Dünya Basınında Bugün Dünya basınında bugün | Sembol davada Weinstein suçlu bulundu

T24 Dış haberler

ABD ve Britanya basınının gündeminde 80'den fazla kadına tecavüz ve taciz ettiği için yargılanan ABD'li film yapımcısı Harvey Weinstein'ın suçlu bulunarak hapis cezasına çarptırılması yer aldı. Avrupa'da İtalya'da, Orta Doğu'da İran'da yeni tip Koronavirüs'ün (Kovid-19) giderek yayılması gündemde geniş yer buldu.

25 Şubat 2020'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | Tecavüzden suçlu bulunan Weinstein hapse gönderildi

Aralarında Ashley Judd gibi oyuncuların da bulunduğu 80'den fazla kadını tecavüz ya da taciz ettiği suçlamasıyla yargılanan ABD’li film yapımcısı Harvey Weinstein için karar çıktı. Hakkında müebbet hapis istemiyle açılan davada Weinstein, birinci derece cinsel saldırı ve üçüncü derece tecavüzden suçlu bulunarak hapis cezasına çarptırıldı. New York’ta görülen davada 12 kişiden oluşan jüri ekibinin karara varması 5 gün sürdü. Weinstein’in avukatı Donna Rotunno, müvekkilinin kararı “Bir erkek gibi” karşıladığını söyledi.

The Independent | Weinstein tecavüzden suçlu bulundu

Onlarca kadının tecavüz ve cinsel tacizle suçladığı ABD'li yapımcı Harvey Weinstein New York'ta görülen davada jüri tarafından cinsel saldırı ve üçüncü derece tecavüzden suçlu bulundu. Cezaevine sevk edilen Weinstein, nitelikli cinsel saldırı ve birinci derece tecavü suçlarından beraat etti. Bölge Savcısı Cy Vance, duruşmanın ardından “Tarihin akışını değiştiren” kadınları tebrik etti.

New York Times | #MeToo hareketinin önemli anında Harvey Weinstein seks suçlamalarında suçlu bulundu

Eski film yapımcısı Harvey Weinstein, New York'ta yargılandığı tecavüz ve cinsel saldırı davasında suçlu bulundu. "Basit cinsel saldırı ve tecavüz" ile "ağır taciz"den suçlu bulunan Weinstein, daha ağır ceza gerektiren "nitelikli cinsel saldırı ve tecavüz"den ise beraat etti. Weinstein'a 5 ila 29 yıl arası hapis cezası verilecek. NYT'nin aktardığına göre birçok kişi davayı "güçlü erkeklerin iş yerinde yaptıkları cinsel tacizden sorumlu tutulup tutulmayacağına" dair bir sembol dava olarak görüyordu.

The Washington Post | Virüs daha çok yere yayıldıkça global ekonomi sendeliyor

Koronavirüs daha çok ülkeye yayıldıkça ekonomi daha sert etkilenmeye başladı. Washington Post, pazartesi günü piyasaların büyük bir düşüş yaşadığını belirtirken, Çin'in ekonomisine ciddi zarar veren salgının şimdi tüm dünyayı tehdit ettiğini ifade etti.

Moscow Times | Prag, Rus Büyükelçiliği'nin bulunduğu adresin ismini Boris Nemtsov meydanı yaptı

Çekya'nın başkenti Prag'taki Rus Büyükelçiliği'nin bulunduğu caddeye, Boris Nemtsov medyanı adı verildi. Nemtsov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in en büyük muhaliflerinden biriydi ve 2015'te Kremlin yakınlarında öldürülmüştü.

Le Monde | İtalya ve İran’da Koronavirüs salgını patladı

Yeni tip Koronavirüs’ün (Kovid-19) yayıldığı ülkelerin sayısı artarken İtalya’da 200’den fazla vaka tespit edildi. Virüsün görüldüğü bölgelerin karantinaya alındığı İtalya’da ölü sayısı 7’ye çıktı. İran’da virüsün hızla yayıldığı ülkelerden biri oldu. Koronavirüs kaynaklı ölüm vakaları artarken halk hükümetin virüsle doğru mücadele etmediğini söyleyerek tepki gösterdi. Fransa da Koronavirüs’e karşı önlemlerini sıklaştırıyor.

Al Arabiya | “İran, Irak’ta ABD’ye karşı atılan her adımdan sorumlu tutulacak”

ABD Dışişleri Bakanlığı, Irak’ta ABD çıkarlarına saldırıcak İran’a bağlı Şii milis güçlerini püskürtmek için mümkün olan her şeyin yapılacağını açıkladı. 2020’ye girerken ABD-İran arasında savaşa doğru giden gerilimin hatırlatıldığı açıklamada Bakanlık Sözcüsü Morgan Ortagus, “Irak’ta ABD’ye karşı yapılanların yeniden ortaya çıkmaya başladığını biliyoruz, İran sorumlu tutulacağını bilmeli” dedi.