Dünya basınında bugün | Dünya liderlerinden "gezegeni kurtarmak için" 10 madde

T24 Dış Haberler

ABD'nin New York Times gazetesi, Başkan Donald Trump'ın vergi beyannamelerini haberleştirdi. Dünya genelinde yeni tip Koronavirüs kaynaklı ölüm sayısı bir milyonu buldu. Belarus'ta Devlet Başkanı Aleksandır Lukaşenko'ya karşı protestolar alınan yoğun önlemlere karşın devam ediyor. Almanya, Fransa, Yeni Zelanda, Kanada, Britanya’nın da aralarında bulunduğu 64 ülkenin liderleri, insanlığın iklim krizine bağlı bir ‘acil durumla’ karşı karşıya olduğunu kabul ederek 10 maddelik taahhütte bulundu. Lübnan’da hükûmetin Ağustos ayında Beyrut’taki liman patlamasından sonra istifa etmesinin ardından yeni bir hükûmet kurma çalışmaları sonuçsuz kaldı.

28 Eylül 2020'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | Dünya liderleri gezegenin geleceğini kurtarmak için 10 maddeli taahhütte bulundu

Almanya, Fransa, Yeni Zelanda, Kanada, Britanya’nın da aralarında bulunduğu 64 ülkenin liderleri, insanlığın iklim krizine bağlı bir ‘acil durumla’ karşı karşıya olduğunu kabul etti. Doğanın dengesini kurtarabilmek için harekete geçen hükûmetler ve Avrupa Birliği, 10 maddeli bir taahhütte bulundu. Taahhütler arasında ormansızlaştırmayı azaltma, sürdürülebilir balıkçılık yöntemlerine yönelme, çevreye zararlı kimyasalların kullanımını bırakmak, sürdürülebilir gıda üretimine geçmek yer alıyor.

The Independent | İşçi Partisi, üniversitelerin ertelenmesini teklif etti

Britanya’da İşçi Partisi, hükûmete, öğrencilerin üniversitelere başlama döneminin ertelenmesi çağrısında bulundu. Binlerce öğrencinin yurtlara döneceği ve muhtemel bir vaka kümesinde odalarına kapanacağını belirten İşçi Partisi, Eğitim Bakanı Gavin Williamson’a yeni tip Koronavirüs (Covid-19) test kapasitesi iyileştirilene kadar güz dönemini erteleme çağrısı yaptı. İşçi Partisi’nin çağrısından önce pek çok kentte öğrenciler okulda vaka çıkması nedeniyle kendilerini izole etmek zorunda kalmıştı.

New York Times | Başkan'ın vergileri kronik kayıpları, denetleme mücadelesini ve vergi ödemekten kaçınmayı belgeliyor

ABD'nin önde gelen gazetelerinden New York Times, 3 Kasım'da yapılacak genel secimlere kısa süre kala ABD Başkanı Donald Trump'ın 20 yılı kapsayan vergi beyannameleri hakkında bir haber hazırladı.

Sıkça kendinin bir milyarder olduğunu dile getiren Trump'ın başkan seçildiği 2016 yılında sadece 750 dolar federal gelir vergisi ödediği ortaya çıktı.

New York Times, beyannamelerin Trump'ın yıllar boyunca kronik olarak gelir kaybı yaşadığını ve vergi ödemekten kaçındığını gösterdiğini söyledi.

Trump'ın Beyaz Saray'da geçirdiği ilk yılda; yani 2017'de de sadece 750 dolar vergi ödediği aktarıldı.

Belgelere göre Trump son 15 yılın 10'unda vergi ödemedi. ABD lideri ve eski iş insanı bunlara gerekçe olarak bahsi geçen 10 yılı zararla kapatmasını gösterdi.

NYT'ye göre Trump'ın sahibi olduğu birçok işletme gerçekten de çoğu yılda kazandığından daha fazla kaybetti. Trump'ın golf sahaları ve otelleri gibi işletmeleri on milyonlarca olmasa da milyonlarca dolar zarar etti.

Gazete, belgelerin Trump'ın Rusya'yla daha önce açıklanmamış bir bağı olduğuna dair kanıt sunmadığını bildirdi. Haberde Trump'ın gelecek dört yıl içinde vadesi dolacak olan yaklaşık 300 milyon dolar da borcu olduğu belirtildi.

Trump 2018'de yaptığı vergi beyannamesinde o yıl en az 434,9 milyon dolar gelir elde ettiğini söylemişti.

New York Times, kaynağını korumak için belgelerin tamamını direkt olarak yayımlamayacağını söyledi.

Trump pazar günü Beyaz Saray'da gerçekleştirdiği bir brifingde iddiaları yalanladı. ABD lideri, "Kesinlikle yalan haber. Ben vergilerimi gerekten de ödedim. Uzun süredir denetim altındalar. Milli Gelirler İdaresi bana çok kötü davranıyor" dedi.

Daha sonra da gazeteye tepki gösteren Trump, "New York Times yapabileceği her şeyi yapmaya çalışıyor. Okuduğum haberleri hep sahte, hep uyduruktan" diye konuştu. ABD lideri, federalin dışında "çok fazla" eyalet vergisi de ödediğini ifade etti.

The Washington Post | Çirkin bir kilometre taşı

The Washington Post, Çin'in Vuhan kentinde başlayıp neredeyse dünyanın her noktasına yayılan Koronavirüs salgınında can kayıplarının bir milyona yaklaşmasını manşetine taşıdı. Gazete, bir milyonun ABD'de San Jose ve Rusya'da Volgograd gibi birçok büyük şehrin nüfusundan daha fazla olduğuna dikkat çekti.

*Editörün notu: Worldometer verilerine göre dünyada Koronavirüs kaynaklı ölüm sayısı bir milyonu aştı

Moscow Times | Belarus'ta on binlerce kişi polis gözaltılarına rağmen yürüdü

Belarus Devlet Başkanı Aleksandır Lukaşenko tartışmalı seçim sonuçlarına rağmen yemin edip göreve başladıktan günler sonra halk 9 Ağustos'tan bu yana her pazar olduğu gibi bir kez daha sokaklara çıktı. Aralarında Belarus'un ünlü atlet ve sanatçılarının da olduğu on binlerce kişi sloganlar atarak ve pankartlar taşıyarak başkent Minsk'in caddelerinde yürüdü. Son haftalarda olduğu gibi sokaklara protestolardan önce yine toplumsal olaylara müdahale araları yerleştirildi ve Minsk'te bazı metro istasyonları kapatıldı. Lukaşenko'nun sarayına giden yollar bloke edildi. Belarus İçişleri Bakanı, pazar günü yaklaşık 200 kişinin gözaltına alındığını bildirdi. İnsan haklarını koruma grubu Viasna, Gomel ve Mogilev kentindeki eylemlerde polisin biber gazı kullandığını bildirdi.

Le Monde | Paris, yeniden bir terör saldırısıyla karşı karşıya kaldı

Fransa’nın başkenti Paris’te cuma günü, hiciv dergisi Charlie Hebdo’nun eski binasının yakınında bir bıçaklı saldırı meydana geldi. Dört kişiyi yaralamaktan göz altına alınan şüpheli, hedefinin dergi olduğunu söyledi. Charlie Hebdo dergisi 2015 yılında uğradığı saldırının davasının görüşülmeye başladığı 2 Eylül tarihinde, beş yıl önce hedef olmasına sebep olan Hz. Muhammed karikatürlerini yeniden yayımlamış ve dergiye yönelik ölüm tehditleri artmaya başlamıştı.

Al Jazeera | Macron, Lübnan liderlerini ‘ihanetle’ suçladı

Lübnan’da hükûmetin Ağustos ayında Beyrut’taki liman patlamasından sonra istifa etmesinin ardından yeni bir hükûmet kurma çalışmaları sonuçsuz kaldı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise hükûmet kurulamamasını, Lübnan’daki siyasilerin ‘kendi bencil çıkarlarını’ ülkenin önüne koyduğunu söyledi ve onları ‘kolektif ihanetle’ suçladı. Macron, “Hükûmet kurma konusunda ihanet ettiler” dedi. Macron’un Lübnan’a hükûmet kurma konusunda baskıları sürerken geçen hafta Başbakan olarak görevlendirilen Mustafa Adib, görevi bıraktığını açıklamıştı.