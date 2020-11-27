Dünya basınında bugün | "Dünya, bir ikonun yasını tutuyor"

T24 Dış Haberler

İngiltere’de 2 Aralık’ta bitecek ulusal karantinanın ardından bölgesel aşamalı kısıtlama sistemine geçilecek. Vaka yoğunluğunun en fazla olduğu kentlerde en yüksek derecede kısıtlamalar uygulanacak. Kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden Arjantinli futbol efsanesi Diego Armando Maradona’nın sevenleri dünyanın farklı kentlerinde anma etkinlikleri düzenledi. The Washington Post, Biden'ın şu ana kadar kabinesine aday gösterdiği isimlerin bir "partizan savaşçı" değil, "uzlaştırıcı" bir başkan olmak istediğini gösterdiğini ifade etti. Birleşmiş Milletler’in Filistinli mülteciler için kurulan temsilciği, tarihinde ilk kez bu yıl parasız kaldı.

27 Kasım 2020'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | İngiltere’de aşamalı kısıtlamalar: 55 milyon insan aylarca en yüksek kısıtlamalarda yaşayacak

İngiltere’de 2 Aralık’ta bitecek ulusal karantinanın ardından bölgesel aşamalı kısıtlama sistemine geçilecek. Vaka yoğunluğunun en fazla olduğu kentlerde en yüksek derecede kısıtlamalar uygulanacak. Bu sisteme göre, İngiltere nüfusunun yüzde 99’unun en yüksek kısıtlamalar altında yaşaması bekleniyor. Britanya Başbakanı Boris Johnson, bu durumun insanlarda yılgınlık yaratabileceğini belirterek özür diledi ancak “Zaman, canavarın boğazından tekmemizi çekme zamanı değil” dedi. Plana göre, Liverpool ve Londra kentlerinde 2’inci dereceden kısıtlama uygulanırken Büyük Manchester’da vaka yoğunluğu nedeniyle en yüksek derecede kapanma olacak.

The Independent | Bir ikonun yasını tutmak

Kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden Arjantinli futbol efsanesi Diego Armando Maradona’nın sevenleri dünyanın farklı kentlerinde anma etkinlikleri düzenledi. Maradona, dün Buenos Aires’te gerçekleşe yalnızca aile üyeleri ve yakın arkadaşlarından oluşan bir törenle defnedildi.

The New York Times | Trump'ın atadıkları virüs ile ilgili kararda nüfuslarını gösterdi

ABD'de Yüksek Mahkeme, çarşamba yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vakalarının artması gerekçesiyle yeni kısıtlamaların devreye girdiği New York eyaletinde ibadethanelere getirilen kısıtlamaları iptal etti. New York Times, bu gelişmenin Trump'ın Yüksek Mahkeme'ye atadığı isimlerin etkilerini göstermeye başladığına işaret ettiği değerlendirmesinde bulundu. Trump, başkanlığı boyunca atadığı hakimlerle Yüksek Mahkeme'de 6'ya 4 muhafazakar hâkim çoğunluğu sağladı.

The Washington Post | Biden'ın ılımlı davranması partinin sol kanadını rahatsız ediyor

The Washington Post, Biden'ın şu ana kadar kabinesine aday gösterdiği isimlerin bir "partizan savaşçı" değil, "uzlaştırıcı" bir başkan olmak istediğini gösterdiğini ifade etti. Ancak gazeteye göre Demokrat Parti'nin sol kanadından isimler Biden'ın bu hamlesinin "zayıflık" gösterdiğine ve "saf bir şekilde Senato'nun eskisi gibi çalıştığına inandığına" işaret ediyor. Eski Demokrat Senato Çoğunluk Lideri yardımcısı Rebecca Katz, "Cumhuriyetçilerle şu an oldukları yerde buluşmak demek onlarla fantezi dünyasında buluşmak demektir" dedi. Katz, "Harcayacak zamanımız yok. Bazen savaşmanız gerekir. Savaşmadan geri çekilemeyiz" değerlendirmesinde bulundu.

Moscow Times | Azerbaycanlı milletvekilleri, Fransızların Karabağ arabuluculuğundan çıkarılması için çağrıda bulundu

Azerbaycanlı milletvekilleri, Fransa Senatosu'nun Dağlık Karabağ'ın bağımsız bir cumhuriyet olarak tanınması talebinin ardından Fransa'nın Dağlık Karabağ'da arabuluculuk yapan ülkelerin arasından çıkarılmasını talep etti.

Fransa, ABD ve Rusya ile birlikte uzun seneler Dağlık Karabağ'da çözüm bulmaya çalışan AGİT Minsk Grubu'nun başkanlarından biri.

Azerbaycan Parlamentosu, perşembe günü kabul ettiği tasarıyla AGİT'e Frasa'nın başkanlığını sona erdirme talebinde bulundu.

Tasarıda Bakü'ye Fransa'yla "siyasi ve ekonomik ilişkileri yeniden düzenleme" çağrısında da bulunuldu.

Azerbaycan Parlamentosu Başkanı Sahiba Gafarova, Fransa Senatosu'nun Azerbaycan'a karşı "pis bir siyasi kampanya yürüttüğünü" söyledi.

Fransız Senatosu, hükûmete Dağlık Karabağ'ın bağımsız bir cumhuriyet olarak tanınması yönünde çağrıda bulunan tasarıyı 305 "evet"e karşı 1 "hayır" oyuyla kabul etmişti. 30 senatör çekimser oy kullandı.

Le Figaro | Fransızların kısıtlamalar altında Noel karmaşası

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) kısıtlamalarının sürdüğü Fransa’da insanlar Noel kutlamalarının nasıl gerçekleşeceği konusunda kafa karışıklığı yaşıyor. Yapılan bir anket, Fransızların yüzde 63’ünün evlerinden çıkmadan Noel’i kutlamayı planladığını ortaya koydu.

Al Jazeera | Filistinliler için kurulan Birleşmiş Milletler temsilciliği ilk kez parasız kaldı

Birleşmiş Milletler’in Filistinli mülteciler için kurulan temsilciği, tarihinde ilk kez bu yıl parasız kaldı. Birleşmiş Milletler üye devletler ve Avrupa Birliği’nden gelen fonlarla ayakta kalan temsilcilik, uzun yıllardır yeterli ödenek alamıyordu. BM Yakın Doğu’daki Filistinli Mülteciler için Destek ve İş Temsilciliği Baş Delegesi Philip Lazzarini, kurumun “uçurumun kenarında” olduğunu söyledi. Kurum, kasım konuna kadar 70 milyon dolar toplanamazsa çalışanların maaşlarının ödenemeyeceğini açıkladı.