Dünya basınında bugün | Dünya bu kez de Pandora Belgeleri ile çalkalanıyor

Sızdırılan Pandora Belgeler, 12 milyon dosya ve belgeden oluşarak içinde 35 devlet başkanı, 100 milyarder ve 300 kamu görevlisine ait bilgiler barındırıyor. New York Times, Almanya'nın en genç parlamentosunu seçtiğine dikkat çekti. 2010'lu yılların başında Antalya'da yaptırdığı dev 'Mardan Palace' oteliyle Türkiye gündeminde de yer bulan Azeri asıllı Rus iş insanı Telman İsmailov'un Balkan ülkesi Karadağ'da gözaltına alındığı belirtildi.

4 Ekim 2021'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | Pandora Belgeleri: Dünya liderlerinin “offshore sırları” ortaya çıktı

Sızdırılan Pandora Belgeler, 12 milyon dosya ve belgeden oluşarak içinde 35 devlet başkanı, 100 milyarder ve 300 kamu görevlisine ait bilgiler barındırıyor. Pandora Belgeleri, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yakın çevresinin gizli servetlerini ortaya çıkardı. Belgelerde Ürdün Kralı’nın da 100 milyon dolardan fazla değere sahip gayrimenkul imparatorluğu su yüzüne çıktı. Söz konusu belgeler ABD'nin başkenti Washington DC'de bulunan Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu tarafından edinildi.

The Independent | Blair ailesi Londra’daki ev için 300 bin sterlin vergiden kaçınmış

Dünya liderleri ve milyarderlerlerin servetlerine ilişkin belgelerı sızdıran Pandora Belgeleri, eski Britanya Başbakanı Tony Blair ve eşi Cherie Blair’in Londra’da bir ev almak için offshore şirket üzerinden 312 bin sterlin vergi ödemekten kaçındığı görüldü. Çiftin, Londra’daki 6.45 milyon sterlinlik evi, hukuk danışmanlığı ofisi olarak satın aldığı tespit edildi.

New York Times | Almanya'nın parlamentosu sadece yeni değil, aynı zamanda genç

New York Times, Almanya'nın en genç parlamentosunu seçtiğine dikkat çekti. Haberde parlamentoya kendini 'militan bisikletçi' olarak tanımlayan 24 yaşındaki Max Lucks'ın, üniversite öğrencisi 23 yaşındaki Emilia Fester'in, 29 yaşındaki Ria Scröder'in ve 20 yıl önce Irak'tan Almanya'ya gelen Muhanad Al-Halak'ın parlamentoya girdiği hatırlatıldı. Gazete, siyasetteki gençleşmeye Yeşiller ve Hür Demokrat Parti'nin liderlik ettiğini; şimdi de bu partilerin başbakanın kim olacağını belirleme konusunda kritik bir rol oynayacağını ifade etti.

Wall Street Journal | Çin, askeri uçuşları artırarak Tayvan üzerinde baskı oluşturuyor

Çin, Ulusal Günü'nü kutladığı üç günlük tatilde Tayvan'ın hava savunma tanımlama bölgesine (ADIZ) soktu. Tayvan'ın karşılık olarak kendi savaş uçaklarını havalandırdığı ve hava savunma sistemlerini hazır hale getirdiği belirtildi. Pekin, Tayvan toprakları üzerinde hak iddia ediyor. İki ülke, 70 yılı aşkın süredir ayrı yönetiliyor.