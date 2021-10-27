Dünya basınında bugün | "Dünya, 2.7 derece sıcaklık artışıyla karşı karşıya"

T24 Dış Haberler

Birleşmiş Milletler’in (BM) hazırladığı bir rapor, ülkelerin iklim planlarını sıkılaştırmaması durumunda dünyanın 2.7 dereceye veren sıcaklık artışıyla karşı karşıya kalabileceğini gösterdi. ABD'de Demokratlar, salı günü milyarderlere uygulanacak vergileri artıracak planın detayları üzerinde çalıştı. Sudan'da ordu, iç savaşı önlemek için yönetime el koyduklarını söylerken Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı ve darbecilerin lideri General Abdulfettah el-Burhan darbe sırasında gözaltına alınan Başbakan Abdullah Hamduk’un kendi evine döndüğünü bildirdi.

27 Ekim 2021'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | Birleşmiş Milletler: Dünya, 2.7 derece sıcaklık artışıyla karşı karşıya

Birleşmiş Milletler’in (BM) hazırladığı bir rapor, ülkelerin iklim planlarını sıkılaştırmaması durumunda dünyanın 2.7 dereceye veren sıcaklık artışıyla karşı karşıya kalabileceğini gösterdi. Rapor, ülkelerin şu an sundukları taahhütlerin 2030’a kadar karbonu yalnızca yüzde 7.5 oranında düşürebileceğini gösterdi. Bilim insanları ise küresel ısınmayı 1.5 derecenin altında tutmak için bu miktarın yüzde 45 olması gerektiğini belirtiyor. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, bulguları “gürültülü bir uyandırma çağrısı” olarak niteledi.

The Independent | Hükümet, Covid kararlarını iki hafta erteledi

Britanya’da hükûmet artan Covid vakalarına karşın salgınla ilgili yeni kararları iki hafta erteleyecek. Yeni gelebilecek önlemler arasında insanların evde buluşmasının kısıtlanması, evden çalışmaya dönüş ve maske zorunluluğu yer alıyor. Britanya’da dün 3 Mart’tan bu yana en yüksek günlük ölüm sayısı kaydedildi.

New York Times | Demokratlar, milyarderler ve dev şirketlerden daha çok vergi almak için yeni plan oluşturdu

ABD'de Demokratlar, salı günü milyarderlere uygulanacak vergileri artıracak planın detayları üzerinde çalıştı. Kongre'de kabul edilebilmesi için ilk ortaya atılan plana göre küçültülen vergi planından elde edilecek gelirin sosyal güvenlik ve iklim değişikliğiyle mücadele için kullanılması planlanıyor. Demokratlar, plan sayesinde 1.5 trilyon dolar elde edilebileceğine inanıyor.

The Washington Post | Biden'ın ajandasındaki bölünmeler sürüyor

The Washington Post, ABD'de Demokrat Parti içinde Biden'ın 3 trilyon dolarlık ekonomik harcama girişimleri konusundaki fikir ayrılıklarının sürdüğünü ifade etti. Gazete, Biden'ın bu haftayı da bir anlaşmaya varamadan noktalayabileceğini ifade etti.

Moscow Times | Hollanda'da mahkeme, Kırım altın hazinesinin Ukranya'ya geri verilmesi gerektiğine karar verdi

Rusya'nın Ukrayna'dan ilhak ettiği Kırım'da keşfedilen altın tarihi eserleri Hollanda'da bir mahkeme, Ukrayna'ya vermeyi kararlaştırdı.

Milattan Önce 2. yüzyıldan kalma İskit eserleri üzerinde hem Moskova hem de Kiev hak ilan ediyordu. Eserler, Kırım Rusya tarafından ilhak edilmeden bir ay kadar önce, Şubat 2014'te bir sergi için Amsterdam'daki Allard Pierson Müzesi'ne verilmişti. Amsterdam'da bir mahkeme, 2 binden fazla eseri içeren koleksiyonun Ukrayna'ya iade edilmesine karar verdi. Kararda eserler Kırım'da bulunmuş olsa da, Ukrayna'nın mirasına ait oldukları vurgulandı. Rusya ve Kırım'daki müzelerin mevcut yönetimleri kararı kınarken, Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenski, ''Tıpkı eserler gibi Kırım'ı da geri getireceklerini'' ifade etti.

Le Monde | Sudan’da darbe sonrası baskı

Sudan'da ordu darbe yaparak yönetime el koydu. Başbakan Abdullah Hamduk ve geçiş hükümetinin bakanları gözaltına alındı. Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, Konsey'in ve geçiş hükümetinin feshedildiğini, ülkede olağanüstü hal ilan edildiğini açıkladı.

Başkent Hartum'da protesto gösterileri başladı ve ordu karşıtı sloganlar atılıyor. Darbe karşıtı protestolara şiddetli müdahalede bulunuldu.

Al Jazeera | Sudan’da darbe sonrası ev hapsine alınan Başbakan serbest bırakıldı

Sudan'da ordu, iç savaşı önlemek için yönetime el koyduklarını söylerken Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı ve darbecilerin lideri General Abdulfettah el-Burhan darbe sırasında gözaltına alınan Başbakan Abdullah Hamduk’un kendi evine döndüğünü bildirdi. ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Ned Price ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres Hamduk'un derhal serbest bırakılması çağrısı yapmıştı.