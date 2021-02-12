Dünya basınında bugün | Demokratlar argümanlarını bir uyarı ile bitirdi

T24 Dış Haberler

Sussex Düşesi Meghan Markle, yüksek mahkemede özel hayatın gizliliği üzerine görülen davayı kazandı. Bir araştırma, romatoid artrit için kullanılan bir ilacın Koronavirüs ölümlerini engelleyici bir rol oynayabileceğini ortaya koydu. ABD'de azil süreci yöneticileri ana argümanlarını sunarken ülkenin "halkı isyana teşvik etmekle" suçlanan 45.lideri Donald Trump'ın ABD demokrasisine hâlâ açık ve mevcut tehdit oluşturduğunu ifade etti.

12 Şubat 2021'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | Meghan Markle, Mail on Sunday’e açtığı özel hayat davasını kazandı

Sussex Düşesi Meghan Markle, yüksek mahkemede özel hayatın gizliliği üzerine görülen davada, Mail on Sunday isimli yayıncı kuruma karşı kazandı. İki yıl süren hukuki mücadele sonunda hâkim Meghan Markle’ın lehine bir karar alarak gazetenin Markle’ın babasına el yazısıyla yazdığı mektupların “özel ve kişisel” olduğunu belirtti. Markle, dava sonucunu “yasa dışı ve insanlık dışı hareketlere” karşı bir zafer olarak niteledi.

The Independent | “Artirit ilacı Koronavirüs ölümlerini önleyebilir”

Bir araştırma, romatoid artrit için kullanılan bir ilacın Koronavirüs ölümlerini engelleyici bir rol oynayabileceğini ortaya koydu. Tocilizumab isimli ilacın, 25 Koronavirüs ağır durumdaki hastasından birinin hayatını kurtarabileceği belirtildi. Britanya’da yapılan araştırmanın sonucunda Sağlık Bakanı Matt Hancock, bağışıklık baskılayan bu ilacın Ulusal Sağlık Sistemi’nde daha yaygın hâle getirileceğini söyledi.

The New York Times | Demokratlar Trump'ın gelecek yıllar için de tehlike teşkil ettiğini söyledi

The Washington Post | Demokratlar argümanlarını bir uyarı ile bitirdi

ABD'de azil süreci yöneticileri ana argümanlarını sunarken ülkenin "halkı isyana teşvik etmekle" suçlanan 45.lideri Donald Trump'ın ABD demokrasisine hâlâ açık ve mevcut tehdit oluşturduğunu ifade etti.

Duruşmalarda savcı olarak görev yapan ve tamamı Demokrat Partililerden oluşan azil süreci yöneticileri, Trump'ın tekrar resmi göreve aday olması engellenmezse gelecekte ülkede yeni şiddet olaylarına yol açabileceği belirtildi.

Duruşma sırasında senatörlere seslenen baş azil süreci yöneticisi Jamie Raskin, "Sevgili meslektaşlarım, bu salonda Senato'nun tekrar Oval Ofis'e girmesine izin vermesi durumunda Trump'ın istediklerini almak için insanları şiddete teşvik etmeyeceğine inanan var mı?" diye sordu. Raskin sözlerine, "Bunun için daha fazla polis memurunun hayatını ortaya koyar mısınız? Ailenizin güvenliğiyle kumar oynar mısınız? Demokrasinizin geleceğini ortaya koyar mısınız?" diye devam etti.

Azil süreci yöneticileri, argümanlarıyla eski bir başkan için azil süreci yönetmenin manasız olduğunu ve elinden alınabilecek bir görev olmadığı için bu sürecin anayasaya aykırı olduğunu savunan Cumhuriyetçilerin tezlerini çürütmeye çalıştı.

Temsilciler Meclisi üyesi Red Lieu, "Dört yıl sonra Trump'ın tekrar aday olma ihtimali beni korkutmuyor. Aday olup kaybetme ihtimali beni korkutuyor. Çünkü yine aynı şeyi yapabilir"" dedi.

Demokratların ana argümanlarını sunmayı dün bitirmesinin ardından Trump'ın avukatları bugün savunma yapacak.

Moscow Times | Rusya, AB yeni yaptırımlar uygularsa karşılık vereceği konusunda uyarıda bulunudu

Rusya, Avrupa Birliği'nin kendisine Alesksey Navalni'nin tutuklanması nedeniyle yaptırım uygulaması durumunda Brüksel'e misilleme yapacağını söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Maria Zakharova, "AB'deki partnerlerimi acele adımlar atmama konusunda uyarıyoruz. Bu kararlara kaçınılmaz bir şekilde uygun olarak karşılık verilecektir" dedi.

Le Monde | Johnson&Johnson’ın Koronavirüs aşısı için gönüllü test süreci başladı

Avrupa Birliği ülkeleri, Koronavirüs aşılama programlarının beklenenden yavaş ilerlemesi nedeniyle endişe yaşıyor. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, bu hafta yaptığı açıklamalarda sürecin hızlandırılacağına dair taahhütte bulundu. Bir başka aşı adayı olan Johnson&Johnson şirketi de geliştirdikleri Koronavirüs aşısı için test sürecine girdi. Fransa’da yaklaşık 1200 kişi, yeni aşı için gönüllü oldu.

Al Jazeera | Uranyum metal üretmeye başlayan İran’a Fransa ve Rusya’dan “Dur” çağrısı

Fransa ve Rusya, İran’a nükleer anlaşmanın yeni bir ihlali olarak uranyum metal üretmeye başlaması nedeniyle “dur” çağrısı yaptı. Uluslararası Atom Enerji Ajansı, İran’ın 3.6 gram uranyum metal ürettiğini doğrularken Fransa ve Rusya’nın Dışişleri Bakanları, İran’a durmaları ve daha fazla ihlalde bulunmamaları yönünde çağrı yaptı. İran, geçen ay uranyum metal üretimine yöneleceğine işaret etmiş, uranyum metalin nükleer silahlarında kullanılabilen bir madde olması endişelere neden olmuştu.