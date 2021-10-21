Dünya basınında bugün | Dünya, tekrar Covid kısıtlamalarını konuşuyor

ABD'de yetkililer eylül ayında biten 2021 mali yılında Meksika sınırında 1.7 milyon göçmeni gözaltına aldı. New York'ta cerrahlar, başarılı olarak genetiği değiştirilmiş yetişkin bir domuzun böbreğini, insana nakletti. Koronavirüs vaka artışının kontrol altına alınamadığı Rusya'da başkent Moskova'nın yoğun kapanma önlemleri alabileceği ifade edildi. Britanya Sağlık Bakanı Sajid Javid de ''Harekete geçilmezse Covid kısıtlamaları gelir'' uyarısında bulundu.

21 Ekim 2021'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | Britanya Sağlık Bakanı, artan Covid vakalarına karşı uyardı; siyasetçilere çağrıda bulundu

Britanya Sağlık Bakanı Sajid Javid, ülkede Covid salgınının son durumuna ilişkin yaptığı açıklamalarda uyarılarda bulundu. Javid, siyasetçilerin maske takmak gibi önlemleri uygulayarak örnek olma sorumluluğu bulunduğunu söyledi. Pandeminin henüz bitmediği konusunda uyarıda bulunan Javid, kış mevsiminde sağlık sisteminin üzerinde ağır bir yük oluşabileceğine işaret etti.

The Independent | Sağlık Bakanı Javid uyardı: Harekete geçilmezse Covid kısıtlamaları gelir

Britanya Sağlık Bakanı Sajid Javid, düzenlediği basın toplantısında ülkede giderek artan Covid vakalarına karşı uyardı. Javid, İngiltere’de vaka artış hızı günlük 50 binlere yaklaşırken yeniden kısıtlamaların gelebileceğine işaret etti. “B Planı” adı verilen durum gerçekleşirse ülkede maske kuralları, aşı sertifikaları gibi önlemler geri gelecek.

New York Times | Nakil konusunda domuz organları konusunda büyük adım

New York'ta cerrahlar, başarılı olarak genetiği değiştirilmiş yetişkin bir domuzun böbreğini, insana nakletti. Doktorlar, böbreğin normal şekilde işlev gösterdiğini gördü. Gazete, bu vesileyle ileride durum ağır hastalar için daha rahat bir şekilde organ bulunabileceğini ifade etti.

The Washington Post | Güney sınırındaki tutuklamalar tarihin en yüksek seviyesinde

ABD'de yetkililer eylül ayında biten 2021 mali yılında Meksika sınırında 1.7 milyon göçmeni gözaltına aldı. The Washington Post'un ABD Gümrük ve Sınır Koruması tarafından hazırlanan ama yayınlanmayan bir rapordan aktardığına göre bu, tarihte kayıtlara geçen en yüksek sayı. Biden'ın göreve gelmesinin ardından ABD'nin 'yasa dışı geçiş' diye nitelendirdiği geçişlerde rekor artış yaşandı.

Moscow Times | Hükümet emri: Vakalar düşmezse Moskova tam kapanmaya gidecek

Koronavirüs vaka artışının kontrol altına alınamadığı Rusya'da başkent Moskova'nın yoğun kapanma önlemleri alabileceği ifade edildi.

Moscow Times'ın aktardığına göre yaklaşık 12 milyon nüfuslu şehirde yönetim, tüm işletmelere vaka artışının sürmesi durumunda kapanma kararı alınacağı ile ilgili bilgilendirme yaptı.

Rusya'da İngilizce yayın yapan internet gazetesinin gördüğü belgelere göre kapanma önlemlerinin yürürlüğe girmesi durumunda temel ihtiyaç ürünleri satan işletmeler dışında tüm mağazalar, restoranlar, müzeler ve parklar 30 Ekim-7 Kasım arasında kapanacak. Bu tarihler arasında zorunlu olmayan hiçbir tıbbi prosedürün de yapılmayacağı ifade edildi.

Kapanma kararı, gelecek 7 gündeki vaka sayısının son haftanın toplamını geçmesi durumunda yürürlüğe girecek.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 30 Ekim ve 7 Kasım arasında ülke genelinde temel ihtiyaç sektörleri dışında çalışan herkesin evde kalmasını emreden bir kararname imzalamıştı.

Le Monde | Enerji fiyatları, iklim; karar verme zamanı

Fransa’da cumhurbaşkanlığı seçimine altı ay kala, enerji fiyatlarındaki artış tepki çekiyor. Yakıt fiyatlarındaki artışa rağmen, hükümetin vergileri düşürme yoluna gitmeyi planladığı belirtildi. Öte yandan NegaWatt isimli kuruluş tamamı yenilenebilir enerjiden üretilen elektrik üretimi planını ortaya koydu.

Al Jazeera | Sudan’da güç yarışı derinleşirken geçiş dönemi “kritik noktada”

Sudan'da demokratik geçiş sürecine karşı çıkanlar cumartesi günü Hartum'da protesto gösterileri düzenledi. Askeri yönetim yanlılarının yaptığı protestoya yanıt olarak sivil yönetim destekleyenler bu hafta sokağa çıkma çağrısı yaptı. Sudan'da eski Devlet Başkanı Ömer el Beşir'in 2019'da devrilmesinin ardından iktidar sivil ve askeri gruplar arasında paylaşılıyor. Sudan hükümeti Eylül ayında Beşir'in destekçilerinin 'askeri darbe girişimini önlediklerini' söylemişti. O tarihten bu yana ülkede gerilim giderek tırmandı.