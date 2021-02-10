Dünya basınında bugün | Dünkü oylama, Trump'ın aklanacağına mı işaret ediyor?

T24 Dış Haberler

Britanya, ülkede yeni Koronavirüs varyantlarının yayılmasını önlemek için yeni önlemler belirledi. ABD'de Senato, yapılan oylamayla eski başkan Donald Trump'ın Kongre'de yargılanmasının anayasaya uygun olduğuna karar verdi. Fransa’da yapılan bir anket, kamuoyunun 2022’de gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı seçiminde aşırı sağcı aday Marine le Len ile Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un ikinci tura kalacağını düşündüğünü gösterdi.

10 Şubat 2021'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | Britanya’da yeni Koronavirüs önlemleri: Kurallara uymayanlara 10 yıla kadar hapis cezası

Britanya, ülkede yeni Koronavirüs varyantlarının yayılmasını önlemek için yeni önlemler belirledi. 33 yüksek riskli ülkeden Britanya’ya gelenlerin devletin belirlediği otellerde 10 gün boyunca karantinada kalmak için 1750 sterlin ödemesi gerekecek ve bu kişiler 10 gün içinde iki defa Koronavirüs testi olacak. Yeni önlemler arasında en serti ise seyahat geçmişi hakkında yalan söyleyen, ‘kırmızı listede’ bulunan ülkelerden birinden geldiğini gizleyen kişlerin 10 yıla kadar hapis cezasıyla karşılaşması oldu.

New York Times | Senato, Trump'ı Kapitol baskını nedeniyle yargılayacak

The Washington Post | Senato, Trump'ın yargılanmasına izin verdi

ABD'de Senato, yapılan oylamayla eski başkan Donald Trump'ın Kongre'de yargılanmasının anayasaya uygun olduğuna karar verdi. Trump, Senato'da "halkı isyana teşvik etme" suçlamasıyla yargılanacak.

New York Times, 56'ya karşı 44 oy ile sürecin ilerlemesine karar verilse de duruşmaların sonunda bu oy dağılımı ile Trump'ın aklanacağına dikkat çekti. Trump'ın suçlu bulunması için karar oylamasında 67 oy gerekiyor. Bunun için en az 17 Cumhuriyetçi senatörün Demokratlarla birlikte Trump'ın suçlu bulunması için oy kullanması gerekiyor. Dün sadece 6 Cumhuriyetçi Trump aleyhine oy kullandı.

Moscow Times | Rusya 30 yıldır ilk defa Avrupa güvenlik paneline katılmayacak

Rusya, 30 yıl sonra ilk defa Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nın (OSCE) Ordu Doktrini Semineri'ne katılmayacağını duyurdu. Rusya Savunma Bakanlığı buna gerekçe olarak "Batı'nın dostluktan uzak politikalarını" gösterdi.

Le Figaro | Macron ve Le Pen, 2022’de yeniden karşı karşıya gelecek

Fransa’da yapılan bir anket, kamuoyunun 2022’de gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı seçiminde aşırı sağcı aday Marine le Len ile Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un ikinci tura kalacağını düşündüğünü gösterdi. Ankete katılanların yüzde 70’inin bunu istemeyeceği ortaya çıktı. Macron ve Le Pen, 2017 seçiminde de ikinci tura kalmıştı.

Al Jazeera | Filistinli taraflar gelecek seçimlerde sonuçlara saygı duyacaklarına dair anlaştı

Filistin’de Filistin Ulusal Kurtuluş Hareketi (El Fetih) ve İslamî Direniş Hareketi (Hamas) grupları arasında Kahire’de gerçekleşen zirve sona erdi. Fetih vr Hamas’ın dışında 12 grubun da oluşturduğu taraflar, gelecek başkanlık ve genel seçimde çalışacak mekanizmalar üzerinde mutabakata vardı. Seçim kampanyası ve oy verme süreçlerine dair ortak zeminde buluşan taraflar “Seçimlerin sonuçlarına saygı duymayı ve kabul etmeyi” taahhüt etti.