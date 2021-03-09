Dünya basınında bugün | Dünya Prens Harry ve Meghan Markle'ın açıklamalarını konuşuyor

T24 Dış Haberler

Birçok farklı ülkenin gazetelerinin ilk sayfasında Kraliyet ailesindeki görevlerini bırakarak ABD’ye yerleşen Sussex Dükü Prens Harry ve Düşesi Meghan Markle’ın Oprah Winfrey’le gerçekleştirdiği röportajda yaptığı açıklamalar yer alıyor. ABD'de federal sağlık yetkilileri, Koronavirüs aşısı olan kişilerin evlerinde küçük gruplar halinde maskesiz ve sosyal mesafesiz bir araya gelebileceğini duyurdu. Suriye’de iç savaşın başlamasının 10’uncu yılında, Londra merkezli Save the Children vakfı, Suriye’de yaşananlardan etkilenen çocukların durumuna dair 40 sayfalık bir rapor hazırladı.

9 Mart 2021 tarihinde dünya basınından öne çıkan bazı manşetler şöyle...

The Guardian | Prens Harry ve Meghan Markle konuştu; Saray ırkçılık suçlamalarının ardından krizde

The Independent | Buckingham Sarayı ırkçılık suçlamasıyla karşı karşıya

The Daily Telegraph | Biden, “Düşes cesur davrandı” dedi

The Times | Meghan Markle’ın ırkçılık iddiasının ardından Buckingham Sarayı kargaşa içinde

Le Monde | Buckingham Sarayı suçlamaların ardından ateş altında

Kraliyet ailesindeki görevlerini bırakarak ABD’ye yerleşen Sussex Dükü Prens Harry ve Düşesi Meghan Markle’ın Oprah Winfrey’le gerçekleştirdiği röportajda yaptığı açıklamalar Buckingham Sarayı’nı ırkçılık suçlamalarının odağına getirdi. Markle, Britanya’da oldukları dönem Kraliyet ailesinden bir kişinin o dönem doğacak bebeklerinin (Archie) “teninin ne kadar koyu olacağına” dair soru sorduğunu açıkladı. Ses getiren açıklamaların ardından soruyu soranın kim olduğu merak konusu olurken sunucu Oprah Winfrey, kim olduğunu açıklayamayacağını ancak Kraliçe Elizabeth ve Prens Philip’in olmadığını vurguladı. Saray’daki ırkçılık iddiası, Buckingham Sarayı’nın ne yanıt vereceği yönünde soru işaretleri doğurdu. Meghan Markle, Kraliyet ailesiyle birlikte oldukları dönem İngiliz medyasından ağır baskılar gördüğünü ancak bu konuda Buckingham Sarayı’ndan yardım ve koruma görmediğini anlattı. Markle, bir dönem yaşamına son vermeyi dahi düşündüğünü söyledi. Prens Harry ise röportajda babası Prens Charles’ın bir dönem telefonlarına çıkmadığını, abisi Prens William’la da aralarının “gergin” olduğunu söyledi. Çiftin ses getiren açıklamalarının ardından ABD Başkanı Joe Biden da “Meghan Markle’ın açıklamalarıyla cesur davrandığını” söyledi.





New York Times | Aşı olanlar küçük gruplarda maskesiz olabilir

ABD'de federal sağlık yetkilileri, Koronavirüs aşısı olan kişilerin evlerinde küçük gruplar halinde maskesiz ve sosyal mesafesiz bir araya gelebileceğini duyurdu. ABD'de yaklaşık 31.3 kişi tamamıyla aşılandı.

The Washington Post | Cumhuriyetçileri ihtiyatlılığı pandemiyi uzatabilir

WaPo, yapılan anketlere göre Cumhuriyetçilerin yaklaşık 3'te 1'i Koronavirüs aşısı yaptırmamayı planlıyor. Gazete, bu Cumhuriyetçilerin çoğunun hâlâ eski Başkan Donald Trump'ın "Koronavirüs'ün abartıldığı" sözlerine inandığını söyledi. Haber için WaPo'ya konuşan Margaret isimli bir Cumhuriyetçi, aşının çok hızlı geliştirilmesinin kendisini endişelendirdiğini belirtti.

Moscow Times | AB sağlık yetkilisi Sputnik aşısı 'Rus ruleti' konusunda uyarıda bulundu

Avrupa İlaç Kurumu(EMA) Yönetim Kurulu Başkanı ülkelerin Rusya'nın geliştirdiği Koronavirüs aşısı Sputnik-V'ye acil kullanım onayı vermesi konusunda uyarıda bulundu ve bu kararları "Rus ruleti" olarak nitelendirdi

Geçen hafta EMA, Sputnik-V hakkında hızlı inceleme sürecini başlatmıştı. Bu, Sputnik-V'nin Avrupa Birliği'nde onay alan ilk Doğu ülkesi aşısı olma yoluna önemli bir adım atması olarak değerlendirilmişti.

AB ülkesi Macaristan, Sputnik-V'yi onayladı ve kullanımına başladı. Aşıyı sipariş eden Çekya ve Slovakya da aşı geldikten sonra uygulama için EMA onayını beklemeyeceklerini ifade etti.

Avusturya'nın da benzer bir adım atacağı iddiaları ile ilgili olarak yerel basına konuşan EMA Yönetim Kurulu Başkanı Christa Wirthumer-Hoche, "Bunu bir nebze de olsa Rus ruleti ile kıyaslayabiliriz" değerlendirmesinde bulundu.

Wirthumer-Hoche, "Ulusal acil durum kullanımı kararına karşı çıkardım" dedi ve aşıyı yaptıranlar hakkında yeterince güvenlik verisi olmadığını ifade etti. EMA Yönetim Kurulu Başkanı, Sputnik-V'nin Avrupa'nın kalite ve etki standartlarına uyması durumunda gelecekte AB marketinde olabileceğini ifade etti.

Al Jazeera | Araştırma: Çocuklar Suriye’de yaşamak istemiyor; kendilerini güvende hissetmiyor

Suriye’de iç savaşın başlamasının 10’uncu yılında, Londra merkezli Save the Children vakfı, Suriye’de yaşananlardan etkilenen çocukların durumuna dair 40 sayfalık bir rapor hazırladı. Rapor, yüzlerce çocuğun Suriye’de bir gelecek düşünmediğini gösterirken bunun temel nedenlerinin ayrımcılık ve yoksulluk olduğu tespit edildi. Rapor için Suriye, Ürdün, Lübnan, Türkiye ve Hollanda’dan 13-17 yaş arasında 1900 çocukla görüşüldü. Suriye’de kalan çocukların üçte biri başka bir ülkede yaşamayı tercih ettiğini söylerken ülkeyi terk etmek zorunda kalan çocukların da yüzde 86’sı bir daha dönmek istemeyeceğini söyledi. Rapora göre, çocuklar Suriye’ye dönmenin bir daha güvenli olmayacağını hissediyor.