusa seslenişini' konuşuyor

T24 Haber Merkezi

Metin Kaan Kurtuluş & Hakan Aksay

Birçok farklı gazetenin ilk sayfalarında Trump'ın ulusa sesleniş konuşması yer aldı. WSJ ise Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın dün yaptığı açıklamaları manşetine taşıdı.

İngiltere'de ise gündem Brexit. The Guardian parlamenterlerin anlaşmasız Brexit'e karşı kurduğu ittifakı bügünkü nüshasının ilk sayfasına taşıdı.

Rus gazetesi Kommersant ise "Rusya 2019’da yakın komşularıyla ilişkilerini nasıl düzenleyecek? " başlıklı bir makale yayımladı.

The Guardian | Farklı partilerin parlementerlerinde oluşan ittifaktan May'e: Anlaşmasız Brexit tehditini bitireceğiz

The Guardian'ın haberine göre May'in Brexit anlaşmasının kabine tarafından reddedilmesi bekleniyor. Habere göre içinde May'in liderliğini yaptığı Muhafazakar Parti'den de parlementerler olan bir çok partili ittifak, anlaşmasız Brexit tehditini ortadan kaldırmak için güçleri dahilindeki her şeyi yapacaklarını belirtti.

Financial Times | Ghosn Nissan suçlamalarını reddetti

Nissan şirketinin CEO'su Carlos Ghosn, 19 Kasım’dan bu yana tutuklu olduğu Japonya’da ilk kez halka açık duruşmada hakim karşısına çıktı ve kendisine yöneltilen bütün suçlamaları reddetti.

New York Times | Trump sınır duvarı için direkt olarak ABD halkına çağrıda bulundu

New York Times, Donald Trump'ın ulusa sesleniş konuşmasını "başkanlığında oynadığı en büyük kumarlardan biri" olarak değerlendirdi. NYT ayrıca konuşmanın işe yarama ihtimalinin çok düşük olduğunu belirtti ve konuşma içinde yanlış anlaşılmaya açık bölümler olduğunu da yazdı.

The Washington Post | Trump sınır "krizinin" tek çözümünün duvar olduğunu söyledi

The Washington Post da Trump'ın konuşmasında gerçek dışı veriler olduğunu belirtti. Trump konuşmasında ABD'nin güney sınırında "hem insani açıdan hem de güvenlik açısından bir kriz olduğunu" söylemiş ve duvar ısrarını sürdürmüştü.

Wall Street Journal | Erdoğan ABD'nin "kürtleri koruma" çağrısını reddetti, ABD'nin Suriye'den çekilme süreci karmaşıklaştı

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'un İsrail'de yaptığı açıklamada, "ABD askerleri, Suriye'nin kuzeyindeki Kürtleri korumaya yönelik bir anlaşma olmadan çekilmeyecek" sözlerini de gündemine alan Erdoğan, "Verdiği mesajı yutmamız mümkün değil. Bunlar bu ülkede benim Kürt vatandaşım kimdir, YPG kimdir sanırım bunları tanımıyorlar" ifadesini kullandı. WSJ bu kararın Trump'ın Suriye'den hızlıca çekilme kararını zora sokacağını belirtti. WSJ ayrıca Erdoğan'ın açıklamalarında bölgedeki "ABD müttefiklerini tehdit ettiğini" öne sürdü.

Kommersant | Zorluklarla, ayrı yollarda / Rusya 2019’da yakın komşularıyla ilişkilerini nasıl düzenleyecek?

Eski Sovyet coğrafyasının Rusya açısından sürekli bir sorun kaynağı olduğunu yazan gazete, 2018’de en çok Ermenistan, Belarus, Gürcistan, Moldova ve Ukrayna ile sıkıntı yaşandığını vurguladı. Moskova’nın Minsk’le müttefik, Kiev’le açık karşıt konumunda olduğunun altını çizen Kommersant, bu yıl da söz konusu beş ülke ile Rusya arasında yeni skandallar yaşanacağını belirtti.

Die Welt | Trump'ın konuşmasıyla ilgili sansasyonel şey, söylemediği şey

Die Welt'in ABD muhabiri Trump'ın ulusa sesleniş konuşmasıyla ilgili bir analiz kaleme aldı. Analizde Trump'ın yazıyı "genelde olduğu gibi bir teleprompterdan okuduğunu ve "zor nefes aldığı" belirtildi.

Al Arabiya | Katif'in köyüne yapılan Suudi baskını sonucunda aranılan birkaç kişi öldürüldü