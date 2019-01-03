Dünya basınında bugün | "Danimarka yasta"

T24 Haber Merkezi

Metin Kaan Kurtuluş

ABD gündemini bugün son günlerde olduğu gibi hükümetin kısmen kapalı olması meşgul ediyor. Ekonomi gazetelerinde ise Tesla'nın hisselerinin düşmesi var.

Birçok Avrupa gazetesi ilk sayfalarında Danimarka'daki tren kazasına yer verdi. Rusya'nın gündeminde ise doğalgaz patlaması sonucu çöken apartman var.

The Guardian | Corbyn İşçi Partisi'nin çağrılarına karşı çıkarak ikinci bir referandum istedi

İngiltere İşçi Partisi'nden Avam Kamarası üyesi olan Jeremy Corbyn, Theresa May'in Brexit anlaşmasının iyileştirilmesi veya ikinci bir Brexit referandumu yapılması konusundan çağrıda bulundu. The Guardian'ın haberine göre bu Corbyn'in partisinin son zamanlardaki duruşuyla çelişti.

Financial Times | Satış rakamları gelecek yılın zor geçeceğini gösterdi, Tesla düşüşe geçti

Elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın son dönemde hedeflediği üretim rakamına ulaşamaması sonucunda son modeli istenilen kadar satmadı. FT'nin haberine göre Tesla'nın hisseleri değer kaybetti.

New York Times | Pelosi için aynı tokmak ama farklı bir zorluk

New York Times'ın haberine göre Nancy Pelosi'nin Temsilciler Meclisi'nde Demokrat Parti'nin tekrar çoğunluğa geçmesinin ardından meclis liderliğine getirilmesi bekleniyor. Pelosi'yi farklı bir zorluk bekliyor çünkü bu sefer ülkenin başkanı Demokrat Parti'den değil ve Pelosi, Trump ile mücadele etmek durumunda kalacak.

The Washington Post | Görüşmelerin başarısız olmasının ardından hükümetin ne zamana kadar kapalı kalacağı bilinmiyor

The Washington Post ABD'de hükümetin kapanmasından 12 gün sonra Beyaz Saray'da iki partinin üst düzey yöneticilerinin Trump ile görüşmesini ilk sayfasına taşıdı. Görüşmede bir anlaşmaya varılamadı, dolayısıyla hükümet kapalı kalmaya devam edecek.

Wall Street Journal | Sınır Duvarı yüzünden hükümetin kapalı kalma süreci Demokratlar Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğa geçerken de devam edecek

WSJ de Beyaz Saray'da yapılan görümede anlaşmaya varılamamasını ilk sayfasına taşıdı.

Moscow Times | Rusya'da çöken apartmandaki ölü sayısı 21'e yükseldi

Moscow Times'ın haberine göre doğalgaz patlaması sonucunda çöken apartmanda ölen kişi sayısı 21'e yükseldi ve 20 kişi hâlâ kayıp durumda.

Frankfurter Allgemeine | Danimarka yasta

FA ilk sayfasına Danimarka'da meydana gelen ve 6 kişinin hayatını kaybettiği tren kazasını yaşıdı.

Al Arabiya | Trump askerleri çekiliyor olsa bile Kürtleri korumak istediğini söyledi

Al Arabiya Trump'ın dün yaptığı açıklamaları manşetine taşıdı. Trump açıklamalarında çekilme için "tam bir tarih vermediklerini" belirtmiş ve "çekilirken aynı zamanda IŞİD kalıntıları ile mücadele etmeye devam ettiklerini" söylemişti.