Dünya basınında bugün | Dünya, PSG-Başakşehir karşılaşmasındaki ırkçılık skandalını konuşuyor

Başakşehir-PSG Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında 4. hakem Constantin Sebastian Coltescu'nun yardımcı antrenör Pierre Webo'ya yönelik ırkçı ifadeler kullanması dünya gazetelerinde geniş yer buldu. Britanya, dün Pfizer ve BioNTech’in geliştirdiği Koronavirüs aşısını ilk onaylayan ülke olarak toplu aşılama sürecini resmen başlattı. ABD'nin yasama organı Kongre'nin alt kanadı olan Temsilciler Meclisi, içinde S-400 alımı nedeniyle Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını zorunlu kılan bir madde de bulunan Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasa (NDAA) Tasarısı'nı kabul etti.

9 Aralık 2020'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | Johnson, anlaşmalı Brexit umutları azalırken Brüksel’e gitti

Britanya’nın Avrupa Birliği’nden ayrıldıktan sonra kuracağı ilişkinin geleceği Britanya Başbakanı Boris Johnson ve Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen arasındaki bir yemekli toplantıyla belirlenecek. Bugüne kadar süren heyetler arası görüşmelerde yeterli gelişme kaydedilemediği bilinirken AB tarafının müzakerecisi, anlaşmalı Brexit ihtimalinin “ince bir çizgide”olduğu yorumunu yaptı. Liderlerin görüşmesinin sonucuna bağlı olarak müzakereciler son bir toplantı yapacak.

The Independent | Britanya, dünyada bir ilki kutluyor

Britanya, dün Pfizer ve BioNTech’in geliştirdiği Koronavirüs aşısını ilk onaylayan ülke olarak toplu aşılama sürecini resmen başlattı. Aşıyı ilk olan kişi 90 yaşında Margaret Keenan isimli bir kadın oldu. Ülkede aşının ilk uygulanacağı grubu 80 yaş üstü ve sağlık çalışanları oluşturacak.

Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında ırkçılık skandalı dünya basınında

Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain'in Başakşehir'i konuk ettiği karşılaşmada maçın dördüncü hakemi Constantin Sebastian Coltescu'nun Başakşehir Yardımcı Antrenörü Pierre Webo'ya ırkçı sözler sarf etmesi dünya basınında geniş yer buldu...

L'Equipe(Fransa) | Bıktık

AS(İspanya) | Irkçılığı durdurun

The Guardian spor eki (Britanya) | 4.hakemin yorumlarından sonra PSG ve Başakşehir futbolcuları iğrenerek sahadan ayrıldı

La Gazzetta dello Sport (İtalya) | Paris'ta şok

The Sun spor eki (Britanya) | Şutlayın

New York Times | Temsilciler Meclisi, Trump'ın veto tehditine meydan okuyarak büyük farkla savunma tasarısını kabul etti

ABD'nin yasama organı Kongre'nin alt kanadı olan Temsilciler Meclisi, içinde S-400 alımı nedeniyle Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını zorunlu kılan bir madde de bulunan Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasa (NDAA) Tasarısı'nı kabul etti. Tasarı, 2021'de ABD'nin bütçesinin 740 milyar dolarını savunmaya ayıracağını öngörüyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın itirazlarına rağmen Temsilciler Meclisi NDAA'yi 335'e 78 gibi büyük bir farkla geçirdi.Tasarının bu hafta Kongre'nin üst kanadı Senato'da görüşülmesi bekleniyor. Trump, mevcut tasarı önüne gelirse veto edeceğini söylemişti. Trump daha önce tasarının Konfederasyon generallerinin isimlerini taşıyan askeri üslerin isminin değiştirilmesini öngörmesine tepki göstermişti. Trump aynı zamanda tasarıya sosyal medya devlerini platformlarında yapılan paylaşımlardan koruyan bir yasanın kaldırılmasının öngören madde eklenmesini istiyor.

The Washington Post | Pfizer aşısı onaya yaklaşıyor

The Washington Post, Pfizer/BioNTech aşısının ABD Gıda ve İlaç İdaresi'nden (FDA) onay almaya yakın olduğunu ifade etti. Gazete, yayımlanan 53 sayfalık FDA değerlendirmesinin aşının izin için gereklilikleri karşıladığını gösterdiğini ifade etti.

Moscow Times | Rusya'dan Koronavirüs aşısı yaptıracaklara: 2 ay alkol yok

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu, (Rospotrebnadzor) Moskova'daki Gamaleya Enstitüsü'nün geliştirdiği Covid-19 aşısı Sputnik-V'yi yaptıracakların iki ay alkol almaması gerekeceğini bildirdi.

Rospotrebnadzor direktörü Anna Popova, insanların aşıyı olacakları tarihten en az iki hafta önce alkol almayı bırakmaları gerektiğini ifade etti.

Popova, aşının ilk dozu alındıktan sonra da 42 gün boyunca alkol tüketilmemesi gerektiğini bildirdi ve "Bağışıklık oluşurken kendimize dikkat etmeliyiz" dedi.

"Alkol vücuda yük bindirir" diyen Popova, "Eğer sağlıklı kalmak ve güçlü bir şekilde bağışıklık geliştirmek istiyorsak alkol almamalıyız" dedi.

Popova, aynı süreçte ciğerlerdeki etkisi nedeniyle tütün tüketiminden de uzak durulmasını tavsiye etti.

Le Figaro | Fransa’da “ayrılıkçı fikirlerle mücadele yasası” Bakanlar Kurulu’na sunuldu

Fransa’nın 57 maddelik “Ayrılıkçı Fikirlerle Mücadele Yasası” bakanlar konseyine sunuldu. Fransa’da geçen aylarda yaşanan Radikal İslam saldırılarının ardından şekillenen yasa tasarısı, “Cumhuriyetçi prensiplere uyumlu” olarak tanımlanıyor. Yasa, “belli grupları etnik veya dini mensubiyetler etrafında kümelenmeyi engelleme” yasası olarak da tanımlanıyor.