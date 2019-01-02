Dünya basınında bugün | Dünya Brezilya'nın yeni başkanını konuşuyor

T24 Haber Merkezi

Metin Kaan Kurtuluş

Farklı ülkelerin gazetelerinin ilk sayfalarında Brezilya'nın yeni aşırı sağcı Başkanı Jair Bolsonaro'nun görevi devralması yer aldı.

Moscow Times, 35 saat enkaz altında kaldıktan sonra mucizevi bir şekilde canlı olarak kurtarılmayı başaran bebek hakkındaki haberi manşetine taşıdı.

Wall Street Journal ise ilk sayfasına Kim Jong Un'un Trump'a 'üstü kapalı olarak' yaptığı barış çağrısını taşıdı.

The Guardian | Anti terör polisi bıçaklamalardan sonra bir eve baskın yaptı

İngiltere'nin Manchester kentindeki yılbaşı kutlamalarında 3 kişi bıçaklandı. The Guardian'ın haberine göre polis bir kişinin evine baskın yapıp gözaltına aldı ancak bu kişi iş birliği yapmayı kabul etmedi.

Financial Times | Bolsonaro yozlaşma ile mücadele edeceğine yemin etti

Brezilya'nın yeni aşırı sağcı lideri Jair Bolsonaro dün yemin etti ve görevi devraldı. FT başkanın yeni konuşmasından kesitlere ilk sayfasında yer verdi. Haberde Bolsonaro'ya takılan "Tropik Trum" lakabına da yer verildi.

New York Times | Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğa geçen Demokratlar Gündemi değiştirmeye çalışacak

Yeni yıl ile birlikte ABD Kongresi'nde yeni dönem başladı. Geçtiğimiz aylarda yapılan ara seçimlerde seçilen Kongre üyeleri görev yapmaya başlıyacak. NYT'nin haberine göre dört yıl sınra Temsilciler Meclisi'nde tekrar çoğunluk haline gelen Demokrat Partililer meclis gündemini değiştirmeye çalışacak. Habere göre Demokratların ilk hedefi 'hükümet kapanmasını' sonlandırmak.

Washington Post | Brezilya'da dümeni popülist aldı

Washington Post da ilk sayfasına Jair Bolsonaro'nun görevine başlamasını taşıdı.

Wall Street Journal | Kim Jong Un ABD'ye barış teklifi yaptı

WSJ'nin haberine göre Kuzey Kore lideri Kim Jong Un yaptığı yeni yıl konuşmasında ülkesinin nükleer silah üretimini durduracağını belirtti. WSJ çoğu uzmanın bunu Trump'a görüşmeleri devam ettirmek için yapılan bir jest olarak değerlendirdiğini belirtti.

Die Welt | Fail "açıkça yabancıları öldürme niyetindeydi"

Die Welt ilk sayfasına Ruhr bölgesindeki yılbaşı kutlamalarına yapılan, 5 kişinin yaralandığı saldırıyı taşıdı. KRV İçişleri Bakanı Reul yaptığı açıklamada saldırganın niyeti "yabancıları öldürmekti" dedi.

Moscow Times | Rusya'daki patlamanın ardından 35 saat boyunca enkaz altında kalan bebek canlı olarak kurtarıldı

Rusya'da bir apartmanda olan doğal gaz kaçağı sonuncunda bir patlama meydana gelmiş ve apartman çökmüştü. Moscow Times'ın haberine göre enkaz altında kalan bir bebek arama kurtarma ekipleri tarafından 35 saat enkaz altında kaldıktan sonra canlı olarak kurtarıldı.

Al Arabiya | BAE'li Enver Gargaş: Katar boykotu 2019'da devam edecek

Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Enver Gargaş, Twitter üzerinden yaptığı bir paylaşımla ülkesinin Katar'ı boykot etmeye devam edeceğini belirtti.