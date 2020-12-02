Dünya basınında bugün | Dünya AIDS Günü'nde Elton John'dan HIV testi çağrısı

T24 Dış Haberler

Britanya'da iktidarda olan Muhafazakar Parti'de Koronavirüs önlemleri konusunda fikir ayrılığı yaşanıyor. AIDSFree kampanyasının destekçilerinden sanatçı Elton John, Dünya AIDS gününde HIV testlerine dair yeni düzenlemeler yapılması çağrısı yaptı. ABD Adalet Bakanı William Barr, Başkan Donald Trump'ın iddialarına rağmen genel seçimlerde yaygın bir düzensizliğe rastlamadıklarını ifade etti. Sivil haklar liderleri Seçilmiş ABD Başkanı Joe Biden'ın kabinesinde siyah isimlere yer vermesini istiyor.

2 Aralık 2020'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | Britanya’da Muhafazakâr Parti içinde Koronavirüs kısıtlamalarına tepki büyüyor

Britanya Başbakanı Boris Johnson dün İngiltere’de ulusal karantina sonrası uygulanmaya başlayacak üç aşamalı kısıtlama sistemi konusunda kendi partisinden destek alamadı. 55 Muhafazakâr Partili, üç aşamalı kısıtlama sistemine destek vermedi. Oy verme sırasında Başbakan Johnson ve Sağlık Bakanı Matt Hancock’un da milletvekillerinin yanında durup destek beklediği belirtildi. İngiltere’de ulusal karantina sonrası sistemde ülkenin yüzde 40’ı en sıkı kısıtlamaların olduğu bölgede yaşayacak.

The Independent | Elton John: HIV testini herkes için düzenli yapın

AIDSFree kampanyasının destekçilerinden sanatçı Elton John, Dünya AIDS Günü'nde HIV testlerine dair yeni düzenlemeler yapılması çağrısı yaptı. John, HIV testinin herkes için düzenli olarak erişilebilir kılınması gerektiğini savundu.

New York Times | Barr, Adalet Bakanlığı'nın seçimlerde yaygın usulsüzlük bulmadığını söyledi

ABD Adalet Bakanı William Barr, Başkan Donald Trump'ın iddialarına rağmen genel seçimlerde yaygın bir düzensizliğe rastlamadıklarını ifade etti.

Associated Press'e konuşan Barr, "Hâlâ seçim sonuçlarını değiştirecek seviyede bir hile tespit etmedik" dedi. Adalet Bakanı, ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ajanları ve avukatların gelen şikayetler kapsamında yaptığı incelemelerde ciddiye alınacak bir kanıt bulmadığını ifade etti.

Trump kampanyası Barr'ın açıklamalarına tepki göstererek "Adalet Bakanlığı'nın yeterince iyi araştırmadığını" ifade etti.

Barr, kabinedeki görevi boyunca Trump'ın en yakın müttefiklerinden biri oldu. Demokrat Senatör Chuck Schumer, "Sanırım bir sonraki kovulacak isim o olabilir" diye konuştu.

Trump'ın usulsüzlük iddiaları bir çok yerel ve federal yetkili tarafından reddedildi. Trump 2020 kampanyası şu ana kadar mahkeme salonlarında da başarı elde edemedi.

The Washington Post | Biden'a siyah kabine adayları göstermesi için baskı

The Washington Post'un aktardığına göre 7 eyaletten sivil haklar organizasyonları liderleri Seçilmiş ABD Başkanı Joe Biden'la görüşüp boş kalan kabine pozisyonlarına siyah adaylar göstermesi için bakı yapmak istiyor. Gazete, Biden'ın siyah liderleri önemli pozisyonlara getirme sözünü tutmayacağı konusunda endişelerin oluşmaya başladığını aktardı.

Moscow Times | Yetkililer Navalni'nin Koronavirüs söyleşisini "aşırıcılık" için soruşturuyor

Rus yetkililer, ülkedeki ilk Koronavirüs dalgası sırasında yaptığı yorumların "aşırıcılığa yol açmış olabileceği" şüphesiyle muhalif lider Aleksey Navalni hakkında soruşturma başlattı.

Moscow Times'ın aktardığına göre Moskovalı yetkililer, Navalni'nin 27 Nisan tarihinde Ekho Moskvy radyosuyla yaptığı söyleşide "hükûmetin şiddet yoluyla devrilmesi için çağrı yapıp yapmadığını" inceliyor. Rusya'da "Halka terörizm çağrısı yapmaktan" suçlu bulunanlara 5 yıla kadar hapis cezası verilebiliyor.

Bahsi geçen söyleşide programın sunucusu, hükûmet Navalni'yi sevmediği için onun tavsiye ettiği önlemlere karşı çıkabileceğini söylemişti. Navalni buna yanıt olarak, "Eğer rejimimiz sadece beni memnun etmemek için 60 milyon insanı aç bırakmayı tercih ediyorsa bu rejim devrilmeli; belki de şiddetle" demişti.

Interfax'a konuşan bir kaynak, Navalni'nin açıklamalarında "olasılıklardan bahsettiğini" bu sebeple kendisine büyük ihtimalle suçlama yöneltilemeyeceğini söyledi.

Navalni soruşturmanın kendisini ülkesinden uzakta tutmayı hedeflediğini söyledi: "Putin sığınağında oturuyor, çaresizce benim iyileştikten sonra Rusya'ya dönmememi istiyor. O kadar ki beni vatan hainliğiyle hapse atmakla tehdit ettikten sonra üstüne bir de suçlama. eklemeye karar verdi".

44 yaşındaki Navalni, Noviçok ile zehirlendikten sonra iyileşme sürecini Almanya'da geçirmeye devam ediyor. İyileştikten sonra Rusya'ya dönmeyi planladığını söyleyen Navalni, zehirlenmesinden Kremlin'i sorumlu tutmuştu.

Le Figaro | Küresel güvenlik yasası: Karışıklık yaratan düzenleme

Fransa’da hükûmetin sunduğu tepki çeken küresel güvenlik yasa tasarısında protestolara neden olan 24. Madde hakkında düzenleme sözü verildi. Polislerin yüzleri gözükecek şekilde kayıt alınmasını yasaklayan maddeyle ilgili konuşan Fransa Başbakanı Jean Castex, “Polisimiz, jandarmamızı ve basın özgürlüğünü korumalıyız” ifadelerini kullandı. Mecliste komisyon görüşmelerinin süreceği ve yıl sonuna kadar 24. Maddeye dair yeni önerilerin sunulacağı belirtildi.

Al Jazeera | Dünya Bankası’ndan Lübnan ekonomisi için uyarı: Kasıtlı depresyon

Lübnan, 2020’de ekonomik kriz, Covid-19 salgını ve Beyrut Limanı patlamasıyla sarsıldı. Dünya Bankası’nda ekonomistler, ülkedeki durumun çok daha kötüye gideceği uyarısında bulundu. Ekonomistler, Lübnan ekonomisinin 2020’de 19,2 oranında daraldığını ve gelecek yıl yüzde 13,2 daha fazla daralacağını öngördü. Hazırlana raporda, Lübnan nüfusunun yarısından fazlasının gelecek yıl yoksulluk yaşaması bekleniyor.