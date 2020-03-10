Dünya basınında bugün | Dünya ekonomisine Koronavirüs şoku

T24 Dış haberler

The Guardian ve The Washington Post yeni tip Koronavirüs’ün dünya piyasalarına yarattığı şok etkisini manşete taşırken Independent’da Britanya’da hükûmetin gündeme getirdiği virüse yönelik önlemler yer aldı. Vatandaşlara, virüse dair en ufak semptomların görüldüğü takdirde kendilerini izole etmeleri uyarısında bulunuldu. Al Arabiya’da da Suudi Arabistan’ın Koronavirüs tedbiri olarak Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde bulunan vatandaşlarını çağırması yer aldı. Moscow Times, rublenin petrol piyasalarındaki karmaşa sebebiyle çakılmasını manşetine taşıdı.

10 Mart 2020'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | Koronavirüs endişeleri tırmanırken borsada 2008’den bu yana en büyük düşüş

Yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) dünyada 114 binden fazla insanı etkilerken salgının küresel piyasalardaki etkisi de çarpıcı oldu. Petrol fiyatlarındaki ani düşüş ve Koronavirüs etkisi dün borsanın 2008 küresel ekonomik krizinden bu yana en büyük düşüşünü yaşamasına neden oldu. Londra Menkul Kıymetler Borsası FTSE100’de dün gün içinde yüzde 9,7 düşüş yaşandı.

The Independent | Hafif virüs semptomlarında kendinizi izole etmek için hazırlanın

Britanya’da yeni tip Koronavirüs vakaları artarken dün hükûmetten yapılan açıklamada vatandaşların ufak virüs semptomları görüldüğünde bile kendilerini izole etmek için hazırlıklı olmaları gerektiği belirtildi. Şu ana kadar Koronavirüs riski taşırken semptom göstermeye başlayan kişiler evde tutulurken bir sonraki adımda hafif de olsa semptom görülen herkesin kendini izole etmesi gerekecek.

New York Times | İtalya da Çin gibi bütün ülkeye seyahat sınırlaması getirdi

İtalya, Avrupa'da Koronavirüs salgınının daha da büyümesini önlemek için ülke çapında seyahat sınırlamaları getiren ilk ülke oldu. İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, Artık kırmızı bölge yok, 1. bölge, 2. bölge yok. İtalya'nın tamamı koruma altındaki bölge" dedi. Karadan yaklaşık 60 milyon kişi etkilencek. Resmi rakamlara göre İtalya'da 9 bin 172 doğrulanmış vaka bulunuyor. Ülkede 563 kişi virüs sebebiyle hayatını kaybetti.

The Washington Post | Salgın sırasında borsa değer kaybetti ve resesyon endişesi arttı

The Washington Post gazetesi de yeni tip Koronavirüs salgınının ekonomi üzerindeki etkilerini manşetine taşıdı. Dow Jones yüzde 7.8 düşüş yaşadı. WaPo, gelişmelerin dünya çapında bir resesyon yaşanabileceği endişesi yarattığını belirtti.

The Moscow Times | Petrol piyasası kaosunda Rus rublesi çakıldı

Rusya ve Suudi Arabistan'ın petrol üretimini kısıtlamak için yaptığı anlaşmanın ardından Rus rublesi ciddi anlamada değer kaybetti. Yaklaşık yüzde 10 değer kaybeden ruble, dört senenin en düşük noktasına ulaştı.

Le Monde | Koronavirüs küresel çapta şok etkisi tetikledi

İtalya, Çin’den sonra Koronavirüs’ten en çok etkilenen ikinci ülke olurken İtalya hükûmeti belli bölgeler için uygulanan ağır önlemleri ülkenin tamamına taşıdı. Fransa ise binden fazla insanın bulunacağı kalabalık toplanmaları yasaklama kararı aldı. Fransa’da Ulusal Meclis’ten 4 vekilde Koronavirüs görüldü.

Al Arabiya | Suudi vatandaşlara Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri’nden dönmek için 72 saat süre verildi

Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki Suudi Arabistan Büyükelçiliği, Suudi vatandaşlarına ülkeye dönmek için 72 saat süre verdi. Yeni tip Koronavirüs nedeniyle yapılan aynı uyarı Bahreyn’e de yapıldı. Bahreyn’de görülen vaka sayısı 110, Birleşik Arap Emirlikleri’nde ise 45 olarak biliniyor.